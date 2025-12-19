El Banco Central mantiene la normativa para que las entidades acepten el papel moneda antiguo o deteriorado. Las condiciones.

Hasta cuándo se pueden para depositar los dólares "cara chica" y billetes rotos en los bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene hasta fin de año la normativa para que las entidades financieras acepten los billetes de dólares rotos, manchados o “cara chica” , como se conoce a los modelos antiguos. El régimen habilita a los distintos bancos a enviar este papel moneda a la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) para su reemplazo.

La normativa rige desde agosto de 2024 y fue prorrogada en varias oportunidades , la última vez hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el director ejecutivo del Banco Piano , Arturo Luis Piano, adelantó que la medida volvería a extenderse , con el objetivo de facilitar la circulación de dólares y resolver un problema histórico para los ahorristas. Desde su puesta en marcha, según datos oficiales.

El esquema oficial apunta a reducir la acumulación de dólares deteriorados , facilitar su recambio por billetes nuevos y dar respuesta a un reclamo frecuente de los ahorristas, que muchas veces encuentran dificultades para depositar este tipo de divisas. De hecho, tanto en Argentina como en el exterior, muchos comercios no aceptan este papel moneda y las casas de cambio que lo toman, lo hacen a un menor valor.

Qué diferencia hay entre el dólar cara chica y cara grande 1200x678.png Los billetes viejos, rotos o sucios pueden cambiarse por versiones nuevas.

Qué dice el Banco Central sobre depositar dólares “cara chica” o dañados

El Banco Central informó que “las personas que tienen dólares deteriorados, manchados o de series anteriores podrán depositarlos más fácilmente en cualquier cuenta bancaria”. Y agregó: “El BCRA se encargará de enviar esos billetes a la Reserva Federal de los Estados Unidos para su reemplazo”.

Según precisó la Comunicación A 8079 del 1° de agosto de 2024, los bancos no están obligados a adherir a este mecanismo. “La adhesión de las entidades financieras es voluntaria y no tienen costo para éstas”, dice la normativa.

Algunas entidades, como el Banco Nación y varios bancos provinciales, confirmaron su participación. En cambio, otros bancos, en especial los privados, aplican condiciones adicionales o directamente optan por no recibir este tipo de billetes. En este sentido, los clientes deberán consultar para saber si pueden o no depositar sus billetes de dólar manchados, dañados o viejos.

Dólares cara chica.jpg Desde que el BCRA puso en marcha el mecanismo, se exportaron cerca de US$6.000 millones.

Por su parte, desde el Banco Provincia, precisaron que recibieron estos billetes en el contexto del blanqueo de capitales como depósitos en la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA)”. “En total, de todos los dólares depositados durante el blanqueo, aproximadamente el 30% está dañado”, le detallaron al portal Chequeado.

Cómo deben ser los billetes rotos o dañados para que acepten el cambio

Los depósitos en billetes dólares deberán cumplir los requisitos establecidos por la Reserva Federal para el acondicionamiento de los valores. Estos son los aspectos relevantes a tener en cuenta:

Todos los billetes que componen un depósito deben presentar una superficie superior al 50% para recibir el crédito, debiendo poder identificarse la denominación y las medidas de seguridad.

Los billetes se deben contar por piezas y verificar su autenticidad antes de depositarlos.

El billete no apto, es aquel que no está en condiciones para continuar circulando debido a sus características físicas (rasgados, sucios, flojos, gastados o desfigurados), debe incluirse en los depósitos regulares.

Los billetes deben estar enderezados y todas las esquinas y bordes deben estar alineados.

bancos dolares El 30% de los billetes que recibió el Banco Provincia en el marco del blanqueo estaba dañado.

El mecanismo poco conocido para cambiar billetes rotos o manchados

Otra opción para reemplazar estos billetes es enviarlos a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) de Estados Unidos. Cualquier ejemplar que se encuentre sucio, mugriento, desfigurado, desintegrado, mustio, roto, desgastado o que sea más de la mitad del billete original y que no requiera exámenes específicos para determinar su valor se puede intercambiar en Estados Unidos.

Los billetes "mutilados" pueden mandarse por correo a la BEP o darlos personalmente. Hay que agregar una carta clara y la información bancaria para que se realice la transferencia electrónica de fondos. El proceso de evaluación puede demorar entre 12 y 16 semanas, y es necesario un embalaje para evitar más daños.

Para consultas, se debe llamar al (866) 575-2361 o al (202) 874-2141, o enviar un correo electrónico a [email protected].