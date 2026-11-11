Escándalo: detuvieron a un hombre y su hija mientras simulaban ser pareja para cometer robos

Fingían ser pareja, incluso se besaban en público para no levantar sospechas antes de cometer los delitos. Así los atraparon.

La captura de ambos se produjo luego del robo de un celular a una joven.

Un hombre y su hija fueron detenidos tras una seguidilla de robos . Lo peor de los hechos delictivos fue al conocer que fingían ser pareja, incluso se besaban en público para no levantar sospechas antes de cometer un delito.

Los detenidos fueron identificados como Alex Ortega Flores, de 48 años y su hija Valentina Ortega Pérez de 19, quienes fueron imputados por una seguidilla de robos con intimidación y están bajo prisión preventiva.

Según la denuncia de varias víctimas, todo ocurrió en los parques de la comuna de Providencia en Chile. Allí eran abordados por padre e hija , quienes portaban armas de fuego y armas blancas. Así robaban celulares, dinero en efectivo e incluso forzaban a realizar transferencias bancarias.

Las principales víctimas eran parejas y grupos de jóvenes que acudían a los parques para descansar o compartir al aire libre.

La captura de ambos se produjo luego del robo de un celular a una joven en inmediaciones del Parque de las Esculturas. Fue un testigo quien alertó a Seguridad Providencia, dando inicio a un seguimiento en tiempo real por medio de un dron municipal .

"No hagan nada, no griten": el relato de una víctima de los robos

Las imágenes de vigilancia también permitieron observar las demostraciones de cariño entre ambos, que formaban parte de la puesta en escena con la que presuntamente buscaban aparentar una relación sentimental. Incluso, al momento de la detención se besaron frente al personal de seguridad.

Una de las víctimas relató a Teletrece que el hombre llegó a sacar una pistola mientras estaba junto a otra persona. "Nos dice, 'bueno, yo aquí tengo una pistola. No hagan nada, no griten, no pongan expresión como de miedo, sigan hablándome normal'", comentó.

La joven dijo que estuvieron durante unos 10 minutos bajo amenaza y que el hombre les exigía mantener la mirada sobre él.

El hombre tenía antecedentes

Ortega Flores tenía 12 detenciones anteriores, dos condenas cumplidas por robo con intimidación y una orden de aprehensión vigente por quebrantamiento. En tanto, la joven no registraba antecedentes.

Ambos fueron formalizados por dos delitos y quedaron bajo prisión preventiva. Además, se trabaja junto a la Policía de Investigaciones (PDI) para establecer su eventual participación en otros robos.

"Teníamos diversas denuncias, principalmente jóvenes que transitaban o descansaban en el Parque de las Esculturas, que estaban siendo intimidados con armas blancas para sustraerles sus pertenencias. Los testimonios apuntaban a una pareja, pero no contábamos con antecedentes específicos de sus identidades", señaló el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

Insólito: un padre entregó a la Policía a su hijo tras reconocerlo en un robo

Un hombre entregó a su propio hijo después de reconocerlo, según declaró ante la Policía, en las imágenes de un violento robo ocurrido en la ciudad bonaerense de La Plata.

El padre se presentó en una comisaría y aportó información sobre los dos presuntos delincuentes que quedaron registrados durante el asalto. Además, pidió que la Justicia intervenga y ordene su detención.

El hombre contó que su hijo atraviesa problemas vinculados al consumo de drogas y expresó su desesperación por la situación. “Ya no sé qué más hacer”.