Detuvieron en Neuquén a un hombre con pedido de captura vigente de Chubut

El operativo que permitió la captura del fugitivo tuvo lugar en la ciudad cordillerana de Villa La Angostura.

El sujeto permanecerá detenido en la unidad por un plazo máximo de diez días a la espera del traslado.

La Policía de la provincia de Neuquén atrapó a un hombre con pedido de captura vigente . La detención ocurrió durante un operativo de control vehicular realizado por el Destacamento Nahuel Huapi.

Gracias a estas diligencias, se logró la demora del sujeto que registraba un pedido de captura vigente requerido por la Justicia de la provincia del Chubut.

De acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad, el procedimiento se desarrolló este martes 3 de noviembre , alrededor de las 23 cuando efectivos del Destacamento Nahuel Huapi, dependiente de la Comisaría 28° de Villa La Angostura, identificaron un automóvil BMW 530i.

A bordo del vehículo, circulaban tres hombres mayores de edad, todos domiciliados en General Roca, provincia de Río Negro.

Identificación y detención

Al momento de realizar las verificaciones de rutina, y mediante consultas realizadas a través de la Oficina de Análisis Criminal, se constató que uno de los acompañantes registraba un pedido de captura vigente en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Dicha solicitud había sido emitida por la Justicia de la provincia de Chubut en el marco de una causa por tentativa de robo agravado y violación de domicilio.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a dar cumplimiento a la medida judicial y concretaron la detención del hombre, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Tres años de prisión efectiva

Posteriormente, tras la audiencia judicial, se dispuso que el sujeto permanezca alojado en una dependencia policial por un plazo máximo de diez días, hasta que se concrete su traslado a la provincia del Chubut.

Una vez allí, deberá cumplir una pena de tres años de prisión efectiva en una unidad carcelaria.

Tomaba alcohol en la calle con amigos y terminó preso

También producto de un procedimiento de rutina, realizado por la Policía del Neuquén, terminó con la detención de un hombre que era intensamente buscado por las autoridades provinciales. El sospechoso, sobre quien pesaba una orden de captura vigente dictada en el marco de una investigación penal por delitos contra la propiedad, fue interceptado en pleno mediodía por efectivos pertenecientes a la Comisaría 1° mientras tomaba alcohol en la vía pública junto a otros dos sujetos.

El episodio tuvo lugar exactamente a las 12:45 del domingo 1 de noviembre, en la intersección de las calles Independencia y Río Diamante, en la ciudad de Neuquén. En esa esquina, un patrullero que realizaba tareas de prevención advirtió la presencia de los tres individuos consumiendo alcohol al aire libre.

Los efectivos descendieron del vehículo oficial para proceder a la correcta identificación de los sospechosos y verificar si existía alguna anomalía respecto de sus antecedentes. De esta manera, recabaron la documentación personal de los presentes y cursaron los datos en tiempo real a la central de comunicaciones.

La consulta procesada a través del Centro de Análisis Criminal de la fuerza provincial arrojó un resultado positivo e inmediato sobre uno de los sujetos. Los registros de la base informática confirmaron que el hombre poseía una orden de detención firme emitida previamente por la Justicia, relacionada con una causa penal en la que se investigan los delitos de hurto de vehículos y de carga transportada.

Frente a la confirmación de la medida judicial pendiente, los uniformados procedieron a su inmediata detención. Posteriormente, el sospechoso fue introducido en el móvil policial y trasladado directamente hacia la sede de la Comisaría 1°.

El sujeto quedó tras las rejas y fue puesto a disposición de la Justicia, que se encargará de determinar los pasos procesales a seguir y coordinará la fecha para la audiencia en la sede del fuero penal.