Misterio en las vías del tren: hallaron a un hombre asesinado a puñaladas y analizan las cámaras de seguridad

Una pareja que caminaba por el sector descubrió el cuerpo tendido. La Policía busca reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

Lo encontraron junto a las vías y con varias heridas: investigan un crimen en Neuquén

Un hombre de 53 años fue hallado muerto junto a las vías y con varias heridas de arma blanca en la ciudad de Neuquén . Una pareja que pasaba por el sector lo encontró tendido y avisó de inmediato, pero cuando llegó el servicio de emergencias ya no había nada que hacer. Ahora los investigadores buscan reconstruir sus últimas horas.

El hallazgo se produjo el sábado por la noche, en inmediaciones de calle 12 de Septiembre, casi Anaya, en el sector ubicado junto a las vías del tren. Según explicó a LM Neuquén el comisario mayor Julio Muñoz , subdirector de Delitos, el ataque habría ocurrido alrededor de las 20:30.

Cerca de las 22, una pareja que circulaba por la zona advirtió que había una persona desvanecida al costado de las vías, sobre el margen norte. Al acercarse para intentar ayudarlo, descubrieron que tenía una herida en la zona del tórax y que no respondía.

La Policía y el SIEN fueron alertados de inmediato. Los profesionales médicos llegaron hasta el lugar y constataron que el hombre había fallecido.

Pero la escena tenía un dato que rápidamente orientó la investigación hacia una muerte violenta. Además de la herida en el tórax, la víctima presentaba otras lesiones de arma blanca en una de sus piernas y en distintas partes del cuerpo.

Ahora la División Homicidios del Departamento Seguridad Personal intenta determinar qué ocurrió durante los minutos previos a que el hombre quedara tendido junto a las vías.

Una zona sin testigos del ataque

Hasta el momento, uno de los principales obstáculos para los investigadores es que nadie se presentó como testigo directo de la agresión. La pareja que encontró al hombre llegó cuando ya estaba herido y no habría observado quién lo atacó.

Por eso, una de las principales apuestas de la investigación está puesta en las cámaras de seguridad.

Muñoz confirmó que los investigadores ya comenzaron a revisar las imágenes captadas por cámaras del Comando y de otros puntos de la zona. El objetivo es reconstruir los movimientos registrados alrededor del horario estimado del ataque y determinar si alguna persona quedó registrada ingresando o retirándose del sector.

El análisis será clave para establecer si el hombre estuvo acompañado antes de morir y, eventualmente, si las cámaras permiten identificar a quienes pudieron haber participado de la agresión.

La víctima solía estar en la zona

El hombre estaba identificado y tenía consigo su documentación cuando fue encontrado. De acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores, se trataría de una persona que se encontraba en situación de calle y que solía permanecer o circular por ese sector de las vías.

Ese dato también se tiene en cuenta dentro de la investigación. Los policías buscan reconstruir sus movimientos habituales, conocer con quiénes podía tener contacto y establecer si había algún conflicto previo que pueda ayudar a explicar el ataque.

Por ahora, la Policía no informó que haya personas detenidas por el hecho. Mientras continúa el análisis de las cámaras, los investigadores también trabajan para determinar con precisión cómo fueron provocadas las distintas heridas y reconstruir la secuencia que terminó con el hombre muerto junto a las vías.

La investigación busca responder, principalmente, una pregunta: quién estuvo con la víctima antes de que apareciera tendida y quién la atacó.