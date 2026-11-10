Villa Meliquina, camino a ser otro municipio en Neuquén: el anticipo del intendente de San Martín de los Andes

¿Quiénes se resisten al cambio en Villa Meliquina? Carlos Saloniti apoyó la comisión de fomento, apuntó contra los que quieren todo igual en la localidad.

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, consideró "un acierto" del Gobierno provincial la creación de la comisión de fomento de Villa Meliquina . También sostuvo que la villa "va camino a ser, en unos años, un municipio de tercera categoría".

El jefe comunal habló este lunes con el programa Línea Abierta, de LU5 sobre la decisión del gobierno provincial, en una zona que es considerada un barrio alejado de San Martín de los Andes, con ideoscincracia propia.

El gobernador Rolando Figueroa firmó el domingo el Decreto 1858/26, refrendado por el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset. La norma crea la comisión de fomento en el departamento Lácar, en la Región de los Lagos del Sur .

La ruta a Villa Meliquina.

Según el decreto, la villa tendrá un presidente y un vicepresidente, que se elegirán por simple pluralidad de sufragios en las próximas elecciones provinciales. Los límites geográficos se fijarán después de los estudios técnicos y no podrán afectar la jurisdicción de otros municipios.

Villa Meliquina: un reclamo histórico de los vecinos

Saloniti señaló que la medida responde a una demanda que los vecinos sostienen desde hace años. "Conocemos mucho la historia de los vecinos, que durante muchos años consideraron que la villa tenía que tener esta asignación jurídica que da la Constitución provincial", afirmó.

La Constitución Provincial establece tres categorías de municipios según la cantidad de habitantes. Los asentamientos que no alcanzan los 500 pobladores que se exigen para la tercera categoría pueden constituirse en comisión de fomento por decreto del Poder Ejecutivo, a pedido de los vecinos, como prevé el artículo 299.

No es la primera vez que Meliquina tiene esa figura. En 2007 un decreto creó la Comisión de Fomento, que fue derogada en 2011. En los fundamentos de la nueva norma, el Ejecutivo mencionó el crecimiento de la población, el desarrollo sostenido de la villa, el flujo de visitantes y el pedido de los vecinos. En las elecciones nacionales de 2025, el circuito electoral de la villa registró 387 electores habilitados.

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti.

Para el intendente, la villa "ya tenía características, hace muchos años, para tener esto". Agregó que la nueva estructura "va a ser el puente de un crecimiento en zona sur y turística". Reconoció que habrá vecinos que preferirán mantener las cosas como estaban, pero advirtió: "El desarrollo, el progreso, es inevitable, y tiene que tener una organización jurídica como manda la Constitución".

El impacto en San Martín de los Andes

Consultado sobre las consecuencias para la ciudad cabecera, Saloniti dijo que el impacto será "absolutamente positivo". Explicó que, hasta ahora, Meliquina estaba en una "situación gris". Allí se aplicaba en su totalidad la normativa provincial, pero la Provincia no tenía en la villa una oficina de planeamiento urbano ni de trámites administrativos.

"La presentación de un plano se tenía que hacer en Neuquén", ejemplificó. Mencionó también los residuos, que se resolvían con acuerdos entre jurisdicciones o con vecinos que los llevaban a San Martín de los Andes. "Siempre había cuestiones que requerían que la villa tuviera su propia organización", resumió.

El nuevo estatus coincide con un paquete de obras para la zona. Entre los 93 proyectos que el Gobierno provincial incluyó en el presupuesto 2027 para la Región de los Lagos figura la Ruta Provincial 63, entre la Ruta Nacional 40 y Villa Lago Meliquina. También están previstas mejoras en el camino escénico, la playa y los sectores de picnic y descanso de la villa.

Demanda eléctrica equiparable a Vaca Muerta

Saloniti contó que el viernes se reunió con autoridades del EPEN para analizar las obras de potenciación eléctrica previstas para la zona sur, en el sector de Pío Proto. Según relató, en ese encuentro le informaron que la Región de los Lagos del Sur tiene una demanda eléctrica similar a la del epicentro de Vaca Muerta.

"Por un lado está el desarrollo de Vaca Muerta, que todos conocemos, y la región de los Lagos del Sur tiene el mismo volumen, pero con una mirada turística", explicó. Para el intendente, el dato muestra el crecimiento de toda la provincia, a la que llegan casi 30.000 nuevos habitantes por año.

En cuanto a la población local, Saloniti estimó que la ciudad tiene hoy unos 55.000 habitantes, de los cuales unos 50.000 serían permanentes.

Turismo y expectativa económica

Sobre el último fin de semana, el intendente dijo que la ocupación turística rondó el 50%, una cifra que consideró "bastante buena en función del momento". Atribuyó parte del resultado al buen clima, después de semanas de inestabilidad por El Niño.

De todos modos, advirtió sobre el contexto económico nacional. "Se siente el parate a nivel nacional. La macro cuesta, lo vemos, lo percibimos", señaló. Dijo que espera una buena temporada de verano porque "la necesitan los comerciantes, los hoteleros, los gastronómicos, el bachero, el verdulero y el constructor".