Una mujer que reside en la Avenida Belgrano de Centenario contó que ninguna de las familias puede dormir de jueves a domingo durante toda la madrugada. Salió enojada a la calle y los grabó.

Guerra entre vecinos y motociclistas: se hartó de los ruidos molestos y los escrachó a todos

Una vecina que reside en una casa de Avenida Belgrano , en la localidad de Centenario , se cansó de los ruidos molestos en la zona y salió a la calle a grabar con su celular a todos los responsables : motociclistas con caño de escape modificado y propietarios de autos con parlantes en el baúl . La mayoría les tiene terror porque se quedan en el lugar tomando bebidas alcohólicas, pero ella se hartó y tomó cartas en el asunto. "No se puede vivir", expresó.

Se trata de Eliana, quien tiene tres hijos: un bebé y dos adolescentes. Ninguno puede dormir durante la madrugada por la música , los ruidos de caños de escape y aceleraciones de las motos . En diálogo con Mañanas en Red, la mujer aseguró que se trata de un problema que vienen teniendo en el Casco Viejo desde hace años, pero que se ha intensificado en el último tiempo. De jueves a domingo , desde la noche y hasta las 9 de la mañana , es imposible conciliar el sueño .

"Hay un poco de todo: motos con caño escape modificado, motos comunes que hacen aceleraciones estando estacionadas y autos con parlantes enormes con música a todo volumen. Todos los vecinos estamos cansados y ya no sabemos qué hacer. En general no salimos a enfrentarlos porque están tomando alcohol o drogándose y no sabemos cómo van a reaccionar, pero la última vez yo salí y los grabé a todos, estaba muy enojada", sentenció.

También mencionó que las veces que han salido a recriminarles su accionar, los jóvenes en cuestión "se ofenden, gritan o hacen más ruido por reclamarles". "Es gente de todo Centenario, esa es la verdad. Muchos son del Bajo, pero la mayoría del Alto", afirmó.

A su vez, Eliana afirmó que convivir con esta situación durante tanto tiempo ha tenido un impacto psicológico negativo en ella: "Tengo un bebé de 3 meses que está siempre sobresaltado y mis hijos adolescentes que duermen dos o tres horas y se tienen que levantar para ir a la escuela. Lo mismo yo".

Se hartó de los ruidos y salió a filmarlos: los escrachó a todos y los denunció

El fin de semana pasado, Eliana se cansó de la situación y salió con su celular a la calle para grabar a los responsables y, a su vez, registrar la mayor cantidad de patentes posibles para hacer las denuncias correspondientes tanto en la Policía, que tiene la sede de la Comisaría 5ª a dos cuadras, y en la Municipalidad de Centenario.

"En el video yo me paro en medio de calle, justo viene un móvil y no le queda otra que frenar. Siempre los llamamos, pero esta vez no y justo pasaban por la zona. En general ellos no hacen nada, nos cansamos de llamarlos, pero la respuesta es siempre la misma: que son ruidos molestos", sentenció.

También aseguró que los motociclistas comenzaron a retirarse del lugar,pero no por la presencia policial, sino porque ella estaba filmando los rostros de muchos de los presentes. Las imágenes, en tanto, se viralizaron en las redes sociales.

El área de Tránsito de una municipalidad de Chubut incorporó aparatos para medir el ruido que producen los caños de escape (foto ilustrativa).

Nadie se hace cargo de los ruidos molestos

Por su parte, Eliana remarcó que nadie se hace cargo de la situación y que ya han llamado tanto a la Comisaría como a la Municipalidad, sin respuesta: "Nadie hace ningún tipo de control. La Policía nos dice que son ruidos molestos y que no pueden hacer mucho, pero en el Municipio tampoco, aunque sean faltas contravencionales".

"Estoy pidiendo días en el trabajo para hacer todos los trámites que me piden. Mientras tanto se pasan la bola entre ellos. Me causa mucha tristeza el abandono de quiénes saben cuál es el problema. Por eso, de ahora en más yo voy a salir con celular en mano a grabar todas las patentes que pueda para hacer las denuncias", concluyó, indignada.

También se conoció que el insostenible problema de los ruidos molestos en la localidad no sólo lo padecen los vecinos de la Avenida Belgrano, sino también quienes viven en cercanías a la plaza San Martín.