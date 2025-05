Mostraron recibos de los docentes de la Universidad Nacional del Comahue: cuánto cobran

ON - Marcha por la Universidades publicas (15).jpg Omar Novoa

Los salarios de una gran cantidad de docentes ya se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, lo que genera mucho malestar y la fuga de profesionales que renuncian a sus cargos en el ámbito público.

Algunos ejemplos grafican muy bien la situación que denuncian los docentes universitarios con recibos de haberes que apenas superan el medio millón de pesos con varios años de antigüedad y el 40% de zona fría.

En abril de 2025, y con un incremento insignificante del 1,3% otorgado por Nación, un jefe o jefa de trabajos prácticos que trabaja 20 horas semanales y tiene más de 10 años de antigüedad cobró $619.781; un docente ayudante de primera que se desempeña en el cargo 10 horas semanales con la mínima antigüedad, recibió $277.068.

El panorama en otras universidades nacionales del país es similar o peor. En la Universidad del Sur, un trabajador con cargo de ayudante de primera, dedicación semiexclusiva, 20 horas semanales y 5 años de antigüedad cobró $405.034; en la Universidad de La Pampa, un docente jefe/a de trabajos prácticos que trabaja 10 horas a la semana, con 7 años de antigüedad y dedicación simple, cobró en abril $254.097.

Más al norte del país, la situación es más crítica. Un ejemplo: los sueldos de la Universidad de Tucumán. Un trabajador/a con cargo de jefe/a de trabajos prácticos, 20 horas semanales, 20 años de antigüedad y dedicación semiexclusiva, tuvo un salario de $594.843.

En tanto, en la Universidad de Cuyo (San Luis), un jefe o jefa de trabajos prácticos que trabaja 40 horas semanales, con dedicación exclusiva y una antigüedad de 14 años cobró un sueldo de $999.867, mientras que un ayudante de primera con una antigüedad de 7 años y 40 horas semanales recibió $1.082.663.

A la luz de estos números, los docentes universitarios van a un paro de 48 horas para los días 19 y 20 de mayo.

"Hacemos un reclamo muy importante por la apertura de la paritaria y una real recomposición salarial, ya que desde hace más de seis meses que no tenemos instancia de diálogo y discusión", insistió Brouchoud.

No hay diálogo con Nación

Si bien reconoció que siempre reclamaron aumentos por IPC (Índice de Precios al Consumidor) y nunca el gobierno les dio a los docentes lo que pedían, la secretaria gremial aclaró que tenían paritarias trimestrales, bimestrales y hasta mensuales. Es esto último lo que se perdió cuando asumió Javier Milei como presidente.

"Siempre pelamos aumentos por IPC y quedamos por debajo de lo que pretendíamos. Pero teníamos instancias de negociación. El gobierno se sentaba a escucharnos. Ahora ya no. Este es el cambio más grande: la falta de negociación", indicó la referente de ADUNC, y agregó: "Tuvimos algunas reuniones, pero son informativas. El incremento que se ons otorga es inamovible y responde a una práctica que tiene el gobierno con los trabajadores que dependen del Estado nacional. Hay una única oferta salarial y es la que se otorga. Eso nos preocupa, que nos nieguen el ámbito de negociación colectiva, es decir, la posibilidad de discutir salarios".

Este miércoles, y con motivo de una jornada nacional de lucha por el salario, la CONADU Histórica lanzó una campaña para visibilizar los recibos de los docentes de distintas universidades nacionales que dan cuenta de la inequidad que hay, respecto a la cantidad de horas trabajadas, los cargos y la antigüedad.

La actividad incluyó volanteadas en distintas localidades de Río Negro y Neuquén, con el fin de que la comunidad tome conocimiento de la situación salarial grave que están viviendo los docentes.

Paro nacional y actividades

Brouchoud adelantó que el paro de 48 horas del 19 y 2 de mayo será con actividades de visibilización en la calle. No habrá clases, pero es probable que haya una radio abierta o una clase pública.

Trabajadores no docentes de las universidades están en la misma situación salarial, ya que Nación los incluyó en la paritaria de los docentes. "La diferencia entre incrementos e inflación la padecemos todos", indicó la referente de ADUNC.

Todavía no tienen novedades del aumento que corresponde al mes de mayo. No hubo por ahora una convocatoria. Por consiguiente, no se sabe si van a cobrar una diferencia o será el mes siguiente. "Hay cero diálogo y no tenemos previsibilidad", cerró.