Motos, alcohol y noches sin descanso: instalarán una casilla policial blindada en un parque de Neuquén

La expectativa es que el dispositivo esté funcionando antes del 20 de noviembre. Reclaman que haya policías durante las 24 horas, especialmente en la franja nocturna.

Una casilla policial blindada llegará en los próximos 15 días al parque de Unión de Mayo , en el oeste neuquino. La instalación busca dar respuesta a un reclamo que los vecinos vienen sosteniendo desde hace tiempo: los ruidos molestos de las motos que se concentran durante la noche, los grupos que consumen alcohol en los espacios públicos y las situaciones de inseguridad que, aseguran, les impiden disfrutar del lugar y hasta descansar.

La confirmación llegó de parte de Gustavo Ancafil , presidente de la comisión vecinal de Unión de Mayo, quien aseguró que mantuvieron conversaciones con autoridades policiales y del Gobierno provincial para avanzar con la medida. Según explicó, participaron de las gestiones el subjefe de la Policía, el ministro de Seguridad, Luis Sánchez, y el comisario Cristian Cuevas.

"Es un avance importante, sobre todo para un barrio que constantemente tiene situaciones de inseguridad ", expresó Ancafil durante una entrevista radial. Sin embargo, aclaró que la presencia de la casilla por sí sola no alcanzará si no está acompañada por efectivos policiales.

El dirigente vecinal indicó que la expectativa es que el dispositivo esté funcionando antes del 20 de noviembre. Para eso, ya comenzaron a preparar la infraestructura necesaria, con la instalación de un pilar de electricidad y las conexiones correspondientes, ya que la estructura cuenta con baño y aire acondicionado.

Las motos, el ruido y las noches sin dormir en Unión de Mayo

Uno de los principales reclamos tiene que ver con las motos que vuelven a concentrarse en el sector durante la noche. Ancafil aseguró que el problema se repite y que los vecinos deben soportar ruidos hasta la madrugada.

"Anoche fue otra vez un caos con las motos. No te dejan dormir, una de la mañana es mucho", describió.

El presidente de la vecinal también destacó los operativos de control que se realizaron durante la última semana, en los que, según indicó, se secuestraron alrededor de 60 motos en el sector de Godoy y Novella. Consideró que esos procedimientos representan un avance, aunque sostuvo que todavía falta una respuesta sostenida para terminar con las concentraciones.

La preocupación no se limita al ruido. Según relató, desde las primeras horas de la noche comienzan a llegar personas que consumen alcohol y permanecen en el parque hasta las tres o cuatro de la madrugada. También señaló que muchos de quienes concurren no son residentes del barrio. "Queremos recuperar ese espacio porque los vecinos no pueden disfrutarlo", planteó.

Dónde estará la casilla blindada y qué horario tendrá la Policía

La ubicación definitiva todavía estaba en discusión al momento de la entrevista. Ancafil mencionó dos alternativas: la intersección de Concordia y Paso de los Andes, y la esquina de Villaguay y Violeta Parra.

Esta última sería la opción que considera más conveniente, porque allí suelen concentrarse los motociclistas y estacionar sus vehículos en fila, como si se tratara de un espacio propio. "El lugar ideal para la casilla sería Villaguay y Violeta Parra", explicó.

Otro punto que todavía deben terminar de definir es la cobertura policial. La intención de los vecinos es que haya efectivos durante las 24 horas, aunque el reclamo apunta especialmente a la franja que va desde las 18 o 19 hasta las 4 o 5 de la mañana, cuando se concentran los principales problemas.

"Para tener una casilla ahí por tenerla no va a funcionar", advirtió Ancafil, quien insistió en que la presencia policial debe ser efectiva y sostenida.

La llegada de la estructura representa una nueva apuesta para recuperar el parque lineal y mejorar la convivencia en Unión de Mayo. Ahora, la expectativa de los vecinos está puesta en que la instalación se concrete dentro del plazo anunciado y que la presencia policial consiga modificar lo que describen como noches de ruidos, consumo de alcohol e inseguridad.

Megaoperativo en Unión de Mayo: retuvieron motos con tres alcoholemias positivas

Un operativo conjunto realizado durante la noche a fines de septiemnre terminó con 62 motos retenidas en el parque lineal del barrio Unión de Mayo, en la ciudad de Neuquén. El procedimiento se extendió durante casi siete horas y contó con la participación de distintas áreas municipales y dependencias de la Policía provincial.

El despliegue fue organizado a partir de los reiterados reclamos de vecinos del sector por la presencia de motociclistas que realizan maniobras peligrosas, circulan con escapes libres y generan ruidos molestos durante la noche.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, explicó en LU5 que el operativo fue solicitado también por el presidente de la comisión vecinal del barrio, quien venía planteando la necesidad de reforzar los controles en ese espacio.

Además, se detectaron tres alcoholemias positivas y fueron retenidos tres autos por distintas maniobras consideradas peligrosas. Durante el operativo también fue demorada una persona por parte de la Policía, debido a que tenía un conflicto pendiente con la Justicia.