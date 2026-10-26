Un rionegrino con pedido de captura fue detenido por la policía de Neuquén

La detención sucedió este domingo en plena madrugada durante un patrullaje preventivo.

El joven de 24 años poseía una captura de pedida vigente en General Roca.

La Policía de la provincia de Neuquén detuvo este domingo 25 de octubre a un rionegrino con pedido de captura vigente que se encontraba en la capital. El procedimiento ocurrió durante la madrugada cuando efectivos de la Comisaría 20° realizaban un patrullaje preventivo en el Distrito N.º 6 e identificaron al joven de 24 años.

Según informaron las autoridades, al consultar sus datos personales en el sistema , los uniformados c onstataron que era requerido por la Justicia de Río Negro.

Sobre él pesaba una orden de captura inmediata vinculada con una causa tramitada ante el Juzgado de Ejecución Penal N.º 10 de General Roca.

Tras verificar el requerimiento judicial, los efectivos iniciaron las actuaciones correspondientes y trasladaron al hombre a una unidad policial.

Cómo fue la detención

La intervención se registró alrededor de las 3:55, mientras personal de la Comisaría 20° recorría el Distrito N.º 6 de la capital provincial como parte de las tareas de prevención.

Durante ese patrullaje, los policías identificaron al joven y realizaron una consulta de sus antecedentes en el sistema policial. Esa verificación permitió establecer que tenía un pedido de captura vigente emitido desde General Roca.

De acuerdo con la información oficial, el requerimiento correspondía al Juzgado de Ejecución Penal N.º 10, a cargo del juez Fernando Romera. Una vez confirmada la orden, los uniformados dispusieron la demora del hombre y avanzaron con el procedimiento.

La víctima del robo del Ford Fiesta hizo la denuncia en la Comisaría Primera.

Quedó alojado en la Comisaría Primera

La Policía informó que se iniciaron las actuaciones correspondientes y que el joven fue demorado para averiguación de antecedentes, con posterior traslado a la Comisaría Primera de la ciudad de Neuquén.

Cayeron dos hombres con pedido de captura vigente

Dos hombres que tenían pedidos de captura vigentes fueron demorados por la Policía de Neuquén durante procedimientos realizados en distintos puntos de la capital provincial. En ambos casos, la identificación de los sospechosos y la consulta de sus datos permitieron detectar los requerimientos judiciales.

Uno de los operativos se concretó cerca de la medianoche en pleno centro de Neuquén Capital, mientras que el segundo tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles en el barrio Gran Neuquén Norte.

Los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia.

Tras verificar la identidad de los involucrados mediante los sistemas policiales, las autoridades confirmaron que eran buscados en el marco de diferentes causas judiciales.