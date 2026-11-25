El acuerdo fue firmado por la intendenta Malena Resa y los sindicatos ATE y UPCN. Reemplazará el estatuto municipal vigente desde la década del 80.

Los trabajadores municipales de Plottier tendrán por primera vez un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) , una herramienta que establece un nuevo marco para regular las relaciones laborales dentro del municipio y que reemplazará el estatuto que rige desde hace casi cuatro décadas. La firma se concretó este martes 24 de noviembre, en un acto encabezado por la intendenta Malena Resa junto a representantes de ATE y UPCN , después de un proceso de negociación que había comenzado años atrás y que ahora se tradujo en un acuerdo de 213 artículos.

El convenio alcanzará de manera inmediata a los empleados municipales y busca ordenar aspectos centrales de la relación laboral, desde las condiciones de ingreso y los concursos para acceder a cargos hasta la carrera administrativa, las licencias, las bonificaciones y los mecanismos de participación sindical. Para la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), además, representa la continuidad de un reclamo que había iniciado en 2010 Pilar Sagredo, madre de la actual secretaria general del gremio en Plottier, Yoselin Espinoza Sagredo.

“Estamos muy contentos y orgullosos de haber logrado esto, que inició Pilar y de haber sumado un beneficio a los empleados municipales”, expresó a LM Neuquén la dirigente sindical, quien explicó que, cuando asumió la conducción local de ATE, decidió retomar las gestiones para concretar el convenio.

Según relató, el proyecto había quedado detenido por decisiones del gobierno municipal de aquel momento y no volvió a avanzar durante varios años. La nueva conducción sindical resolvió darle continuidad y presentó nuevamente el pedido por la vía administrativa. A partir del 7 de enero de este año comenzaron las reuniones para discutir el contenido del acuerdo y avanzar en la negociación.

La firma se concretó con la participación de los dos sindicatos que cuentan con personería gremial para intervenir en este tipo de negociaciones: ATE y UPCN. Del acto también participaron el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén, Lucas Castelli; el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo; el representante de UPCN, Marcelino Sepúlveda, y el subsecretario de Trabajo provincial, Pablo Guillermo Castillo.

Qué cambia para los trabajadores municipales

Uno de los puntos centrales del convenio es que deja atrás el estatuto municipal vigente desde 1985, que, según planteó Espinoza Sagredo, había quedado obsoleto frente a las necesidades actuales de los trabajadores y de la administración pública.

La nueva normativa establece un escalafón único, funcional y móvil, que permitirá organizar la carrera administrativa a partir de criterios como la formación, la antigüedad, la capacitación y la evaluación de desempeño. De esta manera, el objetivo es que los empleados puedan desarrollar un recorrido laboral dentro del municipio y acceder a oportunidades de crecimiento a través de reglas establecidas.

El ingreso a la Municipalidad también tendrá nuevas condiciones. El convenio establece que se realizará mediante concursos y contempla un período de prueba de 12 meses, sujeto a evaluaciones favorables y al cumplimiento de las instancias de capacitación correspondientes. Además, regula los mecanismos para acceder a cargos y ascensos, con el propósito de que las posibilidades de desarrollo no dependan exclusivamente de decisiones discrecionales.

“Viene a ordenar el ingreso por concurso a la Municipalidad, el acceso por concursos a los cargos y, entre otras cosas, a establecer derechos y obligaciones”, explicó la secretaria general de ATE. Para la dirigente, uno de los aspectos más importantes es que el trabajador tenga la posibilidad de construir una carrera administrativa y que su formación y experiencia sean reconocidas.

En materia salarial, el CCT incorpora un régimen de 44 bonificaciones, que busca unificar y sistematizar los adicionales existentes para dar mayor claridad y previsibilidad a la estructura de remuneraciones.

Malena Resa, intendenta de Plottier.

El acuerdo también incluye disposiciones sobre igualdad de oportunidades, inclusión y protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran licencias parentales ampliadas y medidas para prevenir situaciones de violencia laboral y de género, además de mecanismos de acompañamiento ante circunstancias específicas, según precisó la Municipalidad en un comunicado de prensa.

Otro aspecto previsto es la conformación de comisiones paritarias permanentes para abordar temas vinculados con las condiciones laborales, la seguridad e higiene, la provisión de elementos de protección personal, la capacitación y los concursos de ingreso y ascenso.

A cuántos empleados alcanza

De acuerdo con los datos aportados por la dirigenta de ATE, la Municipalidad de Plottier cuenta con alrededor de 750 trabajadores de planta permanente y otros 460 que integran la planta política. El convenio firmado establece un marco laboral para los trabajadores municipales y, según informó el Ejecutivo, tendrá aplicación inmediata.

La intendenta Malena Resa destacó que el acuerdo representa una deuda histórica que la ciudad mantenía con sus empleados y vinculó su implementación con el proceso de reorganización de la administración municipal. “Después de más de 40 años, estamos saldando una deuda histórica con los trabajadores municipales. Esto es posible porque hubo una decisión política de avanzar”, afirmó durante el acto.

Desde el Ejecutivo señalaron que el convenio busca consolidar reglas que puedan sostenerse más allá de una gestión de gobierno, con criterios definidos para el desarrollo de la carrera administrativa y la organización del empleo público.

Para ATE, el logro también tiene un significado particular por el tiempo que llevó concretarlo. Espinoza Sagredo recordó que el reclamo había sido impulsado originalmente por su madre y que, después de años sin avances, la actual conducción decidió volver a ponerlo en discusión.