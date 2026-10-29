Le Pain Quotidien abrió su segundo local en Neuquén

La marca de origen belga inauguró el lunes 26 de octubre una nueva sucursal en Río Senger y Gobernador Anaya, con café de especialidad.

Le Pain Quotidien ya tiene dos locales en la capital neuquina. El lunes 26 de octubre abrió su nueva sucursal en Río Senger y Gobernador Anaya, que se suma al primero, ubicado en 9 de Julio y Sargento Cabral.

"Es nuestra segunda apertura en el año y seguimos consolidando nuestra expansión en Neuquén. Estamos muy contentos con la respuesta de la ciudad", señalaron desde Le Pain Quotidien Neuquén.

Su nombre significa "el pan de cada día" en francés. La marca nació en Bruselas y su propuesta se basa en ingredientes de calidad y cocina saludable.

Omar Novoa

El pan de masa madre es el corazón de la carta y protagonista de platos como el avocado toast, las tartines y las cestas de panes con mermeladas orgánicas. Con su concepto de all day bakery, la propuesta acompaña todo el día con desayunos, almuerzos y meriendas, además de sus emblemáticos brunch y afternoon tea.

El local abre de lunes a viernes de 8 a 21, y sábados y domingos de 9 a 21.