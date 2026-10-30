Mariano Gaido presentó el Presupuesto 2027 y el 50% será destinado a obra pública

La telecabina y un puente peatonal sobre el Río Limay, un centro de convenciones, un teatro y el Neuquén Arena estarán en el Presupuesto del año próximo.

El intendente Mariano Gaido presentó este viernes el Presupuesto 2027 que asciende a un total de $916.000 millones y exhibió que la Municipalidad de Neuquén destinará el 50% de sus recursos a la ejecución de obras en toda la ciudad como la construcción de un teatro para mil personas, un centro de convenciones, un estadio y un puente peatonal y una telecabina sobre el Río Limay.

Durante la presentación, Gaido contrapuso la eficiencia de las cuentas locales con el escenario nacional, y valoró el "superávit que sostiene la gestión desde hace seis años y que se traduce de forma directa en obras concretas".

“Venimos a presentar nuevamente el Presupuesto de la ciudad mejor administrada de la República Argentina. Entre cerca de 2.500 municipios que existen en el país, esta es la gestión que mantiene el objetivo principal de tener las cuentas ordenadas y ser eficiente, para transformar ese superávit en resultados, en acciones y en presencia concreta en cada metro cuadrado que habitan nuestros vecinos”, afirmó.

El intendente detalló la distribución del gasto y fundamentó las prioridades de la planificación económica para 2727: “¿A dónde va el presupuesto? Va a obras esenciales y fundamentales que la ciudad necesita: al ordenamiento urbano, a los ingresos a la capital y a proyectos estratégicos que avanzan a ritmo sostenido. No se trata solo de un presupuesto bien administrado y eficiente, sino de un presupuesto que genera inversión directa, oportunidades y desarrollo. Y esto es solo una parte de todo lo que vamos a concretar”.

En otro tramo de su discurso, Gaido repasó la evolución histórica de la composición presupuestaria municipal comparando la relación entre el gasto en personal y la inversión en infraestructura desde 2016 hasta la actualidad: "En 2016 se destinaba un 16% a obras y un 41% a personal. En 2018, la relación era de 30% en obras y 37% en personal, en gestiones que también mantenían el orden. Pero fíjense cómo, a partir de nuestra llegada al gobierno, alcanzamos una cifra que es un orgullo y noticia a nivel nacional: hoy alcanzamos el 50% de inversión en obras y reducimos el gasto de personal al 22%”.

Gaido estuvo acompañado por todo el gabinete municipal y concejales; y junto a la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pascualini, anunciaron las obras que se pondrán en marcha o estarán terminadas en 2027.

Entre los proyectos anunciados, Gaido y Pasqualini, destacaron el Plan de Asfalto buscará pasar del 88% actual al 100% de calles asfaltadas entre 2027 y 2028 (en 2019 era del 52%); se comenzará con la segunda etapa de la avenida Mosconi; el nuevo acceso al Parque el tercer módulo del Polo Tecnológico; el nuevo Centro de Atención y Normalización (CAN); nuevos SAF y un parque solar. También se proyectan 2.233 lotes con servicios y el plan Integra Neuquén, que apunta a que el 100% de la ciudad cuente con servicios.

Otros anuncios fueron la construcción de un Skatepark, el Paseo Costero en el sector Bocahue, nuevos buses turísticos, la Telecabina, el puente a la Isla de las Aves, el Neuquén Arena, el Centro de Convenciones, el Teatro de la Ciudad y una pista de karting.

Entre los varios anuncios, Gaido puso en valor la continuidad de las obras de asfalto: “Estamos planificando más de 3.000 cuadras por año, abarcando accesos y avenidas en cada uno de los barrios. Se trata del plan de inversión pública municipal más importante de todo el país”.

“En esa misma línea se enmarca la segunda etapa de la Avenida Mosconi, una transformación que encaramos con el coraje que caracteriza a los neuquinos. Es una obra que pensamos inaugurar en tiempo récord, trabajando las 24 horas. Mientras en otras regiones se demoran décadas en ejecutar rutas, como sucede con obras nacionales paralizadas en la provincia vecina de Río Negro, en Neuquén demostramos que somos diferentes: asumimos compromisos, tenemos determinación y cumplimos la palabra empeñada”, afirmó.

