Encuentran con vida a una mujer que estaba desaparecida desde hace más de 60 años

Esta mujer dijo que Backerberg se alejó sola de la estación de ómnibus y que nunca más supo de ella. De acuerdo con el Proyecto Charley, que se ocupa de los casos sin resolver de personas desaparecidas, Backerberg, madre de dos hijos, se casó cuando tenía "unos quince años", pero su "matrimonio fue problemático y hubo acusaciones de malos tratos".

Sherrif sauk.jpg La Oficina del Sheriff del condado de Sauk reabrió la investigación y encontró a la mujer desaparecida en 1962.

Distintas hipótesis se generaron alrededor de la situación de Audrey. Incluso no descartaron que pudiera haber sido víctima de algún hecho delictivo, debido a que no existía ningún rastro de ella.

En ese marco, ante la ausencia de pistas concretas, las autoridades resolvieron archivar el caso.

Cómo se reactivó la búsqueda de la mujer desaparecida en los ‘60

En el comienzo de este año, el caso fue asignado a Isaac Hanson, un detective de la Oficina del Sheriff del condado de Sauk, en el marco de un examen continuo de los expedientes sin resolver.

El oficial realizó entonces una revisión exhaustiva de los expedientes y pruebas sobre la desaparición de Backerberg, que incluyeron entrevistas a testigos y la búsqueda de nuevos datos.

Hanson detective mujer.jpg Isaac Hanson, el detective de la Oficina del Sheriff del condado de Sauk que encontró a la mujer desaparecida en los '60.

De esa manera, en menos de dos meses, pudo lograr lo que nadie había podido antes: llegar hasta la mujer desaparecida misteriosamente, que se encontraba en otro estado “con vida y bien”, según el comunicado oficial.

Las pistas claves que colaboraron con el hallazgo

Lo hizo a través del rastreo de una coincidencia en un registro de arresto en otro estado, que incluía nombre, fecha de nacimiento y número de seguro social similares. Con esa pista, y la ayuda de la cuenta en el sitio de genealogía Ancestry.com de una hermana de la desaparecida, pudieron acceder a registros del censo, obituarios y licencias de matrimonio de la región.

Ante ese contexto, Hanson pidió a un policía de la jurisdicción de esa dirección que se acercara hasta el domicilio y apenas diez minutos después de esa visita, Backeberg llamó por teléfono a Hanson. “Fue una conversación tranquila y casual. Ella tenía sus razones para irse, y no parecía arrepentida”, indicó.

"Sucedió tan rápido. Esperaba que el agente me llamara de vuelta y dijera: 'Oh, nadie respondió a la puerta'. Y pensé que era el policía llamándome, pero en realidad era ella. Y para ser honesto, fue sólo una conversación muy casual. Pude sentir que obviamente tenía sus razones para irse", precisó el detective, sin entregar mayores precisiones respecto de los motivos de su partida porque, al parecer, la mujer continuaba con su postura de no ser encontrada.

En ese sentido, en declaraciones a medios locales, Hanson agregó: "Creo que la abrumó... el tener un policía apareciendo en su casa, y luego llamándola y hablando con ella sobre lo que sucedió y revivir 62 años en 45 minutos".

"Hay familia viviendo aquí, así que ella tiene mi número de contacto si alguna vez quiere comunicarse o necesita algo, cualquier número de teléfono de miembros de la familia aquí. En última instancia, ella tiene el control de eso", completó acerca de una eventual revinculación con sus orígenes.

Investigaciones posteriores al hallazgo revelaron que Backeberg se marchó intempestivamente por decisión propia y no como resultado de ninguna actividad delictiva ni de un delito.

El detective Hanson deslizó que la presunta violencia que ejercía su marido sobre ella pudo haber influido en la decisión de abandonar su hogar, pero aclaró que es algo que quizás nunca se sepa.

"Creo que simplemente la despidieron y, bueno, superó las cosas, hizo lo suyo y siguió adelante con su vida", expresó.