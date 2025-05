El Gobierno habilita la entrada al país de un conocido vaso térmico: ¿de cuál se trata?

"La semana pasada me escribe un conocido diciendo: Che, mi hermano compró un vaso Stanley por Amazon y le exigen un trámite en ANMAT porque el vaso va a estar en contacto con los alimentos. ¿Al Estado argentino lo pensó Kafka?” contó en su cuenta de X Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Un conocido suyo quiso importar un vaso de la famosa marca internacional "Stanley", pero no se lo enviaban al país, por el courier más conocido del mundo, si no presentaba un certificado del ANMAT.