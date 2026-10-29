Desesperante: rescataron a un bebé de 10 meses que quedó encerrado en un auto

El pequeño quedó en el interior del vehículo accidentalmente, ya que se activó el sistema de cierre centralizado con las llaves adentro. El personal policial acudió de inmediato tras el llamado de su madre.

Un bebé de 10 meses quedó encerrado accidentalmente en el interior de un vehículo en la zona sur de Neuquén y, tras el rápido llamado de su madre, efectivos policiales lograron rescatarlo y ponerlo bajo resguardo. Afortunadamente, el pequeño se encuentra en buen estado de salud .

Fuentes policiales informaron que el operativo de emergencia -encabezado por efectivos de la Comisaría 44° de Valentina Sur - se llevó a cabo el miércoles por la tarde en un barrio privado. Luego de ser alertados del caso a través del Centro de Operaciones Policiales , una patrulla se trasladó al lugar de manera urgente.

Al respecto, explicaron que un bebé de 10 meses había quedado atrapado en el interior de un auto luego de que el sistema de cierre centralizado se activara con las llaves en su interior.

Omar Novoa

El hecho ocurrió cuando la madre del menor descendió del vehículo junto a sus dos hijos. Según relató la mujer a los uniformados, tras acompañar al hermano mayor al interior de la vivienda, las puertas del rodado se bloquearon automáticamente, dejando al bebé atrapado en el habitáculo.

Ante la desesperación de la familia y el aumento de la temperatura dentro del auto, los efectivos actuaron con rapidez: con la autorización expresa de la madre, rompieron la ventanilla del acompañante para acceder al interior y extraer al pequeño a salvo.

Al momento del rescate, el bebé se encontraba consciente, aunque registraba signos de calor y enrojecimiento en la piel por el sofocante encierro. Minutos más tarde, tras ser puesto al resguardo de su madre, se constató que se encontraba tranquilo y alimentándose en buen estado de salud.

Aumentan los casos por el sistema de cierre centralizado

A fines de 2025 se realizó en Centenario un similar operativo de rescate por una bebé de un año y seis meses que también había quedado atrapada en el interior de un vehículo de manera accidental cuando el cierre centralizado se activó. Fue necesaria, en esa ocasión, la intervención de los Bomberos Voluntarios.

Fue en un lavadero de una estación de servicio ubicada en la segunda rotonda de la Ruta 7. El padre de la pequeña se encontraba en plena tarea de limpieza de su Honda Fit, mientras su hija permanecía dentro del habitáculo, tranquila y jugando.

De repente, el sistema de seguridad del vehículo se activó de manera automática, bloqueando todas las puertas. En cuestión de segundos, el papá pasó de la calma a la desesperación al comprobar que no podía acceder al interior.

Gentileza Centenario Digital

El hombre probó de todas las formas posibles abrir el rodado: manipuló las manijas, buscó algún mecanismo que permitiera destrabar el cierre, pero nada resultó efectivo. Aunque la bebé se mantenía serena, el riesgo de que se asustara o de que la temperatura del habitáculo se elevara generaba una gran preocupación.

Ante la imposibilidad de resolverlo, se pidió la intervención de los Bomberos Voluntarios. El alerta movilizó rápidamente a una dotación que llegó hasta el lugar en pocos minutos.

Frente a la urgencia de rescatar a la menor y para evitar que la situación se extendiera más de lo necesario, los efectivos decidieron romper una de las pequeñas ventanillas laterales, del tipo ventiluz. A través de ese acceso lograron abrir la puerta del conductor y finalmente sacar a la nena. Afortunadamente, la pequeña no sufrió ningún tipo de lesión ni alteración en su estado de salud.

Un problema técnico que no es aislado

Estos no son los primeros casos en los que se activa de manera automática el cierre centralizado de un vehículo, aun cuando hay personas en el interior y el motor no está encendido. Se trata de una falla que, aunque poco frecuente, puede presentarse en distintos modelos y convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los conductores.

En casos anteriores, también fue necesaria la intervención de personal de rescate para liberar a menores o adultos que quedaron encerrados accidentalmente.

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Para evitar episodios como estos se recomienda no dejar a los menores dentro del vehículo, ni siquiera por pocos minutos, mientras se realizan tareas externas como el lavado o la carga de combustible.

Además, aconsejan tener siempre a mano las llaves y verificar el funcionamiento del sistema de cierre. En caso de que ocurra un episodio similar, lo más importante es mantener la calma, pedir ayuda y no dudar en solicitar la intervención de los bomberos o la policía.