Otro punto que destacó en su discurso fue el nuevo Parque Industrial Capital (PIC). “Es una de las decisiones más trascendentes en la historia de la ciudad, porque apostamos a la industria en origen y a la generación de empleo genuino. Es un éxito rotundo: ya se inscribieron 606 empresas que solicitaron 1.374 hectáreas. Para acompañar esta demanda, impulsamos la promoción industrial más importante del país: 100% de exención impositiva por 10 años y un valor promocional de 20 dólares el metro cuadrado, financiado con infraestructura que ejecuta la Municipalidad a través de su superávit y en equipo con la Provincia”, detalló.

“Las condiciones son muy claras: prioridad absoluta para las empresas neuquinas y compre local, exigiendo proyectos de inversión inmediata para potenciar un círculo económico virtuoso que generará miles de puestos de trabajo. Las obras ya comenzaron y este 3 de noviembre abriremos una nueva inscripción en el Museo Nacional de Bellas Artes para que ninguna firma local se quede afuera”, agregó.

Por otro lado, remarcó uno de los ejes que se vienen sosteniendo desde el inicio de gestión y son los loteos con servicios. Recordó que ya se entregaron 6 mil lotes; y anunció que “en un trabajo conjunto con el gobierno provincial, estamos próximos a entregar 2.233 lotes con todos los servicios, cordón cuneta y luminarias LED. Decían que la creación del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat iba a fundir la ciudad; sin embargo, hace siete años que en Neuquén no hay nuevos asentamientos ni tomas informales”.

Gestión de recursos

Al detallar los números remitidos al Concejo Deliberante, el subsecretario de Hacienda, Juan Dutto, valoró la decisión política de priorizar el crecimiento urbano. "Estamos nuevamente rompiendo el récord histórico de todos los años, de todos los presupuestos que presenta la Municipalidad, con un 50% de la totalidad del presupuesto en la obra, en la infraestructura y en el desarrollo de la ciudad", aseguró.

El plan de infraestructura y bienes de capital suma $459.276 millones, apalancado también por la venta de tierras del Parque Industrial Capital (PIC). El 57% de esos fondos, unos 261.931 millones, financiará asfalto y proyectos como la segunda etapa de la Gran Avenida, mientras que un 33% apuntará a obras de arquitectura clave como el Centro de Convenciones y el tercer módulo del Polo Científico Tecnológico con 149.531 millones.

La grilla se completa con un 4% de incidencia para lotes con servicios por 20.000 millones, otro 4% para redes de agua, cloacas y gas con 19.137 millones, y un 2% para movilidad urbana, maquinaria y presupuesto participativo que suma 7.399 millones.

En contraposición a las obras, la inversión en personal descendió a su punto histórico más bajo con un 22% del total, frente al 31% que registraba en el año 2022. A su vez, los bienes y servicios esenciales ocuparán el 26% y los organismos descentralizados insumirán apenas un 2%, equivalente a 18.320 millones.

La autonomía financiera del municipio permite ejecutar este esquema apoyado en ingresos propios que representan el 47% de la recaudación con 426.800 millones de pesos. El diagrama de recursos se completa con un 29% de regalías hidrocarburíferas por 268.900 millones, 168.300 millones de coparticipación provincial del resto de tributos y un 6% de aportes federales.

"El superávit es la herramienta que nos permite proyectar, planificar a futuro y mantener la obra pública y la infraestructura de nuestra ciudad con fondos propios", definió el funcionario sobre el ahorro corriente, que equivale al 46% de los ingresos totales.

Inversiones en obras, servicios, cultura y deporte

Pasqualini detalló los principales proyectos e inversiones que contempla el presupuesto municipal, con una fuerte apuesta al transporte público, la movilidad sustentable, los espacios recreativos, la infraestructura turística, la cultura y el deporte. En este marco, anunció nuevas unidades eléctricas para el sistema COLE, la ampliación de los paseos costeros, la construcción de parques temáticos en distintos barrios y el desarrollo de importantes espacios destinados a eventos culturales y deportivos.

