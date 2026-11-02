Se cansó del ruido de las motos, salió de su casa a dispararles y terminó detenido: el video

La secuencia quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales y se escuchan al menos 7 detonaciones.

Intervino personal del Comando Radioeléctrico, que se desplazó hasta el lugar y logró detener al sospechoso.

Un violento episodio ocurrió este sábado por la madrugada, cuando un vecino se cansó del ruido que provocaban motociclistas y comenzó a dispararles. El hecho generó gran preocupación y el hombre terminó detenido.

La secuencia quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales y se escuchan al menos 7 detonaciones de arma de fuego.

En las inmediaciones había jóvenes reunidos cerca de una plaza. Pese a la gravedad de lo ocurrido, afortunadamente no se registraron heridos .

Ante la violenta situación, intervino personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional III de la localidad de Las Parejas, en Santa Fe, que se desplazó hasta el lugar y logró detener al sospechoso. Durante el procedimiento, los efectivos también secuestraron el arma de fuego que habría utilizado para efectuar los disparos.

Por el momento no trascendió la edad ni la identidad del detenido, como tampoco se informó si contaba con autorización para tener o portar el arma secuestrada.

Cortes de motos y escapes libres: una noche de furia para los vecinos del Alto Valle

El ruido de los motores, las aceleradas y los escapes que retumban en plena madrugada volvieron a generar malestar entre los vecinos del Alto Valle.

Durante este fin de semana, grupos de motociclistas realizaron recorridos y maniobras ruidosas en distintos sectores de Neuquén y Centenario, donde muchas familias no pudieron descansar.

Las quejas llegaron desde dos puntos de la región. En Neuquén capital, una vecina compartió en las redes sociales imágenes de un grupo de motoqueros que circulaba por la zona del Alto, sobre la avenida Argentina. El sonido de los motores y los escapes modificados se escuchaba a gran distancia y, según relató, el paso de las motos terminó convirtiéndose en una molestia para quienes intentaban dormir.

La situación no pasó inadvertida y volvió a generar comentarios de otros usuarios que manifestaron haber atravesado situaciones similares. Para quienes viven en esos sectores, el problema no es solamente el ruido de una moto que pasa ocasionalmente, sino las recorridas de grupos que aceleran, hacen cortes y utilizan escapes preparados para producir sonidos mucho más fuertes que los habituales.

En Centenario, el cansancio de una vecina terminó en un fuerte cruce con uno de los motociclistas que circulaba por calle Belgrano. Harta de los ruidos que interrumpían el descanso, decidió salir a la calle para intentar identificar a los responsables y conseguir las patentes de las motos para realizar las denuncias correspondientes.

Los reclamos por las motos con escapes modificados no son nuevos en las ciudades del Alto Valle. Las aceleradas, los cortes y las recorridas nocturnas suelen generar molestias en barrios donde las familias intentan descansar, especialmente durante los fines de semana.

El problema también alcanza a personas que deben levantarse temprano para trabajar, adultos mayores, niños y quienes necesitan dormir para cumplir con sus actividades diarias.

En el mes de julio, las motos con escape libre y las picadas nocturnas fueron uno de los principales reclamos de los vecinos de distintos barrios de Neuquén capital.

La situación derivó en una serie de operativos conjuntos entre la Municipalidad de Neuquén y la Policía que incluyeron controles vehiculares y el secuestro de decenas de motos, lo que redujo en un 80% las motos que generaban disturbios.