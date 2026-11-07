Se intensificó la guerra entre vecinos y motociclistas: volvieron a escracharlos y ellos contraatacaron

Motos con caño escape modificado, aceleraciones y autos con música a todo volumen. Los responsables volvieron a pesar de las denuncias y los vecinos explotaron de bronca.

Un nuevo inicio de fin de semana, una nueva denuncia realizada. Los jóvenes que se instalan en la Avenida Belgrano de Centenario provocando ruidos molestos regresaron a pesar de las insistentes quejas de los vecinos que residen en la zona y la guerra quedó oficialmente declarada. Una mujer volvió a filmarlos y escarcharlos, pero ellos contraatacaron.

La joven que ya había hecho los reclamos a través de los medios de comunicación durante la semana, ahora volvió a difundir nuevos videos en los que queda prueba de su enfrentamiento verbal con los involucrados . Con estos registros, en tanto, va a regresar a la Comisaría -ubicada a tan sólo dos cuadras- para realizar otra exposición policial .

Se trata de Eliana, quien vive junto a su familia en una casa ubicada frente a la Avenida Belgrano y se puso la causa al hombro. Son todos los vecinos quienes están hartos de la situación, pero ella juntó coraje y decidió tomar cartas en el asunto de manera particular para que todos puedan volver a dormir con tranquilidad de una vez por todas.

En diálogo con LM Neuquen, la vecina contó que el nuevo episodio ocurrió este sábado 7 de noviembre por la madrugada. "Se juntaron de nuevo y empezaron con lo mismo de siempre: ruidos, aceleraciones y música fuerte. Salí en una primera instancia a la 1 de la mañana y después a las 5.30 para grabarlos. En ese lapso de tiempo pude dormir un poco", afirmó.

Por su parte, Eliana afirmó que, en esta ocasión, algunos de los involucrados le hablaron y la confrontaron: "Son ilógicos porque no entienden que lo que están haciendo está mal. La segunda vez que salí, los que estaban me decían que habían llegado a las 4 de la madrugada y que no estaban haciendo ruido, que no eran los únicos que estaban en el lugar y que lo hacía todo el mundo, pero yo tengo todo grabado".

También mencionó que uno de los jóvenes que ya había confrontado el fin de semana pasado volvió y estacionó el auto justo en frente de su casa con la música alta. "Fue a propósito. Lo filmé y él me decía que no podía hacerlo sin su consentimiento. Cuando volví a entrar a casa subía el volumen tres segundos y lo bajaba, así sucesivamente. Tiene de esos parlantes que te hacen vibrar los vidrios de la casa", sentenció, indignada.

A diferencia de otras ocasiones, mencionó que, afortunadamente, se hizo presente personal de Tránsito de la Policía de Neuquén: "A lo último, cuando miré por la ventana, vi que le estaban pidiendo los papeles a varios y que se llevaron algunas motos en la camioneta". Sin embargo, no es algo que haya pasado anteriormente y coincide con la exposición pública que tomó el caso.

Gentileza Adriano Calalesina

El pedido de uno de sus hijos que le rompió el corazón

Esta madrugada, cuando Eliana tuvo que volver a salir a enfrentar a los responsables de los ruidos molestos, no se dio cuenta de que uno de sus hijos adolescentes la escuchó salir. "Cuando volví me dijo que ya estaba, que me cuidara", expresó, completamente angustiada y sobrepasada por la situación.

Es que en la casa viven cuatro menores, entre ellos un bebé de 4 meses. "El bebé con la música fuerte puede dormir algo, pero cuando empiezan a acelerar con las motos se sobresalta todo el tiempo. Mis otros hijos tienen que ponerse auriculares y escuchar su música para poder conciliar el sueño", agregó.

Además de ruidos molestos, vandalismo y mugre acumulada

Por su parte, tanto Eliana como otros vecinos que viven en las cercanías comentaron que ya no sólo se trata de los ruidos molestos, sino también de la basura que dejan tirada y los hechos de vandalismo. Es que pintan cartelería, dejan botellas de alcohol tiradas por todos lados y otros se la pasan orinando en el canal.

"Hay una señora de 86 años que vive sobre la Belgrano que incluso tiene miedo hasta de salir a comprar facturas a la mañana, porque estas personas se quedan durante toda la noche y hasta las 9.30 aproximadamente", afirmó. A su vez, también se han registrado casos de rotura de vidrios de algunos de los vehículos que quedan estacionados en la vereda porque no tienen cochera.

"Yo me siento abandonada por el sistema, me afecta mucho psicológicamente todo lo que está pasando y es un tema que incluso hablo con mi psicóloga. No cuesta nada que pongan un puesto de control como están haciendo en Neuquén", concluyó.