La funcionaria destacó que el presupuesto contempla una inversión de 171. 674 mil millones de pesos en servicios al ciudadano y remarcó que se trata de una planificación que busca acompañar el crecimiento sostenido de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

En materia de movilidad urbana, Pasqualini señaló que Neuquén cuenta actualmente con 210 colectivos a combustión y ocho unidades eléctricas, y adelantó que está prevista la incorporación de otros diez colectivos eléctricos para profundizar el camino hacia un transporte más sustentable.

También puso en valor el alcance del Boleto Estudiantil Neuquino (BEN), que permite que 55.000 estudiantes de todos los niveles educativos viajen gratuitamente, sin restricciones de edad. El programa incluye además la entrega anual de kits escolares, que alcanza a 50.000 estudiantes.

“Tenemos un transporte público que llega a todos los barrios de la ciudad y que registra un crecimiento sostenido. Hoy 113.000 personas utilizan el sistema COLE, con un incremento del seis por ciento mensual. Esto demuestra la importancia de seguir invirtiendo y fortaleciendo el servicio”, sostuvo.

En ese sentido, anunció que continuará el plan de renovación y colocación de garitas en los distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de espera para los usuarios.

La movilidad sustentable también tendrá un nuevo impulso a través de la micromovilidad. La Municipalidad incorporará 100 monopatines eléctricos y 50 bicicletas nuevas al sistema de bicicletas compartidas, que se complementa con una red de más de 100 kilómetros de bicisendas y sendas que atraviesan la ciudad.

Por otra parte, anticipó nuevas inversiones para fortalecer el sistema de recolección de residuos, que presta servicio seis veces por semana en todos los barrios. Entre las medidas previstas se encuentra la ampliación de la infraestructura de contenedores bilaterales y la incorporación de nuevo equipamiento.

Cultura, turismo y deporte: una inversión para impulsar la economía local

Pasqualini indicó que el Presupuesto prevé una inversión proyectada de 138.000 millones de pesos para cultura, turismo y deporte, áreas que consideró fundamentales para consolidar el perfil turístico de Neuquén y dinamizar la economía local.

En ese sentido, destacó el impacto de la Fiesta Nacional de la Confluencia, que proyecta un movimiento económico de 82.000 millones de pesos, frente a los 65.000 millones de la edición anterior. El evento genera alrededor de 15.000 puestos de trabajo, de los cuales 3.000 son directos y 12.000 indirectos, además de movilizar a emprendedores, comercios, hoteles, restaurantes y prestadores turísticos.

También resaltó los resultados de la Feria Internacional del Libro, que en su última edición convocó a 270.000 personas y registró la venta de 6.000 ejemplares diarios. A esto se suma el Festival de Cine, que cuenta con el reconocimiento del INCAA, y una agenda de encuentros gastronómicos y culturales como Confluencia de Cervezas y Confluencia de Sabores.

En relación con la producción local, destacó el funcionamiento de las tres salas de elaboración municipales, que acompañan a más de 100 productores y productoras. Algunos de esos productos ya se comercializan en grandes cadenas de supermercados y alcanzaron mercados nacionales. Además, mencionó el trabajo conjunto con la Cámara Hotelera Gastronómica para incorporar productos locales en los establecimientos hoteleros.

La agenda cultural también contempla nuevas ediciones de Neuquén Emprende y Capital Sin Gluten, junto con propuestas destinadas a fortalecer la identidad y el diseño neuquino.

Finalmente, en materia deportiva, la funcionaria destacó los programas municipales como Elijo Activarme y las colonias de vacaciones, con propuestas para adultos mayores y personas con discapacidad. También mencionó los eventos deportivos que forman parte de la agenda anual, entre ellos Mi Ciudad Corre, el Triatlón, el Trail Running Nocturno y distintas competencias de alcance nacional e internacional.

A su vez, remarcó la importancia de los centros deportivos y las salas de actividades físicas distribuidos en los barrios, así como el acompañamiento económico a los clubes de la ciudad para garantizar que niños, niñas y jóvenes puedan acceder a la práctica deportiva.

