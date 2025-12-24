Dólar "cara chica": el BCRA confirmó si los bancos aceptarán los billetes viejos

La autoridad monetaria dispuso nuevas condiciones para quienes desean cambiar los billetes de la divisa estadounidense. Cómo es el proceso.

Dólares "cara chica": el BCRA confirmó si los bancos aceptarán o no los billetes antiguos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió la reglamentación que permite a las entidades financieras a recibir y cambiar dólares estadounidenses en estado de deterioro, sean de formato "cara chica" o porque tengan manchas. De esta forma, y sin un plazo definido, los clientes podrán depositar esos billetes en el sistema bancario y recibir nuevos.

"Esta Institución dispuso suprimir el límite temporal divulgado por la Comunicación A 8205, permaneciendo vigentes las disposiciones sobre la Recepción de Depósitos de Billetes Dólares Estadounidenses en los términos establecidos", dice el comunicado oficial, publicado a comienzos de noviembre.

Los denominados "cara chica" son los billetes de 100 dólares emitidos entre 1914 y 1996. Tienen esta identificación porque en el centro muestran una imagen reducida del "fundador de Estados Unidos" Benjamin Franklin . La diferencia con la serie que se imprimió después, los llamados "cara grande" , radica en que el rostro del prócer aparece de un mayor tamaño y dentro de un marco ovalado que se extiende hasta los bordes superior e inferior del papel moneda.

En otra modificación más al diseño original, en 2013 entró en circulación otra tanda de billetes conocida como "los azules" debido a que tienen una banda de seguridad de ese color.

Cómo funciona el canje de los dólares "cara chica"

El Banco Central dispuso un un esquema de cambio para que los bancos reciban y transfieran dólares estadounidense antiguos o con deterioros visibles. Esos papeles que llegan a manos de la autoridad monetaria se envían luego a Estados Unidos, donde finalmente los destruirán, mientras que llegan otros nuevos a modo de reemplazo.

En este proceso, el BCRA lleva adelante un rol de "intermediario" ya que la tarea que cumple reemplaza a las gestiones que antes hacían instituciones bancarias internacionales privadas y que, además, generaban costos significativos.

dolar error transferencia (1)

Cómo hacer el cambio de los billetes

Las personas que necesiten hacer el recambio de dólares deben seguir tener ciertas consideraciones antes de hacer la operación. Los pasos son los siguientes:

Como primer paso, los interesados deben tener en claro si su banco forma parte del programa. En caso de respuesta negativa, existen alternativas como el Banco Nación y ciertas entidades provinciales que efectivamente adhieren.

En segundo término y una vez confirmada la adhesión de la entidad al programa, deben depositar los billetes en la ventanilla del banco, donde harán una revisión de la autenticidad para verificar que cumplan con los criterios básicos de integridad establecidos por la Reserva Federal de Estados Unidos .

en la ventanilla del banco, donde harán una revisión de la autenticidad para verificar que cumplan con los criterios básicos de integridad establecidos por la . En última instancia, tras el depósito, se puede elegir entre dejar los fondos en una cuenta bancaria o retirarlos en billetes de series más nuevas.

¿Qué condiciones deben cumplir los billetes para que los acepten?

En línea con los criterios señalados por la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central estableció una serie de requisitos mínimos en cuanto a las condiciones que deben cumplir los dólares a cambiar:

Cada billete debe conservar más del 50% de su superficie.

Deben poder identificarse con claridad la denominación y las medidas de seguridad.

Los billetes se cuentan por pieza y se verifica su autenticidad antes del depósito.

Los billetes no aptos (gastados, rasgados, sucios o desfigurados) pueden incluirse en depósitos regulares.

Los billetes deben estar enderezados, con bordes y esquinas alineados.

En tanto, la entidad aclaró que "los billetes no aptos por su estado físico deben incluirse en los depósitos regulares".