Una mujer de 96 años tuvo que presentarse en camilla en un banco por una insólita razón

Una mujer de 96 años tuvo que acudir a la sucursal de un banco privado de México de manera forzada para completar un importante trámite, pero no lo hizo de una manera convencional sino que debió trasladarse en ambulancia y presentarse sobre una camilla , debido a los problemas de movilidad que lo aquejan.

Gilberto Ayala, el hijo de la mujer que está postrada en su casa , contó en declaraciones a la prensa mexicana que la cuenta de Vázquez Nuño presentaba fallas en la verificación del sistema biométrico y que para comprobar su identidad el banco no les dejó otra opción que tener que presentarse de manera personal.

Se trataba, en específico, de un inconveniente que le impidió cobrar la pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante medio año.

Las quejas de la familia de la mujer postrada: "Es un calvario"

“Es una indignidad. Hemos entregado todo: documentos oficiales, poderes notariales, su apoderado legal. Aun así, nos han exigido que ella venga en persona, a pesar de que claramente no está en condiciones”, se quejó Ayala, que llevó adelante los trámites en la entidad ubicada en Oaxaca.

Luego, agregó: “La gerente de la sucursal nos dijo que el pago está suspendido y que necesitamos cumplir con más requisitos para poder reactivar el cobro”.

Por su lado, Ernestina Ayala, otra de las hijas de la anciana, cuestionó que los pasaron “de oficina en oficina” sin resolverle el inconveniente. “Nadie puede dar respuesta al por qué no se le quiere pagar la pensión a mi madre, justificando primero que la identidad no está precisa, a pesar de que se han entregado todos los documentos probatorios”, expresó.

Banco Mujer México 2.jpg El banco argumentó que precisaba que la mujer fuera en persona para validar su identidad porque su cuenta presentaba fallas en la verificación del sistema biométrico.

“Luego señalan que la aplicación de identidad del banco no acredita los rasgos faciales de mi madre, sin tomar en cuenta que ella no es la misma que hace años que presentó su registro, ya tiene 96 años. Claro que ha cambiado físicamente, ¿quién no cambia en décadas?”, se quejó.

En declaraciones reproducidas por Aristegui Noticias, Gilberto Ayala insistió: “Fue un verdadero calvario. La movimos en cama hospitalaria solo para que la viera un ejecutivo”.

La familia de la mujer presentará un reclamo formal

De acuerdo con la información publicada por medios mexicanos, la familia de la mujer presentará quejas formales por haber tenido que trasladas de manera obligatoria a la mujer hasta el banco para poder resolver el problema.

Lo hará ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) exigió que se abra una investigación contra el banco y condenó el “trato inhumano” que recibió la mujer al ser obligada a asistir personalmente para validar su identidad.

“Para la DDHPO es importante recalcar que a pesar de ser una institución privada, no debe dejar de priorizarse la protección de los derechos humanos de las y los usuarios en cualquier contexto, alineando su actuación al acuerdo realizado por la Consudef y la Asociación de Bancos de México a través del ‘Decálogo para mejorar la atención y el servicio’, el cual busca mejorar el servicio y la atención a las personas mayores usuarias de una institución bancaria”, completó el comunicado oficial de la entidad.