La obra pública, en números

El presupuesto municipal previsto para 2027 asciende a $916.000 millones. De ese total, $458.000 millones corresponden a la inversión en obra pública, equivalente al 50 % del presupuesto municipal.

Dentro de la inversión en infraestructura, las obras viales concentran la mayor asignación, con $261.931,90 millones, que representan el 57 % del total destinado a obra pública. Para obras de arquitectura e iluminación se prevén $149.531,38 millones.

La inversión en redes de agua, saneamiento, gas y pluviales asciende a $19.137,03 millones, mientras que el desarrollo de loteos con servicios cuenta con $20.000 millones. Para obras de movilidad se destinan $7.399,69 millones.

- Plan de asfalto al 100%: el municipio proyecta completar la pavimentación de todas las calles de la ciudad hacia fines de 2027. El programa contempla más de 3.000 cuadras de asfalto por año e incluye calles de los barrios, accesos y avenidas. La cobertura actual alcanza el 88% y se prevé completar el porcentaje restante en un plazo de entre un año y un año y medio.

- Segunda etapa de la avenida Mosconi: continuación de la transformación integral de la avenida, con obras de infraestructura vial y pluvial para mejorar la circulación y el funcionamiento del corredor urbano. Los trabajos se desarrollan durante las 24 horas y la inauguración está prevista para los próximos días.

- Acceso Este (puente carretero Neuquén-Cipolletti): intervención vial en el ingreso a la ciudad desde Cipolletti, destinada a reorganizar la circulación y mejorar la conexión entre ambas localidades. La obra contempla la construcción de un puente y tiene finalización prevista para diciembre.

- Acceso Norte: construcción de una nueva infraestructura vial para ordenar el ingreso a Neuquén desde la Ruta 7 y avenida Raúl Alfonsín, en la intersección con calle Salta. La intervención busca jerarquizar el acceso a la capital y reorganizar el tránsito en uno de los principales ingresos a la ciudad. La finalización está prevista entre diciembre y enero.

- Acceso al Parque Industrial: construcción de una nueva conexión vial para ordenar el tránsito en el sector industrial. La obra será licitada durante el año a través del Gobierno provincial.

- Intervención sobre avenida Soldi: trabajos para reorganizar la circulación y mejorar la conexión vial en el sector.

- Infraestructura para el transporte y la movilidad sustentable: incorporación de 10 colectivos eléctricos a la flota municipal, que actualmente cuenta con ocho unidades eléctricas y 210 a combustión; recambio y colocación de garitas en distintos barrios; ampliación de la red de bicisendas, que ya supera los 100 kilómetros; e incorporación de 100 monopatines eléctricos y 50 bicicletas al sistema de micromovilidad urbana.

Espacios públicos, recreación y turismo

- Parques temáticos: construcción de 34 nuevos espacios recreativos en 19 barrios, con el objetivo de avanzar hacia la presencia de al menos un parque de estas características en cada barrio de la ciudad. Contarán con juegos para las infancias, bancos y equipamiento urbano para el disfrute de las familias.

- Calesitas y carruseles: instalación de juegos recreativos en espacios públicos. Se incorporará una calesita de dos pisos en el Parque Jaime de Nevares, con capacidad para más de 80 niños, y otra en el Parque Oeste.

- Skateparks: construcción de nuevos espacios destinados a la práctica del skate y al desarrollo de actividades recreativas y deportivas.

- Paseo Costero, sector Bocahue: ampliación del paseo para avanzar hacia el objetivo de alcanzar el 100% de las costas libres. La intervención contempla infraestructura urbana, bicisendas, miradores, obras de defensa costera y espacios para la recreación y el turismo. La ciudad cuenta actualmente con 35 kilómetros de paseos costeros, que integran infraestructura recreativa y turística y cumplen una función de defensa costera.

- Península Hiroki: construcción de una telecabina para facilitar el acceso a la Isla de los Pájaros y contemplar la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.

- Puente peatonal a la Isla de las Aves: construcción de una conexión peatonal que también tendrá condiciones para permitir el ingreso de una ambulancia ante una emergencia.

