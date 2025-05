Causa Vialidad: el Procurador pidió ampliar la condena a Cristina Kirchner a 12 años de prisión

Casal presentó ante el máximo tribunal, según informaron fuentes judiciales a Infobae, un dictamen de 13 páginas en el que mantuvo la postura de la Fiscalía de agravar la actual condena de la ex mandataria de seis años de prisión por administración fraudulenta.

image.png Eduardo Casal, Procurador General de la Nación.

Ahora habrá que esperar a que los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, definan la situación procesal de la ex mandataria junto a la posibilidad de una inhabilitación para presentarse a elecciones.

El Procurador Casal respaldó en su escrito la apelación del fiscal de Casación Mario Villar en el caso de obra pública y apunta la “arbitrariedad” judicial del fallo de Casación, que dejó firme su condena.

El extenso dictamen cuestiona principalmente las absoluciones por el delito de asociación ilícita y la reducción del decomiso.

Asimismo, Casal apoyó que se revoquen las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y del ex presidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro.

Qué pidió el fiscal

El pasado 31 de marzo, el fiscal de la Cámara de Casación Penal, pidió a la Corte Suprema de la Nación condenar a 12 años de prisión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El pedido surgió tras la presentación de un recurso de queja que realizó Cristina en reclamo de absolución en la causa Vialidad.

Ahora el máximo tribunal tiene todo lo necesario en su poder para resolver -aunque sin plazos- la postura de la Fiscalía y el pedido que realizó la defensa de Cristina Kirchner, quien había solicitado su absolución, al igual que para el resto de los condenados en el juicio, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad José Periotti y cinco ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.

Sobre la causa Vialidad

La Causa Vialidad investiga el presunto direccionamiento irregular de contratos de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, cercano al kirchnerismo, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003–2015). Se analizaron 51 contratos adjudicados a sus empresas.

En diciembre de 2022, Cristina Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta, fue condenada en primera instancia a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La condena no está firme y fue apelada. Ella sostiene que el proceso fue parte de una persecución judicial y mediática (lawfare).