El Centro de Formación Profesional Agropecuaria N° 1 incorporó la producción de estas dos especies a sus capacitaciones gratuitas y despertó mucho interés.

El interés por el mundo de los hongos empezó a abrir nuevas posibilidades productivas en la región. En Plottier , el Centro de Formación Profesional Agropecuaria (CFPA) N° 1 incorporó por primera vez a su propuesta de capacitación el cultivo de Melena de León y Reishi , dos especies que en los últimos años ganaron protagonismo por sus características y por el interés que despiertan sus compuestos y posibles aplicaciones.

La formación se dictó de manera gratuita en la sede del centro, ubicada sobre la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1232, y convocó a personas interesadas en conocer y experimentar con estas variedades. El curso, denominado “Productor de hongos sobre sustrato y troncos: Melena de León, gírgolas y Reishi”, comenzó el 14 de septiembre y se desarrolló durante nueve encuentros presenciales, todos los lunes, a cargo del ingeniero agrónomo Aldo González y la ingeniera agrónoma Anahí Navarro .

La propuesta amplió el recorrido que el CFPA N° 1 viene desarrollando en torno al cultivo y procesamiento de hongos. Hasta ahora, las capacitaciones habían trabajado con otras etapas de la producción, pero esta vez el desafío fue incorporar especies que no se habían abordado en los cursos de la institución. “Es la primera vez que damos el cultivo de estas especies”, explicó una de las docentes.

La Melena de León (Hericium erinaceus) es un hongo comestible que se distingue por su aspecto blanco y sus estructuras alargadas, que recuerdan a una melena. Aunque todavía no tiene una presencia extendida en la zona como otras variedades, despierta interés tanto por sus posibilidades gastronómicas como por los estudios sobre sus componentes.

El Reishi (Ganoderma lucidum), por su parte, tiene una consistencia dura y leñosa, por lo que no suele consumirse fresco como otros hongos. Su aprovechamiento está más vinculado a la elaboración de extractos y otros productos derivados.

Preparación del sustrato.

Ambas especies forman parte de un universo que excede el uso alimentario tradicional. En los últimos años crecieron las consultas y el interés por los llamados hongos adaptógenos y por los productos elaborados a partir de ellos. Ese fenómeno, que se hizo más visible después de la pandemia, también impulsó la comercialización de hongos deshidratados, extractos y tinturas en comercios especializados, ferias y plataformas de venta online.

Conocer el hongo desde el origen

Frente a ese crecimiento, la capacitación del CFPA N° 1 buscó que los participantes no solo aprendan una técnica de producción, sino que también conozcan cómo se obtiene la materia prima que después puede llegar al consumidor o utilizarse para elaborar otros productos.

En ese proceso intervienen distintos factores: la especie y la cepa elegida, las condiciones de cultivo, la temperatura y las formas de conservación. También es importante distinguir entre las distintas presentaciones comerciales, ya que un producto deshidratado o un extracto no necesariamente tiene las mismas características que el cuerpo fructífero del hongo recién cosechado.

La formación apuntó a comprender esas diferencias y a conocer las etapas que atraviesa cada especie. De esa manera, completa el trabajo que el centro había iniciado en capacitaciones anteriores, más vinculadas al procesamiento y la elaboración de extractos, y avanza ahora sobre la producción de los propios hongos.

El recorrido práctico comenzó con las gírgolas cultivadas sobre troncos, una de las alternativas más accesibles para quienes quieren iniciarse en la producción de hongos. Luego, los participantes avanzaron hacia otras especies que requieren mayores cuidados y condiciones específicas de cultivo.

El curso cerró con una degustación de hongos.

En el caso del Reishi, trabajaron con producción sobre sustrato e incorporaron técnicas de pasteurización y manejo en espacios cerrados. La Melena de León presentó un desafío mayor, debido a los requerimientos de descontaminación y a los cuidados necesarios para preparar el sustrato y realizar la siembra.

A lo largo de los nueve encuentros, los estudiantes abordaron las distintas etapas del proceso: siembra, incubación, fructificación y cosecha. También conocieron las características de cada variedad, sus propiedades culinarias y los diferentes usos que pueden tener.

Con esta capacitación, el CFPA N° 1 de Plottier sumó una nueva alternativa a su oferta de formación agropecuaria y abrió la puerta a un sector que comienza a despertar interés en la región. La experiencia permitió acercar técnicas de producción de especies poco habituales en la zona y brindar herramientas para quienes buscan conocer el mundo fungi desde una perspectiva productiva.