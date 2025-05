Dólares del colchón: por qué el Gobierno pasó el anuncio para "los próximos días"

Se trata de una serie de medidas que permitirían al público usar dinero no declarado ante el fisco, sin que por ello pueda ser objeto de demandas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

arca impuestos.jpg

Lograr eso sin que haya que pasar por el Congreso para hacer modificaciones en leyes como la Penal Tributaria y la Penal Cambiaria es todo un desafío, al tiempo que puede generar que Argentina sea colocada en el “grupo gris” de países que no cuentan con medidas efectivas contra el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico o del terrorismo.

El jueves el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se iba a suspender el anuncio previsto para esa misma jornada, alegando que el Gobierno no quería recibir críticas del kirchnerismo de lo que serían medidas de corte electoralista.

Publicación Manuel Adorni.PNG

La realidad es que el paquete no está listo. Legalmente, es muy complicado llevarlo adelante en los términos que pretende el ministro Caputo, lo que lleva a preguntarse por qué no se hizo el año pasado en vez de sancionar una ley, y lo más importante, cuál serían las garantías que pueden tener las personas en el futuro de que no van a ser perseguidas cuando cambie el signo de gobierno.

Simplificación del Impuesto a las Ganancias

Como ya lo han comentado varios tributaristas, las formas supuestamente legales para hacer algo como lo que quiere Caputo es reformular el concepto de Enriquecimiento Patrimonial No Justificados, previsto en la ley de Procedimiento Fiscal, para que ARCA no tenga manera de estimar impuestos no declarados con anterioridad. Y la otra es que se sistematice lo que se denomina “Presentación Espontánea”, también prevista en la ley. Pero en ese caso las personas tendrían que pagar IVA y Ganancias no declarados. ARCA podría dar planes de pago y no cobrar intereses, y con ello estarían en una situación similar a los que entraron un la moratoria del año pasado o los que blanquearon pagando el impuesto especial.

Al respecto, el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios señala que “buscando simplificar y reducir la carga administrativa sobre los contribuyentes, el Gobierno podría estar eliminando uno de los elementos más complejos de las declaraciones juradas: la justificación patrimonial, incluyendo el monto consumido que es el dinero utilizado para vivir durante el año”.

ministerio economia nacion -VALIDA 1200- Desde el ministerio de Economía dictaminaron el cierre de tres fondos fiduciarios.

“En su máxima expresión, se eliminaría la obligación de detallar los bienes al 31 de diciembre de cada año en la declaración jurada del impuesto a las ganancias”, explica Domínguez.

El profesional sostiene que “si el contribuyente se adhirió al Régimen Especial de Ingreso del Impuesto Bienes Personales (REIBP) ya no se deberá detallar los bienes que se posee”.

“Lo mismo sucede si no se supera el Mínimo No Imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales y la persona no está inscripta en el impuesto”, añade.

El contador público considera que “estas medidas, que implicarían una disrupción para la Administración Tributaria, harían que ARCA ya no cuente con el detalle de los bienes, el dinero que se utilizó para vivir durante al año y otra información, que utiliza para cruzar ingresos, consumos y activos para verificar la consistencia de la declaració”.

“La nueva declaración jurada estaría centrada exclusivamente en las rentas, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos”, explicó.