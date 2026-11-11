Violento choque de un auto que se incrustó en un poste: los ocupantes estaban borrachos

El choque se produjo en la bajada de Casimiro Gómez y tiene consigna policial. El conductor y el acompañante fueron trasladados al hospital Heller por el SIEN.

Este miércoles por la mañana los transeúntes y automovilistas encontraron una impactante escena de un accidente de tránsito en el sector Peumayén de Neuquén. Sobre la vereda de la Casimiro Gómez en dirección sur un auto Volkswagen Polo gris quedó incrustrado en un poste de luz con restos de los destrozos y manchas de sangre a su alrededor.

De acuerdo a lo informado por LU5 el vehículo presenta la faja de secuestro de la Policía y desde la madrugada una consigna policial con un patrullero vigila.

Las imágenes registradas mostraron que las ruedas del lado del acompañante quedaron sobre la vereda, y las del conductor sobre la calle. Presuntamente el poste actuó como contención durante el trayecto de bajada a una velocidad considerable.

En cuanto a las deformaciones en el parabrisas se presume que a bordo circulaba el conductor con un acompañante quienes habrían sufrido cabezazos. En este sentido, se observan manchas de sangre tanto en el interior del vehículo, como en la chapa y en la vereda por lo que podrían haber recibido asistencia médica.

La dinámica no estaría relacionado con las cubiertas por la falta de marcas y se desconoce si hubo un desperfecto mecánico. Aunque los vidrios son polariizados, por el resquicio de la ventanilla baja del acompañante se observa el volante quebrado.

Dos personas trasladadas al hospital

De acuerdo al comisario Luis Villanueva, el accidente de tránsito ocurrió a las seis de la mañana de este miércoles. Al arribar al lugar, la Policía debió reconstruir lo acontecido porque presentaba rastros de que habían personas lesionadas pero no tenía ocupantes.

"Se retiraron del lugar por sus propios medios pero a los metros requirieron ayuda al personal del SIEN", indicó el comisario y agregó que efectivos de tránsito arribaron al hospital Heller y encontraron a dos hombres accidentados. El test de alcoholemia arrojó positivo para ambos.

Al respecto de la consgina policial, indicó que como el siniestro estaba en materia de investigación barajaban la posibilidad de que podría haber estado involucrado en un hecho ilícito y se trabaja en la determinación de la legalidad del vehículo, queda bajo viligancia.

Dos fuertes choques en pocas horas: una camioneta petrolera contra un repartidor de Mercado Libre y dos autos

El martes 10 en Centenario se registró una jornada con siniestros por el día y por la noche. En distintos horarios y sectores de la ciudad, cuatro vehículos protagonizaron dos choques que dejaron importantes daños materiales y provocaron algunas complicaciones en la circulación.

El primero de los accidentes ocurrió alrededor de las 15:20 en la intersección de Río Negro y San Luis. Por calle Río Negro circulaba una Fiat Fiorino que transportaba encomiendas de Mercado Libre, conducida por un hombre, cuando impactó contra el lateral izquierdo de una Toyota Hilux perteneciente a la empresa de servicios petroleros Perfil, que también era conducida por un hombre.

La colisión fue violenta. En la Fiorino se activaron los airbags y una de las ruedas delanteras resultó afectada por el impacto. Su conductor sufrió algunos golpes, aunque cuando arribó una ambulancia con personal del Hospital Natalio Burd no fue necesario trasladarlo ni brindarle asistencia. El conductor de la Hilux, en tanto, resultó ileso.

Una camioneta de servicios petroleros y una de reparto colisionaron en el Parque Industrial de Centenario.

El segundo siniestro se registró pasadas las 21 en la esquina de Natalio Burd y Leopoldo Lugones, en inmediaciones del sector conocido como los caños amarillos, en el barrio Sayhueque II. En ese cruce colisionaron un Chevrolet Corsa y un Renault Clio Mio. Ambos vehículos terminaron con daños en la parte delantera como consecuencia del impacto.

Los autos eran conducidos por un hombre y una mujer, quienes no sufrieron lesiones. En el lugar intervinieron bomberos voluntarios y personal policial de Tránsito Villa Obrera. Mientras trabajaban los equipos de emergencia, la circulación por ese sector se vio afectada y los automovilistas debieron utilizar otras calles para continuar su recorrido.