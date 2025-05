Caos y pasajeros de Flybondi varados en Neuquén: qué pasó con el último vuelo reprogramado

pasajeros- enojados- Flybondi-1.jpg

El primer vuelo cancelado fue el FO 5301, lo hicieron cuando los pasajeros estaban llegando al aeropuerto Presidente Perón, que tenía como destino Aeroparque. Les informaron que se lo reprogramaban para el de las 15, junto con los del vuelo de las 20, a los que ya le habían adelantado de la cancelación de ese vuelo.

Tras subirse al avión y cancelarlo nuevamente. Los hicieron bajar y les dijeron que saldrían a las 22 tras la llegada de mecánicos con repuestos para reparar la aeronave. Una vez más no sucedió.

“Fuimos de vuelta y fue un quilombo. Supuestamente iba a salir el vuelo a las 22 y lo reprogramaron para mañana. A mí me dieron la plata del pasaje, a otros no, a otros les estaban ubicando para un hotel, el hotel lo pagaban ellos y la comida la pagamos nosotros”, había contado María Cabrera, una de las pasajeras varadas a LMNeuquén.

La pasajera dijo que desde la empresa se comprometieron a reintegrarle el dinero de los pasajes y le dieron una página donde tenían que hacer el reclamo.

despacho mostrador flybondi aeropuerto neuquen Claudio Espinoza

Pero la respuesta a la empresa no fue la misma de todos los pasajeros, varios de ellos se descontrolaron y hubo gritos y hasta forcejeos. “Hubo un señor que le pegó al vidrio un trompazo para no pegarle a uno de los que nos estaba atendiendo porque dijo que nos tomaron el pelo, que nos hicieron subir el avión, que eso no se puede hacer, que estuvimos arriba una hora esperando y que él no viajaba, no tenía plata para comer, para pagar un hotel, porque él viajaba porque a su papá le había dado una ACV”, relató la mujer.

La pasajera relató que el vuelo en el que supuestamente venían los mecánicos no llegó. "No sé qué pasó", había advertido el miércoles.

En horas de la tarde del miércoles este diario intentó obtener repuestas de parte de la aerolínea Flybondi, pero no lo logró.

Desperfecto en el avión

Cuando reunieron a los pasajeros de los tres vuelos en el de las 15 del miércoles, que finalmente no salió, a los pasajeros les llamó la atención algunas situaciones poco frecuentes. María contó que llegada las 16, el avión no partía. “No se nada de aeronáutica, pero cuando íbamos subiendo en la escalera del avión, se apagaron las turbinas, se apagó el motor y me pareció raro”, agregó.

Pasados los minutos, los pasajeros se empezaron a incomodar porque no sabían qué era lo que estaba pasando y, sobre todo, por qué no partían. Trataron de averiguar con el personal de abordo, con las azafatas y lo único que recibieron por respuesta fue que “estaban esperando un llamado, una confirmación para cerrar las puertas y salir”.

Los pasajeros se empezaron a impacientar, aforó la bronca e impotencia porque una buena parte del pasaje tenía que hacer un trasbordo en Buenos Aires para otro destino y este retraso les complicaba el viaje.

Recién “a las 17:20 habló el comandante por parlante, pidiendo que disculpemos las molestias, pero nos tenemos que bajar porque había un desperfecto en el avión y el vuelo se cancelaba”, contó María.

Tuvieron que retirar las valijas, eran alrededor de cien pasajeros descontentos. “Intervino la policía porque algunos se enojaron y otros se pelearon con otros pasajeros. Una señora se puso a discutir y hablar y otro la insultó, nada que ver.