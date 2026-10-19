El proyecto prevé una inversión superior a los $4.726 millones, una cancha cubierta y espacios para actividades deportivas, culturales y comunitarias.

Plottier tendrá un nuevo centro deportivo con capacidad para 400 espectadores: cuánto costará la obra. Fotos: Gentileza.

Plottier dio un nuevo paso para sumar infraestructura deportiva y recreativa. El Gobierno de Neuquén abrió los sobres de la licitación para construir un Centro Deportivo Comunitario (CDC) y recibió 12 ofertas para una obra que demandará más de $4.726 millones y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses .

El proyecto apunta a ampliar los espacios de encuentro en el sector oeste de la ciudad, una zona en crecimiento que necesita nuevas instalaciones para actividades deportivas, culturales y sociales.

El edificio tendrá aproximadamente 1.500 metros cuadrados cubiertos y contará con un salón de usos múltiples (SUM), un salón flexible, cocina, sanitarios y áreas de servicio. Uno de sus principales atractivos será la cancha de 15 por 28 metros , que podrá adaptarse a distintas actividades.

Además, el SUM tendrá gradas metálicas retráctiles con capacidad para 400 espectadores. Este sistema permitirá modificar la disposición del espacio según las necesidades de cada evento, desde competencias deportivas hasta encuentros culturales y comunitarios.

El proyecto también contempla equipamiento deportivo, pisos de alta durabilidad, carpinterías de PVC con doble vidriado hermético y paneles solares. La cubierta tendrá aislación y el edificio contará con losa radiante.

Playón, juegos y espacios verdes: qué habrá en el exterior

La obra no se limitará al edificio cubierto. El diseño incluye un playón, estacionamiento, rampas y escaleras de acceso, sectores parquizados, juegos, bancos, luminarias y una pérgola.

La planificación tuvo en cuenta las condiciones climáticas de la zona, la orientación solar y el desnivel del terreno para organizar los espacios y facilitar su uso.

La iniciativa se integrará a un predio del sector oeste de Plottier donde también se proyecta una comisaría y avanza el proceso licitatorio de un centro para adultos mayores a través del IPVU.

La propuesta es vincular los edificios mediante espacios verdes y áreas recreativas, con el objetivo de generar un sector de servicios y encuentro para los vecinos.

Una obra con 12 meses de plazo

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, encabezó el acto de apertura de sobres junto con funcionarios provinciales y municipales, entre ellos la intendenta de Plottier, Malena Resa.

Durante la presentación, Bertoldi destacó la decisión de destinar recursos provenientes de la actividad hidrocarburífera al desarrollo de infraestructura en la provincia y valoró el trabajo de los equipos técnicos neuquinos.

Por su parte, la secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso, explicó que el proyecto utiliza un sistema constructivo simplificado, estandarizado y de rápida ejecución. El plazo previsto para completar los trabajos es de 12 meses.

Resa remarcó la importancia de la obra para el sector oeste de la ciudad y destacó el trabajo conjunto con la Provincia para disponer del terreno y avanzar con las gestiones necesarias.

Neuquén proyecta 23 centros deportivos comunitarios

El centro de Plottier forma parte de un plan provincial que contempla 23 Centros Deportivos Comunitarios en distintas localidades neuquinas, con iniciativas en diferentes etapas de ejecución, gestión y licitación.

Actualmente, se encuentran en ejecución los proyectos de Andacollo, Los Guañacos, Huinganco, Las Coloradas, Moquehue, Villa del Nahueve, Coyuco-Cochico, Senillosa, Villa El Chocón y San Patricio del Chañar.

En tanto, el centro de Junín de los Andes está en proceso licitatorio. También están proyectados espacios de este tipo en Pilo Lil, Buta Ranquil, Barrancas, Villa Puente Picún Leufú, Quili Malal, Tricao Malal, Covunco Abajo, Villa Traful, Villa La Angostura, El Huecú y la ciudad de Neuquén.