Violento vuelco en Ruta 7: la conductora no tenía licencia y el seguro estaba vencido

Ocurrió a primera hora de este jueves. Los Bomberos tuvieron que rescatar a la conductora.

Un fuerte vuelco sorprendió a primera hora de este jueves en Ruta 7, en dirección Centenario-Neuquén. La conductora no tenía licencia de conducir y el seguro estaba vencido desde julio.

El jefe de Bomberos de Centenario, Patricio Álvarez , explicó en LU5 que el siniestro ocurrió alrededor de las 5.20, en frente al barrio privado La Comarca.

Según relató, la camioneta, una Mercedes Sprinter, era conducida por una mujer de 37 años, quien perdió el control y terminó dando dos trompos, volcó y quedó a la vera de la calzada.

Los Bomberos rescataron a la víctima y, producto del fuerte vuelco, sufrió diversas lesiones, por lo que fue trasladada al hospital de Centenario.

La conductora viajaba sola y tuvo que ser rescatada por personal de Bomberos tras quedar atrapada en el habitáculo. El rodado sufrió pérdidas totales debido a la violencia del impacto y a la inercia de la pesada carga que transportaba. "El vehículo llevaba verdura y presumimos que iba al Mercado Concentrador", aseveró Álvarez.

Durante los controles posteriores, el referente de Bomberos señaló que se constató que la mujer circulaba en condiciones irregulares, ya que carecía de licencia de conducir y el seguro del vehículo estaba vencido desde julio.

Entre las posibles causas del vuelco, analizan una distracción al volante, el exceso de velocidad o una mala maniobra al intentar regresar al carril principal.

Otro vuelco en Ruta 7: quiso adelantarse

Este miércoles a la mañana, la Ruta 7 también fue protagonista de un vuelco. En este caso, ocurrió en San Patricio del Chañar a la altura de la Picada 17.

Por razones que son materia de investigación, el conductor de una camioneta Toyota Hilux blanca intentó realizar una maniobra de sobrepaso sobre la ruta. Como consecuencia de este accionar, el vehículo salió despedido de la cinta asfáltica y terminó volcando al costado del camino con las ruedas para arriba.

En el interior del rodado se encontraba otro masculino que acompañaba al protagonista. Según se supo, se trataría de vecinos de la localidad.

De acuerdo a la información confirmada por LM Neuquén, el hecho ocurrió alrededor de las 8. En el lugar intervino personal de la División Tránsito Añelo.

Tras recibir el aviso del accidente de tránsito, personal policial intervino y montó un operativo con el objetivo de asistir a los dos involucrados.

Este miércoles por la tarde, se conoció que ninguno de los ocupantes sufrió heridas de gravedad. Además, se confirmó que el siniestro vial dejó únicamente daños materiales.