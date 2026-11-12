Un camionero fue asesinado de un disparo en medio de una discusión de tránsito con cinco hombres

La víctima tenía 45 años y protagonizó una fatal pelea con cinco hombres. Qué sucedió y cuáles son las sospechas del crimen.

La Policía investiga el homicidio ocurrido en Luján de Cuyo, Mendoza, tras una discusión de tránsito. Foto: Diario El Sol Mendoza.

Un hombre de 45 años fue asesinado de un disparo en medio de una discusión de tránsito con un grupo de personas. Todo ocurrió cuando estaba a bordo de un camión.

La víctima fue identificada como Mauro Luciano Guerra , quien regresaba de un viaje y se trasladaba en un camión junto a su sobrino cuando se produjo el enfrentamiento.

El fatal episodio ocurrió en la zona de Vertientes del Pedemonte durante la tarde del miércoles, en Luján de Cuyo.

De acuerdo con el relato de un testigo, el camionero discutió con cinco hombres que viajaban en un Chevrolet Corsa gris y le impedían avanzar. Después de un intercambio de insultos y piedrazos, uno de ellos habría efectuado el disparo.

El hombre fue trasladado al Hospital Central, donde murió horas más tarde. La Policía busca determinar la participación de los involucrados.

Cómo comenzó la pelea de tránsito que terminó en un crimen

Según relató el joven ante los investigadores, todo comenzó minutos antes de las 20 horas, cuando circulaban por la calle Teresa O’Connor y se encontraron con un Chevrolet Corsa gris ocupado por cinco hombres.

De acuerdo con el testimonio del sobrino, los ocupantes del auto comenzaron a insultarlos y a arrojarles piedras. Ante esa situación, Guerra decidió continuar su recorrido hasta una casa ubicada sobre Teresa O’Connor. Allí, el joven descendió del camión e ingresó a su casa, mientras que su tío permaneció en el exterior.

Minutos después, el sobrino escuchó varias detonaciones de arma de fuego. Cuando salió para comprobar qué había ocurrido, encontró a Guerra tendido en el suelo con una herida de bala. Los atacantes escaparon en el Chevrolet Corsa gris.

Los llamados al 911 alertaron sobre disparos efectuados desde un vehículo de esas características contra una vivienda de la zona.

Un vecino que había observado la secuencia a través de las cámaras de seguridad de su propiedad aportó información sobre la fuga del auto.

Buscan esclarecer quién disparó

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, constataron que Guerra presentaba una lesión de arma de fuego. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al hombre y los profesionales determinaron que tenía una herida de bala con orificio de entrada y salida a la altura de las costillas del lado izquierdo.

Después de estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia al Hospital Central, donde los médicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, horas después se confirmó su muerte.

Según informaron medios locales, los investigadores ya identificaron al presunto autor del disparo, mientras avanzan las medidas para reconstruir el ataque y establecer qué participación tuvieron los demás ocupantes del vehículo. En paralelo, los efectivos buscan reunir testimonios y elementos de prueba que permitan determinar cómo se desarrolló la secuencia y cuáles fueron los motivos que desencadenaron la agresión.

Por el momento, la información disponible no precisa si se produjeron detenciones. Tampoco trascendieron detalles sobre la situación judicial de los otros cuatro hombres que viajaban en el Chevrolet Corsa gris.