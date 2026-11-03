Advierten por una combinación difícil de sostener: dólar bajo y deuda con tasas altas

Según una consultora, la moneda norteamericana quedó barata mientras el riesgo país de la Argentina volvió a niveles que cierran el crédito externo.

La tensión que atraviesa el programa financiero en la Argentina quedó expuesta en una combinación inusual: el peso alcanzó su mayor fortaleza real frente al dólar desde mayo de 2025 mientras el riesgo país escaló hasta 787 puntos básicos.

La señal encendió las alertas entre los operadores porque ambos indicadores transmiten mensajes difíciles de sostener simultáneamente durante un período prolongado, según planteó la consultora 1816 en su último informe semanal. El riesgo país cerró el 30 de octubre en 787 puntos básicos, 46 unidades por encima de la rueda anterior y en su mayor nivel desde octubre de 2025 , mientras los bonos soberanos volvieron a retroceder.

En el extremo opuesto, el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), que compara al peso con las monedas de los 12 principales socios comerciales y corrige las diferencias de inflación, descendió hasta niveles que 1816 ubicó entre los más bajos desde mayo del año pasado.

Tipos de cambio del dólar

El movimiento implica que el peso ganó valor relativo frente a sus socios precisamente cuando los inversores comenzaron a exigir una prima creciente para mantener deuda soberana. El BCRA calcula diariamente ese indicador a partir de los tipos de cambio bilaterales y de la evolución de los precios internos y externos, por lo que una caída del ITCRM refleja, bajo esa metodología, una pérdida de competitividad cambiaria.

El deterioro financiero se volvió particularmente visible en los títulos emitidos en dólares, que quedaron nuevamente lejos de los rendimientos compatibles con una colocación soberana voluntaria en los mercados internacionales. El Global 2035 bajo ley Nueva York terminó octubre con una tasa interna de retorno cercana al 12,6%, mientras el GD30 rondó el 12,7% y varios Bonares operaron con rendimientos próximos o superiores al 14%.

Bloomberg destacó el 27 de octubre que los bonos argentinos ya ofrecían retornos superiores al 12%, una barrera que en los hechos volvió improbable una reapertura inmediata del financiamiento externo para el Tesoro.

Esa dificultad constituye el núcleo de la advertencia de 1816: un peso apreciado puede convivir durante algún tiempo con tasas soberanas elevadas, pero la combinación resulta mucho más difícil de sostener cuando el país necesita conseguir dólares para afrontar vencimientos. La consultora planteó así dos caminos posibles: una recuperación de los bonos que permita regresar al mercado internacional o, en ausencia de ese acceso, una mayor presión sobre las fuentes domésticas de divisas y eventualmente sobre el tipo de cambio.

Estabilidad cambiaria en la Argentina

La discusión adquirió mayor relevancia porque el calendario financiero obligará al Tesoro a movilizar varios millones de dólares durante los próximos meses, mientras el Gobierno procura evitar que esas necesidades alteren la estabilidad cambiaria. Para enero están previstos pagos de capital e intereses de Bonares y Globales por alrededor de US$ 4.500 millones, una cifra que obliga a acumular liquidez antes de comenzar 2027.

A fines de octubre, según los datos citados por 1816, el Tesoro mantenía aproximadamente US$ 830 millones depositados en el Banco Central, una disponibilidad insuficiente por sí sola para cubrir los compromisos inmediatos. A esa restricción se agregó un pago cercano a US$ 900 millones al FMI antes de que ingrese el próximo giro previsto dentro del programa financiero.

El Fondo y el Gobierno alcanzaron el 27 de octubre un acuerdo técnico por la tercera revisión del programa de Facilidades Extendidas, pero los US$ 900 millones asociados a esa instancia sólo podrán desembolsarse después de la aprobación del Directorio Ejecutivo, prevista para principios de diciembre.