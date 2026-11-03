El TSJ convocó a los judiciales a una nueva reunión, pero siguen de paro

El gremio SEJUN definió continuar las medidas esta semana en un plenario celebrado ayer. Habrá una movilización este miércoles en Ciudad Judicial.

Los trabajadores judiciales agrupados en SEJUN iniciaron este martes un paro de actividades y continuarán las medidas de fuerza el miércoles, a pesar de haber sido convocados a una nueva mesa de negociación salarial por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El sindicato exige que el Poder Judicial iguale las c ondiciones de incrementos salariales que ya recibieron los trabajadores de otros poderes del Estado.

Desde el TSJ los convocaron a una nueva reunión paritaria para este martes al mediodía. Aunque SEJUN esperaba una nueva convocatoria, ante la falta de novedades durante el plenario del lunes, se decidió avanzar con el plan de lucha y aceptar la convocatoria a la mesa salarial si ocurría.

El secretario gremial de SEJUN, Sebastián Antognazza, confirmó que la decisión ya había sido tomada, por lo que avanzarán con las medidas y llevarán la nueva propuesta que acerque el tribunal a futuras asambleas en el transcurso de esta semana con los trabajadores judiciales.

El sindicato informó que este martes se definió un paro activo por 24 horas para Nequén Capital, mientras que para el resto de las circunscripciones judiciales se organizaron asambleas en los lugares de trabajo.

Sebastián Fariña Petersen

Para el miércoles 4, la segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción y Rincón de los Sauces tendrán un paro total por 24 horas, mientras que en Neuquén Capital habrá un retiro a a partir de las 10 de la mañana para participar de la movilización a partir de las 10:30 de la mañana desde la Ciudad Judicial.

Qué reclaman los judiciales

"Nosotros venimos solicitando que se incorpore a nuestra pauta salarial las mejoras que han obtenido otros sectores de la administración pública y en ese sentido la oferta del tribunal no alcanza", dijo el dirigente.

Aunque el gremio solicitaba un incremento salarial del 4% para noviembre y 3% para enero, el TSJ ofreció pagar un 2% de suba en noviembre y otro 2% en enero, una oferta que desde el sindicato consideraron insuficiente.

Sebastián Fariña Petersen

La negociación salarial se suma a otros reclamos de la organización sindical, que incluyen el cumplimiento de un plan de carrera judicial y la incorporación de más personal para hacer frente a la creciente demanda de atención en las oficinas del Poder Judicial.

"Estamos solicitando una recategorización para el personal producto, entre otras cosas, del incumplimiento que ha tenido el Tribunal Superior de Justicia respecto de la activación de la carrera judicial que acordamos a principio de año", dijo Antognazza y agregó que a eso "se suma la sobrecarga laboral que estamos experimentando producto de la regionalización, la implementación del nuevo Código Procesal Civil Adversarial respecto de, por ejemplo, la implementación de nuevas herramientas tecnológicas".

Para el gremialista, también hace falta sumar más trabajadores al sistema para hacer frente a una demanda creciente de atención.

Sebastián Fariña Petersen

"Durante el periodo 2026 han ingresado solamente seis personas en Rincón de los Sauces y en Chos Malal, con lo cual es uno de los grandes reclamos que tenemos la dotación de personal ingresante", dijo y agregó que la falta de personal se hace sentir "producto del aumento de la demanda del servicio de justicia por varias cuestiones, la crisis económica, el crecimiento demográfico de la provincia".

Denunció, además, que muchos empleados se van del Poder Judicial para buscar mejores salarios en otros empleos. "La contracara es todo el personal que se va jubilando o fallece o se va a otras dependencias del Estado en busca de mejores condiciones de trabajo y que no se han ido cubriendo esas vacantes", afirmó.