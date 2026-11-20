El paleontólogo Juan Canale dio más detalles sobre qué tipo de dinosaurios fueron los que habitaban la zona hace millones de años. ¿Eran carnívoros?

El reciente hallazgo realizado por un grupo de pescadores en la zona de Los Gigantes , sobre las costas del lago Exequiel Ramos Mexía , volvió a poner en la mira internacional a Picún Leufú y Villa El Chocón como una de las mecas de la paleontología global. El video , que rápidamente se viralizó en redes sociales mostrando una serie de huellas sobre las rocas de la costa, no solo despertó la fascinación del público general, sino que activó de inmediato el interés del equipo de científicos y paleontólogos que estudian el suelo neuquino.

Para entender qué significan realmente estas marcas, qué criaturas las dejaron grabadas en la roca y de qué manera la ciencia pasa del registro informal con un teléfono celular a la investigación rigurosa de campo, LM Neuquén volvió a dialogar con el doctor Juan Canale , reconocido paleontólogo del Museo Ernesto Bachmann de Villa El Chocón e investigador del Conicet.

Al analizar con mayor detenimiento el material audiovisual aportado por César Ernesto Hernández, uno de los pescadores que participó del hallazgo, Canale no ocultó su entusiasmo. "Lo que se vio en las imágenes que circularon masivamente son huellas de tipo tridáctila, es decir, de tres dedos, que suelen aparecer a lo largo de toda la costa del lago Ramos Mexía", explicó el especialista.

Emmanuel Tapia, uno de los 4 pescadores que encontraron estás huellas de dinosaurios.

Este tipo de pisadas tiene un arraigo profundo en la memoria colectiva del interior neuquino. Según relató el paleontólogo, los primeros registros populares en la zona datan de la década de 1970, cuando un poblador local de Picún Leufú descubrió una serie de marcas en la piedra y, llevado por el folclore y la lógica de la época, creyó haber encontrado las rastrilladas de un "ñandú gigante".

"Obviamente no eran de un ave actual, sino de dinosaurios. Ya desde los años 70 se conoce la existencia de estas huellas en la costa y son las que suelen aparecer con mayor frecuencia. Desde la década del 80 se vienen realizando múltiples investigaciones científicas para tratar de establecer con precisión qué tipo de animal las produjo", remarcó Canale.

Históricamente, la gran discusión entre los paleontólogos fue definir si estas pisadas de tres dedos pertenecían a dinosaurios herbívoros del grupo de los ornitópodos o si correspondían a terópodos, es decir, a los bípedos carnívoros.

"Aunque hay variaciones de tamaño y forma, en la estructura del talón, si terminan en punta, si los dedos son redondeados o si dejaron impresas las marcas de garras, hoy la hipótesis científica preponderante es que la mayor parte de estas huellas tridáctilas en la costa del lago de Villa El Chocón pertenecen a dinosaurios carnívoros", detalló el investigador.

Gigantes, medianos y del tamaño de aves: quiénes caminaban por la zona

Las huellas que emergen en las márgenes del Ramos Mexía varían radicalmente de dimensión, abarcando ejemplares pequeños hasta marcas descomunales que superan los 60 centímetros de largo. Para interpretar quién dejó grabado cada paso, la ciencia cruza el registro de las huellas con otra línea de evidencia fundamental: el registro óseo.

Las rocas que bordean la costa pertenecen geológicamente a la Formación Candeleros, un estrato que ronda los 100 millones de años de antigüedad, correspondiente al Cretácico Superior. "En estos niveles de roca tenemos una fauna fósil registrada que es sumamente importante y diversa", señaló Canale, y dijo que ahí encontraron dinosaurios carnívoros de múltiples tamaños y familias.

Al repasar ese ecosistema prehistórico, el especialista detalló el abanico de posibilidades:

Los carnívoros pequeños: Animales muy ágiles, del tamaño de aves, emparentados con el célebre Velociraptor de Jurassic Park. Un ejemplo es el Buitreraptor , hallado en yacimientos de la vecina provincia de Río Negro en estratos equivalentes.

Los carnívoros medianos: Terópodos bípedos de brazos extremadamente cortos y, en algunos casos, con protuberancias o cuernos en el cráneo. Pertenecen a la familia de los abelisáuridos, denominados así en homenaje a Roberto Abel, fundador del Museo de Cipolletti.

Los depredadores gigantes: Grandes carnívoros con cabezas enormes, cuyo máximo exponente en la Formación Candeleros es el famoso Giganotosaurus carolinii, que alcanzaba hasta los 13 metros de longitud.

Anahi Cárdena

"Teníamos todo el espectro de estos animales caminando y dejando sus pisadas en la zona. Probablemente las marcas observadas en el video pertenezcan a alguno de estos grupos", analizó el científico. Respecto del hallazgo puntual de Los Gigantes, arriesgó con cautela: "Por el tamaño relativo que se aprecia a distancia, se podría especular con que se trate de abelisáuridos, es decir, carnívoros de tamaño mediano. De todos modos es algo puramente especulativo hasta que no vayamos al lugar y tomemos las medidas correspondientes".

