Pidieron condenar a Cristina Kirchner a 12 años de cárcel por la causa Vialidad

Mario Villar , fiscal de la Cámara de Casación Penal, pidió a la Corte Suprema de la Nación condenar a 12 años de prisión a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner .

El fiscal Villar, en un documento de 190 páginas a que accedió Infobae, mantuvo la postura de la Fiscalía desde el juicio oral . En aquel entonces, Luciani y Morla pidieron que la ex presidenta sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita y administración fraudulenta.

En tanto, el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, la condenó a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

Fiscalía también pidió que el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, también sean condenados.

"Se investigan graves hecho de corrupción realizado por funcionarios estatales y empresarios, se presenta un caso que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino, con lo cual el interés institucional se encuentra ampliamente acreditado, así como su naturaleza federal", resaltó Villar en su presentación.

Qué dijo el abogado de Cristina

Alberto Beraldi, abogado de Fernández de Kirchner, brindó una conferencia de prensa desde la sede del Partido Justicialista donde explicó que Cristina "no tiene miedo de ir presa".

"Sabe que este proceso existe no porque cometió un delito, sino porque hizo muchas reformas que no le perdonan", expresó.

En un primer momento, el letrado explicó el recurso de queja que realizó ante la Corte Suprema. Por un lado, pidió la absolución del caso y que el juez García-Mansilla no intervenga en la causa.

"No existe la posibilidad de que Cristina Kirchner vaya presa en el corto plazo. Entre las cosas que se dicen falsamente es que la Corte estos recursos los rechaza en todas las oportunidades. Eso es mentira. La Corte ya intervino el caso de Vialidad y no solo está el recurso de Cristina Kirchner, sino que son 10 los recursos que la Corte tiene que tratar", agregó Beraldi.

“Cristina Kirchner es absolutamente inocente de las imputaciones. Y a la condena se llega por una violación sistemática de la prueba y por una sentencia arbitraria”, indicó.

Cristina Fernández de Kirchner presenta su último recurso ante la Corte Suprema en la causa Vialidad

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentará este lunes un recurso directo ante la Corte Suprema de Justicia para que revise su condena a seis años de prisión por fraude en la causa Vialidad. Se trata del último recurso disponible dentro del sistema judicial argentino, y en caso de ser rechazado, la sentencia quedará firme.

El escrito será presentado por su abogado, Alberto Beraldi, y consta de 10 carillas. Según confirmaron allegados a la exmandataria, el letrado brindará una conferencia de prensa el martes en la sede del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires.

El plazo para presentar el recurso vence este martes a las 9:30 de la mañana. Tanto Cristina Kirchner como los otros diez condenados en el juicio oral recurrieron a esta vía, al igual que el fiscal Mario Villar, quien sostiene que la expresidenta debería recibir una pena de 12 años de prisión por asociación ilícita.