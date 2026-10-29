Gendarmería desbarató un cargamento millonario en la Ruta 23: llevaban de contrabando más de 150 cajas de cigarrillos

Fue anoche en Las Lajas. Cuatro detenidos, cuatro vehículos y 156 cajas de cigarrillos de contrabando por más de $10 millones. Gran despliegue sobre la avenida Roca.

En plena noche, con sirenas y casi diez móviles de Gendarmería Nacional cruzando a toda velocidad, el Escuadrón 31 "Gendarme Juan Carlos Treppo" volvió a golpear al contrabando. Fue a días de la muerte del gendarme José María Galeano, que aún enluta a la fuerza.

El procedimiento se concretó sobre la Ruta Provincial 23 , en cercanías del paso Pino Hachado, jurisdicción de Las Lajas. Allí, gendarmes interceptaron una caravana: una trafic, dos camionetas y un auto que trasladaban 156 cajas de cigarrillos sin aval aduanero.

Según pudo saber LM Neuquén , hay cuatro personas demoradas: tres argentinos y un ciudadano peruano. Viajaban distribuidos en los vehículos. La carga, compuesta por resmas de 10 atados por 10 paquetes de distintos tamaños, tendría un valor superior a los 10 millones de pesos. El conteo final sigue en sede del Escuadrón.

El movimiento no pasó desapercibido. Cerca de las 23:40, el ulular de las sirenas sobre la Avenida General Julio A. Roca sorprendió a vecinos que en esta época primaveral se concentran en el Paseo Doña Maruca, frente a la Municipalidad, en pleno centro.

Imagen ilustrativa.

El despliegue continuó frente al Escuadrón, en calle Alberdi 550, con personal con chalecos, cascos y perros, abocado a la parte administrativa.

Dónde es la Ruta 23

La Ruta Provincial 23, denominada "Juan Iván Benigar", no es una ruta más. Es reconocida como el corazón del contrabando cordillerano. Nace al norte, en el empalme con la Ruta Nacional 242, a metros del paso internacional Pino Hachado, en plena jurisdicción de Las Lajas, y desciende hacia el sur conectando la cordillera: Aluminé, Villa Pehuenia, Junín de los Andes.

Es el paso obligado para quien quiere evitar los controles de la Ruta 40 y la 242. Un camino sinuoso, de ripio en varios tramos, ideal para intentar pasar mercadería ilegal amparados en la oscuridad.

Allí, en un tramo que por estas horas es materia de investigación, los gendarmes del Escuadrón 31 interceptaron una caravana que no pudo justificar su cargamento.

El antecedente

El golpe se da exactamente a un año del megaoperativo (del 20 de octubre de 2025), cuando la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos "Zapala" y el mismo escuadrón desbarataron una banda trasnacional tras 8 meses de investigación. Hubo 6 allanamientos, secuestro de 293 paquetes de cigarrillos y vapes, celulares, municiones y cocaína. Aquella causa se inició por el traslado ilegal de ciudadanos chilenos en la RP 13.

Ahora la gran pregunta que se hace la Justicia Federal es si este nuevo cargamento pertenece a la misma organización que ya fue golpeada o si se trata de un nuevo grupo que intentó aprovechar el vacío dejado. Por el momento se desconoce si existía un seguimiento previo de inteligencia o si fue un hallazgo circunstancial en el marco de las patrullas preventivas que intensificó Gendarmería en la zona de Pino Hachado.

Durante la jornada de hoy se espera el parte oficial de Gendarmería Nacional y la comunicación de la Fiscalía Federal de Zapala.

Mientras tanto, el pueblo de Las Lajas sigue conmocionado: entre el dolor por el camarada caído y el orgullo por un Escuadrón que no baja los brazos. -