Neuquén La Mañana Avenida Mosconi En 15 fotos, la nueva Avenida Mosconi ya empieza a mostrar su transformación: así quedó el primer tramo terminado

La Municipalidad habilitó los primeros 200 metros entre Chaneton y Gatica. La obra tendrá nuevas aperturas cada 20 días y anticipa cómo será el renovado corredor de Neuquén. Agregar LM Neuquén a







En 15 fotos, la nueva Avenida Mosconi ya empieza a mostrar su transformación: así quedó el primer tramo habilitado. Maria Isabel Sanchez

La transformación de la Avenida Mosconi comenzó a hacerse visible este viernes con la habilitación de sus primeros 200 metros. El sector, ubicado entre las calles Chaneton y Gatica, permite conocer cómo quedará este emblemático corredor de la ciudad, que sumará nuevos espacios de circulación, bicisendas, arbolado, veredas y sectores de estacionamiento.

Durante una recorrida por el sector, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa destacaron la importancia de una obra que busca cambiar la fisonomía vial y comercial de Neuquén. Uno de los aspectos centrales del proyecto es la construcción de un sistema de desagües pluviales subterráneos para mejorar el escurrimiento del agua durante las tormentas. Según precisó Gaido, más de 2.500 camiones llegaron a la ciudad con caños destinados a esta infraestructura.

La primera etapa también permite apreciar las características que tendrá la avenida en toda su extensión: nuevos carriles para los vehículos, una ciclovía, veredas renovadas, árboles y espacios para estacionar. La intervención busca mejorar la circulación y favorecer a los comercios ubicados sobre el corredor. Además, la bicisenda permitirá conectar distintos sectores de la ciudad con otros circuitos recreativos, como el Paseo Costero, a través de las calles Figueroa y Obrero Argentino.