- Buses turísticos: incorporación de dos nuevas unidades con capacidad para 30 pasajeros cada una. El servicio cuenta actualmente con dos minibuses. Esta incorporación ampliará el equipamiento destinado a los recorridos turísticos de la ciudad.

Infraestructura cultural y deportiva

- Neuquén Arena: construcción de un espacio destinado a eventos culturales, deportivos y turísticos de escala regional y nacional, con capacidad para 8.000 personas. Estará ubicado en el sector de la Ruta 67 y el Nodo Vial.

- Centro de Convenciones: construcción de un edificio con una sala principal de gran capacidad y otro espacio destinado a actividades vinculadas con la industria cultural. El proyecto fue seleccionado mediante un concurso nacional ganado por profesionales neuquinos y estará en condiciones de ser licitado en aproximadamente 90 días.

- Teatro para la ciudad: construcción de una sala con capacidad para 1.000 personas, con infraestructura y condiciones técnicas para recibir orquestas, espectáculos de ópera y otras propuestas artísticas.

- Pista de karting: desarrollo de infraestructura deportiva y recreativa para competencias y actividades vinculadas al automovilismo.

- Ciudades deportivas y nuevos espacios cubiertos: el municipio cuenta con cinco ciudades deportivas construidas en distintos sectores, entre ellos los barrios San Lorenzo, Parque Industrial y Confluencia. Estos espacios son de acceso libre y brindan servicios deportivos gratuitos a más de 7.000 chicos y chicas. También se anunciaron nuevos Salones de Actividades Físicas (SAF): el de Melipal, con inauguración prevista para febrero; los de Provincia Unida y Valentina Norte; y un nuevo gimnasio en Gregorio Álvarez.

- Mejoras en polideportivos: colocación de pisos de parquet en los espacios deportivos de San Lorenzo y Parque Industrial. También se inauguró el piso de parquet en Provincia Unida.

Ciencia, tecnología y desarrollo productivo

- Polo Científico Tecnológico: construcción del tercer edificio del complejo, que registra un importante avance de obra y tiene finalización prevista para agosto. La obra se financia con recursos del superávit municipal. En ese espacio funcionará el ámbito de capacitación de jóvenes técnicos vinculado con el Instituto Vaca Muerta. También está prevista la llegada del Centro de Investigaciones Oncológicas (COI), la incorporación de la universidad con sus equipos científicos, un data center y el desarrollo de un distrito médico.

- Parque Industrial: desarrollo de infraestructura para consolidar un parque planificado, con todos los servicios y fibra óptica. Las obras ya comenzaron y se financian con recursos del superávit municipal, en coordinación con la Provincia. El primer sector estaría terminado en agosto del año próximo. La superficie prevista se ampliará de 1.000 a 2.000 hectáreas para dar lugar a más empresas.

- Parque Solar: licitación durante este año para la instalación de 10 megavatios. El proyecto debió ser reubicado por la ampliación de la superficie destinada al Parque Industrial.

Infraestructura ambiental y gestión de residuos

- Centro Ambiental: construcción de un nuevo centro para el tratamiento de residuos de Neuquén y localidades de la región. La obra ya comenzó y contempla un centro de transferencia y la construcción de cavas. El plazo de finalización es octubre o noviembre del año próximo. Permitirá garantizar el tratamiento de residuos durante los próximos 30 años.

- Sistema de recolección de residuos: ampliación del sistema de contenedores bilaterales mediante la instalación de nuevas unidades en otros sectores de la ciudad.

Loteos, urbanización y servicios

- Loteos con servicios: desarrollo y entrega de 2.233 lotes junto con el Gobierno provincial, con infraestructura que contempla cordón cuneta, iluminación LED y redes de servicios. Se anunció la próxima entrega de un primer grupo de 1.233 lotes; la denominación del sector no se distingue con claridad en la transcripción. El municipio ya desarrolló 6.000 lotes con servicios y entregó seis barrios.

- Regularización y urbanización de barrios: obras en 48 asentamientos de la ciudad para avanzar en la integración urbana y la provisión de servicios. Se mencionaron intervenciones en Ruca Mayén y 2 de Mayo, además de los programas Dale Gas y Dale Luz.

