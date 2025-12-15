El Gobierno resolvió qué pasará con las bandas de flotación del dólar

El Banco Central anunció esta medida durante este lunes por la tarde. Se pondrá en marcha un programa para acumular reservas.

Este lunes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán por la inflación mensual desde enero de 2026.

Este cambio se informó en un comunicado. También explicó que se pondrá en marcha un programa para acumular reservas. El mismo comenzará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios, tal como le pedía el mercado.

"A partir del 1 de enero de 2026 , el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec", comunicaron desde la autoridad monetaria.

El BCRA explicó que "las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio".

Banco central dólares reservas Sede del Banco Central en Buenos Aires, epicentro de las decisiones que marcan el pulso de la economía en medio de la tensión cambiaria.

La proyección central del organismo en materia de remonetización apunta a expandir la base monetaria desde el 4,2% del Producto Bruto Interno (PBI) actual hasta el 4,8% para el cierre de ese año, objetivo que se financiaría con la adquisición de unos USD 10.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita.

A su vez, indicaron que un aumento adicional de la demanda del dinero del 1% del PBI "podría llevar las compras a US$17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin generar presiones inflacionarias".

Noticia en desarrollo