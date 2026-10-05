Un disparo en medio de una pelea: investigan el crimen de un joven de 25 años en Parque Industrial

La Policía busca identificar a los responsables y reconstruir qué ocurrió antes del ataque. También intenta individualizar un vehículo vinculado al hecho.

Un joven de 25 años murió luego de recibir un disparo en el tórax en medio de una pelea ocurrida en el barrio Parque Industrial . La investigación quedó a cargo de la División Homicidios , que trabaja para reconstruir los momentos previos al ataque y determinar quién efectuó el disparo.

El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 20:30, en la zona de calle Centeno, entre La Soja y Lino. Desde la Comisaría 20° se informó sobre el ingreso de un hombre herido al Hospital Regional, donde finalmente murió como consecuencia de la herida provocada por un arma de fuego.

El comisario mayor Julio Muñoz , subdirector de Delitos, explicó a LM Neuquén que las primeras averiguaciones realizadas en el lugar permitieron establecer que la víctima era un vecino del barrio .

De acuerdo con las primeras pesquisas, el crimen habría ocurrido después de una discusión. Los investigadores buscan ahora establecer cuál fue el origen de la pelea y qué sucedió exactamente antes de que uno de los involucrados sacara un arma.

Por el momento, la Policía no tiene identificados a los presuntos autores. Una de las principales tareas de los investigadores es individualizar a las personas que participaron de la pelea y determinar quién fue el responsable de efectuar el disparo.

Claudio Espinoza

La investigación también apunta a un vehículo que habría tenido participación en la secuencia. Los efectivos trabajan para establecer sus características y avanzar con su identificación.

Testigos y pistas para reconstruir la escena

La causa cuenta con testimonios que pueden resultar importantes para avanzar con la investigación. Según explicó el subdirector de Delitos, los investigadores están tomando los relatos de quienes pudieron observar parte de lo ocurrido.

Con esa información buscan reconstruir la secuencia y determinar quiénes estuvieron en el lugar durante la pelea. Los testimonios son analizados junto con el resto de los elementos reunidos por los investigadores para intentar identificar a los responsables.

La División Homicidios del Departamento Seguridad Personal intervino en las tareas posteriores al crimen y continuó trabajando durante el domingo en el barrio Parque Industrial.

Encontraron indicios de un arma 9 milímetros

Se llevó a cabo una ampliación de la inspección ocular en el lugar donde habría ocurrido el ataque. El procedimiento permitió levantar nuevos indicios que ahora se analizarán en el marco de la investigación.

Muñoz confirmó que esos elementos permiten sospechar que en el ataque habría sido utilizada un arma calibre 9 milímetros.

El hallazgo será clave para intentar establecer las características del arma empleada y determinar si los indicios recogidos en la escena pueden vincularse con la persona que realizó el disparo. Mientras los peritos avanzan con el análisis de los elementos secuestrados, los investigadores continúan con las entrevistas y otras medidas para identificar a quienes participaron del enfrentamiento.

Una investigación que todavía tiene varios interrogantes

Hasta el momento, la Policía confirmó que se trata de un homicidio ocurrido en Parque Industrial y que la víctima tenía 25 años. También se estableció que murió luego de recibir un disparo en el tórax y que el ataque habría estado precedido por una pelea.

Sin embargo, todavía quedan varios puntos por determinar: quiénes participaron de la discusión, cuál fue el motivo que la originó, quién efectuó el disparo y qué rol tuvo el vehículo que los investigadores intentan individualizar.

La División Homicidios continúa con esas tareas y, de acuerdo con lo señalado por Muñoz, uno de los principales objetivos es lograr identificar y posteriormente aprehender a los presuntos autores del crimen.