Después del fracaso de Ficha Limpia, Cristina queda a tiro de una Corte cruzada por internas, fragilidades y sospechas

“ Con Ficha Limpia , (Donald) Trump no hubiese podido competir . Los demócratas lo condenaron a Trump con una causa inventada”. La frase no la dijo un líder del trumpiste de los Estados Unidos, sino el libertario Daniel Parisini, más conocido como el "Gordo Dan" , muy cercano al presidente Javier Milei. La opinión data de fines del año pasado y, para quienes conocen las entrañas libertarias, el influencer de ultraderecha solo repitió una reflexión que pertenece a Milei.

La Corte Suprema no tiene tiempos para expedirse. Cuando lo haga dictará sentencia final, en tercera instancia, sobre una pena contra la expresidenta que, además de la eventual detención, incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Por su edad, la expresidenta afrontaría prisión domiciliaria, pero un fallo confirmatorio la sacaría del escenario electoral de ahora en adelante.

A la espera de un fallo definitivo, CFK decide si es candidata

La ley no le impone plazos a la Corte para fallar, pero el momento que elijan sus miembros será determinante. Pueden hacerlo después de que finalice el calendario electoral, o antes. CFK no anunció su candidatura y crece la posibilidad de que compita como legisladora en la Provincia de Buenos Aires y no lo haga para la Cámara de Diputados de la Nación.

Ella ahora tiene en sus manos el factor sorpresa sobre la candidatura que elija jugar. También sería sorpresivo que no lo hiciera. Sin embargo, por delante el calendario electoral ya está corriendo en los dos distritos y también son una escala ineludible para la línea de tiempo que la Corte tiene por delante. La más lejana es el 10 de diciembre, cuando los legisladores electos asumen sus bancas y cuentan con fueros, es decir, no pueden ser detenidos. Antes aparecen los dos cierres de listas en los dos distritos donde podría jugar Cristina: para las elecciones nacionales del 26 de octubre, la fecha de cierre de candidaturas es el 17 de agosto y para las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, los aspirantes se inscribirán el 19 de julio.

La chance de pelear en tierra bonaerense cobró mucha fuerza ante la posible sanción de la Ley de Ficha Limpia. Fracasó la semana pasada y le quitó una limitación a Cristina, que podía competir en provincia para eludir una ley nacional. Ése era un frente. El otro es la causa Vialidad, que ahora entró en una etapa de definiciones, con un tiempo que solo definirá una Corte de tres miembros que viene de arrancar un año difícil, porque en febrero fracasó en el Senado la idea de cubrir los dos cargos vacantes que tiene el máximo tribunal.

A partir de una estrategia dirigida por Caputo, el Ejecutivo impulsó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Ante la demora de conseguir acuerdo para ambos, Milei buscó designarlos por decreto y en comisión. Con Lijo no pudo, porque el aspirante no renunció a su cargo como juez federal, y con García Mansilla lo logró, pero por 40 días, porque el Senado rechazó en febrero los pliegos de ambos y García Mansilla renunció. La Casa Rosada afrontó una dura derrota legislativa, se volvió a resentir el vínculo con la Cámara Alta y también con la Corte, que sigue en manos de tres ministros: Horacio Rossatti, Carlos Rozenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sindicado como el impulsor de los planes fallidos de Caputo y el secretario de Justicia, Sebastían Amerio.

La relación con Cristina y las elecciones en CABA

Ese entramado forma parte de las sospechas que sobrevuelan, desde el año pasado, sobre la posición de Milei y su entorno ante el futuro político de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De un modo u otro, y en segundo plano, su figura también estuvo presente en la campaña porteña que cerró este jueves por la noche y que este domingo se definirá en las urnas de la Ciudad de Buenos Aires. La contienda para renovar la mitad de la Legislatura capitalina agudizó la pelea entre el PRO y La Libertad Avanza, porque no pudieron cerrar un acuerdo electoral, pero se aceleró desde la semana pasada en el Senado, cuando el proyecto de Ficha Limpia quedó a un voto de ser transformado en ley y volvieron a recrudecer las sospechas mutuas entre ambas fuerzas políticas.

La sesión terminó con 36 a favor y 35 en contra, pero los respaldos no llegaron a 37, la mayoría necesaria para reformar una ley electoral. Los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, que responden al exgobernador Carlos Rovira. Ambos votaron en contra y dejaron al desnudo una interlocución con la Casa Rosada que el PRO no puede digerir desde el año pasado, mucho menos en vísperas de las elecciones porteñas, que se nacionalizaron por la guerra abierta entre el macrismo y La Libertad Avanza.

El Gobierno jugó como primer candidato al portavoz presidencial, Manuel Adorni, al frente de un armado de color violeta. El aspirante dice que busca terminar con el kirchnerismo para siempre, pero la Casa Rosada está más enfocada en la derrota del partido amarillo que en ganarle al peronismo o conquistar el primer lugar.

La pieza desequilibrante fue el fracaso de Ficha Limpia. Empeoró una situación que venía frágil desde el año pasado, cuando hubo dos intentos en Diputados para tratar el proyecto anterior y no hubo cuórum, por la ausencia de escaños de LLA y algunos del PRO. La repetición desató la furia de la diputada Silvia Lospenatto, que acusó de engaño a la Casa Rosada. Milei buscó contenerla, le propuso rehacer el proyecto y fue nuevamente presentado. Comenzó un segundo trámite legislativo, con la firma del presidente, que prosperó en Diputados, pero cuando entró al Senado se comenzó a cruzar con el año electoral.

Quizás por eso siguen resonando las acusaciones mutuas. El PRO acusa de un pacto de Milei con el peronismo para beneficiar a Cristina, porque los libertarios quieren antagonizar con ella. En la Casa Rosada y en LLA sostienen que el PRO buscó adelantar el tratamiento de Ficha Limpia para conseguir una ventaja antes de las elecciones de este domingo. A los cruces, se sumó Rovira que deslizó un pedido expreso de Milei para que los senadores misioneros hicieran caer la votación. El presidente lo negó y luego dijo que fue un pacto del PRO con el PJ. Macri le contestó que alucina y por primera vez lo trató de loco.

La foto refleja que finalmente el arco de derecha y ultraderecha no pudo liderar el proceso para lograr la sanción de Ficha Limpia. La centralidad de Cristina resulta ineludible y cualquier transformación en Ley podía ser leída como una forma de proscribirla por medio de una norma sancionada por el Congreso. Ahora llegó el momento de la Corte y una decisión antes de diciembre, también corre el riesgo de quedar en la ciénaga de la misma sospecha de fondo que enfrenta al PRO con La Libertad Avanza y a los hermanos Macri con los primos Milei. La puja puede tomar más fuerza o quedar en un segundo plano después del descenlace de las elecciones porteñas de este domingo.