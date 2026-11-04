Vecinos desesperados: frenaron la construcción de sus casas porque les roban todo

Se trata del Loteo Casimiro Gómez, ubicado en la zona de la meseta, cerca de la Autovía Norte. Les roban hasta los nichos de gas. Los vecinos quieren presentarse ante la Policía para pedir que patrullen el sector una vez al día.

En el Loteo Casimiro Gómez ya son varios los vecinos que decidieron frenar la construcción de sus casas porque les roban todos los materiales : desde un disyuntor hasta el nicho de gas. Los hechos delictivos comenzaron a principio de año y planean presentarse ante la Policía de Neuquén para que realicen patrullajes al menos una vez al día en un intento de ahuyentar a los ladrones .

Nadia, una de las afectadas, contó en diálogo con Radio 7 que todo comenzó cuando se llevó a cabo la entrega de los terrenos, ubicados cerca de la Autovía Norte de la capital neuquina . Ella fue una de las primeras en empezar la construcción de su tan soñada casa propia , pero el proyecto se vio truncado por los robos .

No fue uno ni dos, sino todos los días que llevaba aunque sea un poco de material . Una vez que se unió al grupo de WhatsApp de los vecinos , descubrió la dimensión de la problemática, ya que todos se encontraban viviendo la misma situación.

"Construir se volvió imposible. Primero me robaron el disyuntor, después la térmica y, finalmente, arrancaron todos los cables. La conexión de la luz la tuve que hacer dos veces. Se hace muy difícil porque trabajo todo el día y todo el esfuerzo que se pone en eso se lo llevan. Empecé a comprar material de a poquito, pero están siempre vigilando. En una hora se lo llevan", expresó con bronca.

Nadia también se refirió a los robos que sufrieron sus vecinos: "De otras construcciones se han llevado ladrillos, ventanas e incluso tablas de madera que uno piensa que quizá no tienen valor. Uno instaló la puerta para irse a vivir y al día siguiente ya no estaba más".

En cuanto a los ladrones, indicó que piensan que son de la zona. "No puede ser que se lleven hasta el nicho de gas. Nos están vigilando todo el tiempo, cuándo nos vamos y qué llevamos. Están cerca. En el pilar de luz hemos puesto hasta cemento para que no se roben nada, pero arrancan todo. No sabemos cómo hacer para seguir construyendo", sentenció.

A su vez, remarcó que viven reponiendo permanentemente lo que ya habían comprado y que les es imposible contratar a alguien para que cuide las obras porque -la plata que logran juntar- la invierten en material. No importa las medidas de seguridad que implementen ni el esfuerzo en esconder todo, los ladrones sortean cualquier obstáculo.

Vecinos organizados en un intento de frenar la ola de robos

Al preguntarle si tienen algún plan de acción para combatir la inseguridad en el loteo, la mujer explicó que planean -entre todos- realizar una nota y presentarse ante la Comisaría 18°: "Queremos que realicen al menos un rondín al día en el barrio, que vean que la Policía está presente".

Y concluyó: "No se puede construir, es imposible, ya no podemos más. Hablo desde el enojo total porque trabajo todo el día y todo el esfuerzo y la plata invertida te la arrebatan en una hora. Son muchos los que tuvieron que frenar sus proyectos".