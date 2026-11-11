Polémica en Plaza Huincul por el uso de una camioneta oficial para fines particulares: suspenden a una empleada

Una denuncia anónima en redes sociales despertó la preocupación. El Municipio intervino y este miércoles se conoció la decisión.

La polémica por el uso de la camioneta oficial continua sumando capitulos.

La polémica por el uso indebido de una camioneta oficial de la Municipalidad de Plaza Huincul sumó un nuevo capítulo este miércoles 11 de noviembre. Luego de que una denuncia anónima en redes sociales expusiera la situación, las autoridades municipales intervinieron y resolvieron sancionar a una empleada que utilizó el vehículo para hacer un viaje particular.

El episodio había tomado estado público durante el martes , cuando comenzaron a circular imágenes de una camioneta Citroën Berlingo blanca, que transitaba por la Ruta Provincial 7 en dirección a Vista Alegre Norte, con los logotipos oficiales cubiertos con papeles.

Según informó este miércoles el medio local Cutral Co al Instante, la trabajadora reconoció haber utilizado el vehículo municipal por una situación familiar y admitió su equivocación.

Ante lo ocurrido, el intendente Claudio Larraza dispuso una serie de medidas.

Sebastián Fariña Petersen

Cuál fue la sanción

La camioneta involucrada pertenece al área de Cultura de la Municipalidad de Plaza Huincul. A partir de las fotografías difundidas en redes sociales, las autoridades lograron identificar la unidad y determinar quién había sido la responsable de utilizarla.

De acuerdo con la información publicada por el medio local, se trata de una empleada municipal de planta permanente, quien recibió una sanción conforme a la normativa vigente para los trabajadores municipales.

Larraza dispuso una suspensión y una quita salarial como parte de las medidas disciplinarias.

Por qué utilizó la camioneta oficial

Tras conocerse la sanción, trascendieron nuevos detalles sobre las circunstancias que llevaron a la trabajadora a utilizar el vehículo.

La mujer explicó que el domingo había fallecido un familiar y que no contaba con un medio de transporte para asistir al sepelio, por lo que decidió utilizar la camioneta perteneciente al Municipio.

Además, reconoció que había cubierto los logotipos identificatorios del vehículo con papeles y cinta adhesiva, con la intención de que el traslado pasara desapercibido.

Sin embargo, mientras circulaba por la Ruta Provincial 7, los papeles comenzaron a desprenderse, dejando al descubierto las inscripciones que identificaban a la unidad como parte de la flota municipal.

La situación fue advertida por una persona que fotografió la camioneta y posteriormente difundió una denuncia anónima. Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron repercusión en distintas localidades de la región.

Qué había dicho la Municipalidad de Plaza Huincul

La denuncia se había conocido durante el martes 10 de noviembre y rápidamente provocó una respuesta oficial de la Municipalidad de Plaza Huincul, que manifestó su rechazo al uso indebido de los vehículos pertenecientes a la flota municipal.

A través de un comunicado, el Ejecutivo expresó: "La Municipalidad de Plaza Huincul repudia enérgicamente la situación de público conocimiento que involucra a una unidad de la flota municipal y el uso indebido de la misma".

En ese momento, las autoridades también habían confirmado el inicio de actuaciones administrativas para establecer las responsabilidades correspondientes.

"Al respecto, se informa que el Ejecutivo Municipal está tomando las medidas correspondientes y se han iniciado las acciones administrativas disciplinarias pertinentes a las personas involucradas, a fin de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder", señalaron textualmente.