- Extensión de redes de servicios: objetivo de alcanzar el 100% de cobertura en la ciudad mediante obras de gas, cloacas, desagües pluviales, electricidad y agua. El programa incluye tanto los barrios en proceso de regularización como los nuevos desarrollos urbanos.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, explicó los principales lineamientos del proyecto de ordenanza tarifaria para el próximo año, que será presentado ante el Concejo Deliberante junto con el proyecto de presupuesto municipal.

"El proyecto de ordenanza tarifaria busca reducir la presión fiscal y mantener los beneficios para vecinos, comerciantes y empresarios de la ciudad", resaltó el funcionario.

En este sentido, destacó que, desde la asunción del intendente Mariano Gaido, hace siete años, la gestión municipal se propuso disminuir la carga tributaria.

“En estos siete años eliminamos 58 tasas del sistema impositivo de la ciudad. La última fue la tasa CAN, que se anunció días atrás”, detalló.

Además, adelantó que la ordenanza tarifaria para el próximo año no contempla aumentos en los tributos municipales y mantendrá la actualización trimestral por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). “No contiene ningún aumento de los tributos de la ciudad de Neuquén; por el contrario, incluye una serie de beneficios”, remarcó.

Beneficios para vecinos y vecinas

Entre las principales medidas, Schpoliansky destacó la eliminación de la tasa CAN y la continuidad del Descuento Neuquino, que ofrece una bonificación del 50% en las tasas retributivas para inmuebles y baldíos.

"Seis de cada diez vecinos ya adhirieron a este beneficio", indicó. También continuarán las exenciones en el pago de las tasas retributivas para jubilados, personas con discapacidad y asociaciones sin fines de lucro. En cuanto a las patentes, el funcionario señaló que "se mantienen los 10 meses de patente gratis para los vehículos adquiridos en concesionarias de la ciudad de Neuquén, una iniciativa implementada este año para incentivar las compras locales".

A su vez, continuarán los 12 meses de patente gratuita para vehículos eléctricos, como parte de las políticas municipales orientadas al cuidado del ambiente. También seguirán vigentes las exenciones para personas con discapacidad que adquieran un vehículo.

Schpoliansky subrayó la importancia de reducir la presión fiscal sobre los sectores comercial e industrial para fortalecer la economía local y promover la generación de empleo.

En este marco, destacó los resultados del programa Habilitá Gratis, que permite acceder a 12 meses sin pagar la licencia comercial ni la habilitación municipal. “Este año se otorgaron más de 1.000 nuevas licencias. Es un éxito el programa y tampoco existe en otro lugar del país”, afirmó.

Asimismo, se incrementó del 20% al 30% el descuento del programa Comercio Neuquino, destinado a beneficiar a comerciantes y empresarios locales.

Otro de los incentivos es el Crédito Fiscal por Trabajador Declarado, que se triplica cuando la persona contratada proviene de la bolsa de trabajo de la subsecretaría de Empleo municipal. En tanto, el beneficio se cuadruplica cuando se incorpora a una mujer sostén de familia, una persona con discapacidad o una persona trans.

En relación con el sector industrial, el secretario señaló que se mantiene un descuento del 5% para las empresas radicadas en el Parque Industrial de Neuquén. Además, indicó que las empresas que se instalen en el nuevo Parque Industrial contarán con una exención impositiva por 10 años.

También continuarán las exenciones para entidades educativas, centros culturales y deportivos y asociaciones sin fines de lucro.

Por último, el funcionario detalló los beneficios para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias. En este sentido, se mantendrá un descuento de hasta el 25% por el pago de los tributos municipales, compuesto por un 10% para buenos contribuyentes sin deudas con el municipio, un 10% por adelantar el pago semestral y un 5% por adherirse al débito automático.

Además, se conservará la posibilidad de abonar en hasta 12 cuotas sin interés con las entidades bancarias que mantienen convenios con la Municipalidad. También continuarán los sorteos destinados a buenos contribuyentes y el descuento del 50% sobre los intereses resarcitorios.