Abrió un enorme bazar en Neuquén y desde temprano se llenó de clientes: precios y opciones

Neu Shop inauguró este lunes en el predio donde funcionaba el mayorista Diarco, sobre Perticone al 2400, y recibió a una multitud desde antes de su apertura.

El imponente bazar chino ubicado en Perticone 2415 de Neuquén capital, Neu Shop , abrió sus puertas este miércoles y no paró de recibir clientes que recorrieron sus amplios pasillos llenos de productos desde los mil pesos. Perfumes, maquillaje, adornos, espejos, muebles, indumentaria, cotillón, juguetes y cientos de cosas lindas de todos los tamaños y colores ordenadamente dispuestos para elegir.

Desde antes de las 10, cuando estaba prevista la apertura, ya había personas esperando para ingresar. El arco de globos en la entrada, la música y el movimiento de clientes que llegaban en sus vehículos marcaron el comienzo de la actividad de este nuevo bazar multirrubro.

El comercio funciona en el predio donde antes estaba el supermercado mayorista Diarco, a pocos metros del puente carretero que conecta Neuquén con Cipolletti. El espacio es amplio, cuenta con estacionamiento propio y propone una recorrida por góndolas organizadas en distintos sectores, con productos que van desde artículos de cocina y decoración, productos para el baño, ferretería y mercadería importada.

La respuesta del público se hizo notar desde temprano. Según contó Sebastián Rolón, encargado que llegó desde Buenos Aires para colaborar con el armado y la puesta en marcha del local, hubo personas que comenzaron a acercarse alrededor de las 8, aunque la apertura estaba anunciada para las 10.

“Hubo gente ya desde temprano haciendo fila afuera”, contó durante la inauguración. Para el equipo, la amplitud del espacio fue uno de los aspectos centrales a la hora de elegir el lugar, ya que permite exhibir una gran variedad de mercadería y facilita el recorrido de los clientes sin que las góndolas queden demasiado juntas.

Neu Shop es una empresa familiar cuyos propietarios llegaron desde Buenos Aires para instalarse en la región. Según explicó Rolón, se trata de una sociedad integrada por una familia de origen chino y este es su primer local en Neuquén. Para comenzar, incorporaron una amplia variedad de productos, aunque anticiparon que la oferta se irá ampliando con el tiempo.

Actualmente, el comercio cuenta con 30 trabajadores, todos de Neuquén y localidades cercanas, según precisó el encargado. La empresa incluso contempla la posibilidad de ampliar el equipo si la actividad lo requiere.

Una recorrida por los precios: bazar, cocina y decoración

Una de las primeras cosas que llaman la atención al ingresar es la cantidad de sectores y la variedad de productos. Hay góndolas de cristalería, vasos, copas, platos, fuentes, recipientes para guardar alimentos, muebles pequeños, estanterías y artículos de decoración.

En una recorrida por el local, entre los precios relevados se encontraron platos desde los $1.500, $2.000 y $2.600, mientras que los vasos pequeños de plástico se ofrecían desde los $800. También había fuentes plásticas a partir de los $3.300 y ensaladeras desde los $5.000.

Para quienes buscan organizar la cocina, se podían encontrar recipientes y tuppers de distintos tamaños y materiales. Algunos modelos de plástico con tapa costaban alrededor de $3.000, mientras que otros con divisiones para separar alimentos llegaban a los $9.800. También había loncheras y bolsos para transportar comida, con valores de $9.000 y $18.000.

Entre los artículos de vidrio y cristalería se ofrecían frascos desde $2.500 y copas y vasos de diferentes tamaños y colores. Las fuentes más grandes tenían precios de $11.500 y $14.000, mientras que otros productos para servir y presentar alimentos completaban el sector.

En decoración y organización del hogar también había una oferta amplia. Las estanterías de madera de tres niveles se vendían a $60.000 y las de cuatro estantes a $70.000. Los espejos tenían distintas medidas y precios: uno grande costaba $233.500, mientras que un modelo mediano se ofrecía a $49.500.

También había alfombras para el baño desde los $5.000 y $7.800, modelos más grandes a $15.200 y otras opciones que llegaban a los $30.000 y $70.000, según el tamaño y el diseño. En el sector de muebles y decoración se destacaban repisas de hierro y madera, con valores de $260.000 y $290.000.

Maquillaje, plantas, juguetes y artículos variados

Otro de los espacios que concentra una gran variedad de productos es el sector de cosmética y accesorios personales. Allí se pueden encontrar labiales desde $2.800, delineadores a $1.700, sombras de ojos entre $2.100 y $3.500 y mascarillas faciales con precios que rondan entre los $1.100 y los $2.300.

También hay cepillos para el cabello a $4.900, pestañas postizas a $5.300, vinchas a $6.000 y organizadores de maquillaje a $21.100. A eso se suman hebillas, ganchitos, accesorios para el pelo, perfumes y otros artículos de cuidado personal.

La recorrida continúa por sectores de plantas, macetas y decoración. Se pueden encontrar macetas pequeñas desde $1.800, otras a $3.300 y $4.700, además de modelos de cerámica a $26.000. También hay jardines verticales desde $9.500, flores artificiales, floreros, relojes y bandejas decorativas.

El local cuenta además con artículos de iluminación, auriculares, veladores, productos de ferretería, mercería, juguetes, librería y accesorios para el baño. La propuesta incluye incluso un sector de alimentos y golosinas asiáticas, que se suma a la variedad de productos importados que se pueden encontrar en las góndolas.

La amplitud del espacio hace que la recorrida se extienda por distintos pasillos y que sea posible encontrar rubros muy diferentes en un mismo lugar. Esa variedad es justamente uno de los aspectos que la empresa busca destacar como diferencial.

Claudio Espinoza

Horarios y un sorteo por la inauguración

Neu Shop funcionará de lunes a lunes, de 9.30 a 21.30, según informó Romina García, encargada del local. Además del estacionamiento propio, durante la apertura se anunció un sorteo destinado a quienes realicen compras superiores a $30.000.

Por cada $30.000 de compra, los clientes reciben un cupón para participar. Los premios anunciados son una camioneta de origen chino, una moto, un iPhone 17 y órdenes de compra por $200.000. Los cupones son acumulables y el sorteo está previsto para febrero.