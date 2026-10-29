Alumnos de una escuela de Plottier denuncian una plaga de murciélagos

Los estudiantes aseguran que los animales ya ingresan al SUM y a la cocina donde se prepara el refrigerio para los distintos turnos y piden soluciones.

Estudiantes de l CPEM N° 55 de Plottier denunciaron que conviven desde hace años con murciélagos en la escuela y manifestaron su preocupación porque, según afirmaron, los animales dejaron de permanecer únicamente en el patio y comenzaron a ingresar a espacios interiores, entre ellos el salón de usos múltiples (SUM) y la cocina donde se prepara el refrigerio. Pese a que se realizaron tareas de fumigación esta semana, aseguran que el problema continúa y reclaman medidas concretas para garantizar condiciones seguras dentro de la institución.

La situación fue expuesta a LM Neuquén por Érica Cortés, estudiante del turno vespertino, quien contó que la presencia de murciélagos no es nueva, aunque durante los últimos días detectaron un cambio que encendió las alarmas entre los alumnos.

“Los murciélagos estaban afuera, en la parte del patio. Entonces los fumigaban, pero seguían ahí, como que la fumigación no hacía el efecto que tiene que hacer”, relató. Según explicó, hace aproximadamente una semana comenzaron a observar que los animales se desplazaban por el SUM y luego advirtieron que también estaban en la cocina, donde se prepara y sirve la leche para los estudiantes de los turnos mañana, tarde y noche.

La presencia de murciélagos en ese sector es uno de los puntos que más inquietud genera entre los alumnos, debido a que se trata de un espacio vinculado con la manipulación y distribución de alimentos.

De acuerdo con el testimonio de Cortés, los estudiantes plantearon la situación ante las autoridades de la escuela y cuestionaron la respuesta recibida. Según afirmó, desde la institución les indicaron que debían concurrir normalmente a clases, pese a la preocupación que habían manifestado.

Fumigación

Ante ese escenario, los alumnos resolvieron no asistir el lunes, mientras esperaban que se concretaran las tareas previstas para el día siguiente. El martes 27 de octubre se realizó una fumigación y, según el comunicado difundido por integrantes de la comunidad educativa, los trabajos continuaron el miércoles.

Sin embargo, los estudiantes sostienen que las tareas no dieron resultado. Como respaldo de su reclamo, señalaron que el miércoles 28 recibieron un video en el que se observa que los murciélagos seguían presentes en el establecimiento.

“Nos llega un video donde los murciélagos siguen como si nada. O sea, como que nada pasó”, expresó la estudiante.

En un comunicado que comenzó a circular entre integrantes de la comunidad educativa, también cuestionaron la decisión de mantener las actividades previstas para este jueves 29 de octubre, cuando se realiza la Feria de Educación Sexual Integral (ESI), una propuesta que convoca a estudiantes de otras escuelas y vecinos de Plottier.

Los autores del mensaje advirtieron que la presencia de los animales representa un riesgo sanitario y reclamaron que se priorice la salud de quienes concurren al establecimiento.

Los estudiantes manifestaron su malestar porque consideran que la situación no recibió una respuesta suficiente y porque las actividades escolares continúan mientras el problema permanece sin resolver.

Cortés explicó que los alumnos del turno vespertino tienen previsto presentarse en la institución para participar de la feria, pero advirtió que podrían realizar una medida de protesta si no obtienen una respuesta concreta.

“Nosotros nos vamos a presentar a la escuela, pero si no nos dan una solución concreta, vamos a sentarnos como estudiantes”, anticipó.

La preocupación también está vinculada con la proximidad del cierre del ciclo lectivo. Según señaló, quedan aproximadamente dos semanas de clases, por lo que esperan que las autoridades intervengan cuanto antes para resolver la situación.