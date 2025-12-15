Quién es el funcionario de Luis Caputo que podría convertirse en el próximo ministro de Economía de Chile

El nombre de un integrante del ministerio liderado por Luis Caputo comenzó a circular como uno de los posibles candidatos para asumir el cargo en el país vecino.

Tras conocerse la victoria de José Antonio Kast en el balotaje presidencial en Chile , un medio de comunicación trasandino aseguró que un funcionario de Luis Caputo se perfila como uno de los principales candidatos para encabezar el Ministerio de Hacienda del país vecino.

Se trata de José Luis Daza , actual viceministro de Economía de Argentina. Nacido en Argentina pero nacionalizado chileno, Daza podría asumir el ministerio de Hacienda tras la asunción presidencial de José Antonio Kast, según informó el diario La Tercera. Otro de los nombres que también suena para encabezar el ministerio, es el del economista Jorge Quiroz , quien fue el principal asesor del presidente electo durante la campaña.

En un artículo publicado este lunes, el medio chileno sostiene que el actual viceministro es la principal carta para llegar al cargo , de acuerdo con fuentes cercanas al Partido Republicano.

Por su parte, desde el Ministerio de Economía argentino evitaron referirse al tema. Sin embargo, el propio Daza felicitó a Kast a través de una publicación en redes sociales. "Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia. Gran triunfo para la libertad y democracia. La libertad y sentido común avanzan en todo el continente", celebró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseLuisDazaAR/status/2000332068333691139&partner=&hide_thread=false Jose Antonio Kast es elegido Presidente de Chile con la mayor votación en toda la historia del país. Ganó en todas las provincias.



Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia.



Gran triunfo para la libertad y democracia.



La libertad y sentido común… — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) December 14, 2025

El medio chileno, publicó este lunes un artículo en el que detalla los principales nombres que suenan para integrar el eventual gabinete de José Antonio Kast. En primer lugar menciona al economista Jorge Quiroz, quien estuvo a cargo de diseñar el discurso económico del candidato ganador.

Hombre de confianza de Caputo

Daza (67), nació en la provincia de Buenos Aires y vivió en Argentina hasta los cinco años, cuando se trasladó junto a su familia a Chile. A lo largo de su vida ha residido en distintos países, entre ellos Uruguay, Estados Unidos y Japón.

Estudió la Licenciatura en Economía y participó en la confección del índice que mide el riesgo país. Además, es reconocido por su buena llegada a los fondos de inversión de Wall Street y por el estrecho vínculo que mantiene con técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Actualmente se desempeña como secretario de Política Económica, cargo comúnmente considerado equivalente al de viceministro, posición que ocupa desde septiembre de 2024, cuando reemplazó a Joaquín Cottani. Desde entonces, se ha convertido en una de las figuras más cercanas al ministro Luis Caputo, a quien conoció en Nueva York durante la década de 1990, cuando ambos trabajaron en el banco JP Morgan.

Daza ocupó un rol clave en las recientes negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos, previas a la confirmación del swap por US$ 20.000 millones y a las gestiones para que Argentina acceda a un monto similar de financiamiento adicional garantizado. Su vínculo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se remonta a la etapa en la que este trabajaba en el fondo George Soros, mientras que Daza lo hacía en el fondo QFR.

A fines de noviembre, durante un evento del Instituto Libertad y Desarrollo en Santiago, Daza señaló que el principal problema de la economía chilena es de carácter “micro”, vinculado a la necesidad de destrabar permisos para la inversión. En esa instancia, además, respaldó a Jorge Quiroz como eventual ministro de Hacienda, afirmando que era “el indicado para liderar el programa y el equipo económico”,