Luis Caputo afirmó que no habrá un nuevo blanqueo de capitales

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que su iniciativa para que la gente use dólares no declarados “no es un blanqueo”, en tanto rechazo que haya algún tipo de limites del orden de los u$s100.000.

Caputo hizo esos anticipos en el marco de una charla ofrecida al cierre de l Amcham Summit que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. “Hay que aclarar que esto no es un blanqueo, sino un cambio muy profundo de régimen”, explicó ante una audiencia compuesta de representantes de empresas de los Estados Unidos en el país.

“La informalidad es tan alta no solo por exceso de impuestos, sino por exceso de regulaciones. El sistema asume que el 99% de la gente es delincuente. Hace que la gente le escape a la formalidad. No puede ser que todos quieran regular todo”, explicó.

Embed

El funcionario adelantó que “hay montón de regulaciones que podemos destrabar” y aclaró que “eso no tiene nada que ver con las normas GAFI” de lavado de dinero.

En ese sentido, Caputo anticipó que “algunas cosas van a poder ir por regulación” pero reconoció que “otras requerirán la aprobación de una ley”. Desde esa perspectiva, el titular del Palacio de Hacienda estaría admitiendo que sin una venia del Congreso el Poder Ejecutivo no estaría en condiciones de ofrecer al publico operar con dólares no declarados sin que haya una ley que lo respalde.

En otras palabras, gran parte de lo que quiere el titular del Palacio de Hacienda se podrá hacer vía resoluciones simples que liberen a organismos y bancos de recabar cierto tipo de información de las personas cuando quieren hacer transacciones. El funcionario puso el ejemplo de un amigo personal que le quiso transferir $750.000 a su propia esposa y el banco le exigió que justificara el movimiento, porque las normas así se lo exigen por el momento.

En relación a la inflación, indicó que “tarde o temprano irá convergiendo a los niveles internacionales” en tanto consideró que “la estabilidad macro es fundamental, hoy la gente ya puede pensar en el futuro”.

Luis Caputo dice que no comprará dólares a menos de $1000

En cambio, el titular del Palacio de Hacienda comenzó a admitir que el gobierno no tiene intenciones de sumar reservas internacionales comprando dólares dentro de la banda cambiaria, es decir, por encima de los $1000. Se trata de un punto delicado en la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Caputo dijo que si el dólar no va mas abajo del piso de la banda de flotación va a conseguir los dólares “por la cuenta capital”, lo que quiere decir, que los va a pedir prestado. El funcionario no aclaró si los va pedir retorando a los mercados voluntarios o si piensa juntar entre organismos multilaterales.