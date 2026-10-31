Un templo, dos gobiernos: Milei y Figueroa bajo la misma bendición de cara al 2027

El pastor Márquez le agradeció al gobernador. Bendijo a Milei y le pidió que en los días difíciles recuerde: "En Neuquén están orando por mi".

A cuatro cuadras ya no había dónde estacionar. Las calles Solalique, Bejarano y Lanín eran una especie de perímetro de seguridad que se extendió hasta la Ruta 22. Quien quería llegar al nuevo auditorio de la i glesia bautista Jesús es Rey tenía que caminar entre patrulleros, uniformes y vallas. Adentro, mientras tanto, la noche ya había empezado. Empezó con música, mucho antes de que llegara el presidente de la Nación, Javier Milei .

Adentro del templo, la custodia presidencial era otra presencia. Más de cincuenta efectivos se repartían por el auditorio, en los pasillos, en los accesos y junto al escenario. Permanecían inmóviles, con la mirada fija en el público, como si la ceremonia ocurriera en otro lugar. Era la postal de dos mundos en el mismo recinto: el protocolo del poder y la liturgia de una congregación que llevaba meses esperando esta noche.

El coro de la iglesia sostuvo la espera de Milei con nueve canciones, una detrás de otra. Los fieles cantaban de pie, con las manos en alto, y bailaban entre las filas de butacas. Algunos cerraban los ojos, otros se abrazaban, y familias enteras, con chicos en brazos, acompañaban cada estribillo. Las letras hablaban de gratitud, de victoria y de un Dios presente en la vida cotidiana.

El operativo de seguridad antes de que llegara el presidente. Muchas calles cortadas.

Más que una previa, fue una declaración. El templo recibía al Presidente, pero la ceremonia era de ellos. Cuando la política llegara, encontraría un auditorio que ya estaba encendido por su propia fe, no por la visita.

La llegada de Javier Milei

Javier Milei llegó cerca de las 20, acompañado por el gobernador Rolando Figueroa. Antes de subir al escenario, recorrió el predio con los anfitriones. Le contaron que el lugar había pertenecido a una empresa de servicios de fractura, una de las que se desprendieron de inmuebles tras la crisis de 2009 y 2010.

También le explicaron que las oficinas del edificio original se conservaron y quedaron "envueltas" por la nueva construcción. Le mostraron además la placa y la Biblia que marcaron el inicio de la obra, con la fecha de 2012.

La historia del predio resume, a su modo, la de la ciudad: un espacio nacido al calor de la actividad petrolera que ahora alberga un templo con capacidad para cuatro mil personas.

El termómetro de la noche fueron los aplausos. Cuando se nombró a Figueroa, la respuesta fue respetuosa, cordial y con aplausos sin estridencias, en línea con otros políticos, el senador Pablo Cervi. Muy distinta fue la reacción ante Nadia Márquez con una ovación más larga y sonora, de las más fuertes de la ceremonia.

A Milei lo recibieron de pie y con más aplausos. No estuvo el intendente Mariano Gaido, cuya presencia se había previsto en algún momento y que, según pudo saber LM Neuquén, había recibido la invitación.

En las primeras filas se ubicaron Rafael Pedace, pastor y vicepresidente de ACIERA, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, y Alberto Prokopchuk, presidente de las iglesias bautistas, además del gobrnador de Neuquén.

"Dios atiende en Buenos Aires"

El pastor Hugo Márquez habló con la voz algo quebrada. "Jamás pensé que un presidente venga. No estaba en mi agenda ni en mis oraciones, no estaba a mi alcance", dijo. Agradeció que Milei hubiera apartado un tiempo, pese a sus ocupaciones.

Después dejó la frase de la noche. Destacó que el Presidente visitó dos iglesias del interior, una en el Chaco y otra en Neuquén y lo leyó como una señal hacia las provincias. "Creo que se empieza a revertir eso de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires", lanzó. El auditorio estalló entre risas y aplausos.