Saurópodos y reptiles voladores: la riqueza del "gran yacimiento icnológico"

El valor patrimonial del lago no se agota en los carnívoros. Canale subrayó que la Formación Candeleros alberga una diversidad inagotable de rastros. "Además de estas pisadas de tres dedos, hay huellas de dinosaurios herbívoros gigantescos, los saurópodos. Son marcas redondeadas enormes, de hasta un metro de diámetro, producidas por animales de dimensiones colosales", describió.

El paleontólogo explicó que si bien algunos de los dinosaurios más grandes del planeta, como el Argentinosaurus, provienen de capas geológicas ligeramente más modernas, como en la zona de Plaza Huincul, la Formación Candeleros no se queda atrás. En ella también se descubrieron huellas de reptiles voladores y rastros de fauna menor.

El paleontólogo, Juan Canale.

"Toda la franja que rodea al lago Exequiel Ramos Mexía y los cañadones circundantes, desde la zona cercana al dique de El Chocón hasta Picún Leufú, constituye un inmenso yacimiento icnológico", enfatizó el profesional del Conicet. De hecho, el Museo Municipal de Picún Leufú exhibe en sus salas varias de las huellas extraídas o moldeadas en la región.

Y dijo que la Formación Candeleros es reconocida como uno de los registros de huellas de dinosaurios más importantes de la Argentina y del mundo.

La conducta en manada y el secreto de las rocas

¿Por qué las huellas resultan tan vitales si ya se cuenta con los huesos de las criaturas? La respuesta de la paleontología es contundente: las pisadas aportan datos sobre la vida y el comportamiento animal que los esqueletos fosilizados jamás podrían revelar.

"Cada sitio nuevo nos permite complementar lo que nos dicen los huesos", explicó Canale. "Por ejemplo, colegas que estudiaron la Formación Candeleros en sectores cercanos a Vaca Muerta han llegado a la conclusión de que ciertos grupos de dinosaurios caminaban juntos. Eso demuestra un comportamiento gregario, es decir, individuos de la misma especie moviéndose en manada. Ese tipo de información social sobre cómo interactuaban los animales solo nos la dan las huellas", destacó.

La aparición de estos tesoros está íntimamente ligada a la dinámica ambiental y al paso del tiempo. Así como la erosión del viento y del agua agrieta los barrancos y expone esqueletos, las variaciones en el nivel del lago Ramos Mexía y la acción climática van "destapando" los estratos de piedra.

El paleontólogo aprovechó para marcar una diferencia geológica fascinante con otros puntos emblemáticos de la provincia: "Mientras que en la formación Vaca Muerta tenemos rocas de unos 140 millones de años que se originaron en el fondo del mar, y por eso allí abundan los fósiles de ammonites y reptiles marinos, en El Chocón tenemos rocas continentales de 100 millones de años, donde lo que quedó grabado fue la pisada firme de los animales que caminaban sobre la tierra".

Tecnología 3D y el protocolo ante un hallazgo

Frente a la visibilidad que tomó este nuevo descubrimiento, el especialista del Museo Bachmann reiteró la importancia de la concientización ciudadana y explicó cómo trabaja el equipo técnico sobre las pisadas detectadas por los pescadores.

"Quiero agradecer profundamente el interés y la actitud de este pescador que nos hizo saber de este hallazgo. Eso es exactamente lo que hay que hacer: ante un descubrimiento de huellas o restos fósiles, hay que tomar las coordenadas, sacar fotografías de referencia y avisar de inmediato a los museos cercanos o a las fuerzas de seguridad como Prefectura", destacó Canale.

Asimismo, remarcó por qué las personas no deben intentar remover ni limpiar las rocas por cuenta propia: "Las huellas no se extraen del lugar; intentar sacarlas es extremada y altamente riesgoso porque la roca se rompe y el patrimonio se pierde para siempre".

En lugar de retirar el bloque de piedra, la paleontología moderna aplica métodos de preservación digital de última generación. "Lo que hacemos es acudir al punto exacto, marcar el sitio y digitalizar la rastrillada. Mediante fotogrametría, un sistema por el cual se toman decenas de fotos cruzadas desde distintos ángulos que luego son procesadas por software especializado con el que generamos un modelo tridimensional exacto de toda la superficie", explicó.

Incluso, dentro del equipo de investigación cuentan con becarios que realizan este mapeo tridimensional en tiempo real utilizando tablets con sensores específicos de profundidad. De este modo, la huella queda resguardada virtualmente con precisión milimétrica para ser estudiada por científicos de cualquier lugar del planera mientras que el soporte físico continúa protegido en su entorno natural.

"Estamos trabajando intensamente en varios sitios donde afloraron marcas recientemente. Por eso, cualquier dato o aviso que aporte la comunidad siempre es sumamente bienvenido para seguir completando el mapa de la vida prehistórica en Neuquén", concluyó el científico.