En una sola línea, el pastor tradujo al lenguaje bíblico, el reclamo histórico del interior frente al centralismo porteño, y lo dijo delante del propio Presidente y del gobernador de Neuquén, que siempre (junto con otros gobernadores) ha repetido el discurso del "centralismo" y del "obelisco".

Márquez también tuvo palabras para Figueroa. Recordó que fue cuando el hoy gobernador era vicegobernador en la primera gestión de Omar Gutiérrez, en un momento en que la congregación "recibió el escarnio" (por los subsidios de la escuela AMEN), que él "escuchó nuestras lágrimas". "Le estaré eternamente agradecido", dijo. Fue precisamente ese tiempo donde apareció en la política Nadia Márquez.

Sobre la obra del templo, se anticipó a los escépticos, ante los cuestionamientos por el financiamiento. "No los culpo, entiendo sus dudas, porque yo al ver esto tampoco lo puedo creer. Esto es más allá de nuestras fuerzas, esto es de Dios", afirmó.

Y acotó: "No es una obra solo de ingeniería y de arquitectura, es una obra de Dios. El Señor mandó el maná del cielo" Precisó que la construcción tiene completado alrededor del 80 por ciento.

"No se trata de un imperio personal, sino de familias consagradas a Dios", insistió. Definió el auditorio como un legado: "A las nuevas generaciones les queremos regalar este auditorio para que amen más y sirvan más a Dios". También dejó una frase que conectó con la agenda del gobierno: "Qué linda que es la familia, y algunos la quieren destruir".

Y le dio a la noche un sentido explícito. Dijo que el culto sería una suerte de tedeum, no para reprochar a los políticos sino para "bajar las líenas políticas" y "poner a Dios en el centro de la ciudad y del país".

Milei subió al atril y habló como predicador. Elogió la historia de la congregación, que tiene casi noventa años y es la iglesia evangélica más antigua de Neuquén. Destacó que de ella nacieron más de diez iglesias en la cordillera, en otras provincias y hasta en África.

La bendición a Milei por los tiempos difíciles

El final fue el momento más íntimo de la noche. El pastor Márquez pidió silencio, miró fijo al presidente y oró en voz alta por "estos amigos que en este tiempo tú has escogido y has puesto en autoridad sobre la Nación".

"Señor, más allá de toda simpatía o diferencia, son nuestra autoridad y nuestro gobernante. Y oramos para que a ellos les vaya bien, porque al país le irá bien", dijo.

La frase definió el tipo de respaldo que ofreció el templo: menos una adhesión partidaria que un deber religioso hacia quien gobierna.

Rezó para que al presidente "no le falte la fuerza cada día al tomar decisiones" y al "enfrentar situaciones complejas". También amplió el alcance de la fe más allá del templo: "Dios no es el Dios de la religión, es el Dios de la vida". Lo definió como el Señor "de la tierra, del gobierno, de la empresa, del comercio, del matrimonio y de la familia".

Después llegó la definición más política, apoyada en la carta de San Pablo a los Romanos: "No hay autoridad sino de parte de Dios. La autoridad es un principio celestial. El caos no, pero la autoridad sí".

Y agregó: "Todo se arruinó cuando, en el origen de todas las cosas, alguien quiso desconocer la autoridad de Dios". Sin proponérselo, la frase cerró el círculo con el discurso presidencial, que minutos antes había explicado la economía a partir de la caída del Edén.

Márquez aclaró que no era un gesto de ocasión ni de privilegios el hecho de orrar por un presidente y dar la bendición, y que lo viene haciendo antes de que naciera su hija, hoy la senadora Márquez.

Dijo que la iglesia ora por los presidentes y gobernantes de antes y por los que vendrán, "porque el Señor nos enseña a orar por ustedes". Y lo despidió con la frase que quedó resonando: "Cuenten con un pueblo que les va a cubrir en oración. Y en los días más difíciles, digan: en Neuquén están orando por mí".

Pasadas las 21, la custodia volvió a moverse y las vallas comenzaron a levantarse. Adentro, los cantos siguieron.