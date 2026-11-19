La sorprendente campaña promociona ciudades y lugares icónicos con gráficos que tienen la estética típica del popular videojuego, que vuelve tras 10 años.

Un video oficial que sorprende: muestra cómo se vería una provincia argentina en el GTA.

El Gobierno del Chubut publicó en sus redes sociales un audaz video promocional que muestra cómo se vería la provincia si formara parte del universo de Grand Theft Auto (GTA) , el popular videojuego que por estos días genera alta expectativa por su relanzamiento, tras una década sin actualizaciones.

La pieza, difundida en las cuentas oficiales de redes sociales como Instagram y Tik Tok, reproduce los gráficos, los colores y la estética de la exitosa saga de uno de los videojuegos en su momento más jugados, y enseguida despertó curiosidad y también, algo de sorpresa.

Lo que sorprende es que se trata de un entretenimiento en el que los gamers deambulan al mando de un personaje que forma parte de una pandilla urbana y se mueve en el mundo del hampa.

El nombre del juego, justamente, alude a la categoría legal de un delito en el Código Penal de Estados Unidos: algo así como hurto mayor de auto.

Qué muestra el video en clave GTA

La producción audiovisual de Chubut recorre distintos escenarios de la geografía chubutense y los presenta como si fueran parte del mapa del juego.

El recorrido incluye lugares emblemáticos de Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia y Esquel, además del río Chubut que surca el valle y otros paisajes representativos de la región.

Uno de los escenarios destacados es la Casa de Gobierno, en la capital provincial, que aparece iluminada durante la noche.

También se ven el mar, los puertos y otros rincones que forman parte de la identidad provincial, todos recreados con el estilo visual de la franquicia.

El mensaje que acompañó los posteos

El video llegó con un texto que invita a recorrer la provincia de una manera diferente.

“Girá el teléfono, subí el volumen y recorré la provincia como nunca antes: desde la Casa de Gobierno iluminada de noche hasta el mar, los puertos y los paisajes que hacen única a nuestra tierra”, dice el texto que acompaña al video.

La instrucción de reubicar la pantalla del celular también se lee al principio de la pieza audiovisual: sucede que se hizo en formato horizontal, como el del juego, pero su subió a las redes como un reel, de inevitable verticalidad.

Para poder verlo, conviene apaisar el teléfono y anular la función de giro automático de pantalla.

Chubut sin "cheat codes"

La administración chubutense también apeló al humor con una referencia a uno de los elementos más conocidos del juego, los códigos para hacer trampa (cheat codes).

“Spoiler: no hace falta cheat code para enamorarse de Chubut”, dice el copy de la publicación en Instagram.

Un GTA con ballenas nadando a metros de la costa, como en Chubut.

Al cierre, el posteo invita a los usuarios a participar en una propuesta: “¿Qué otro lugar de la provincia sumarías a este mapa?”.

La invitación no pasa por alto lo que resulta uno de los rasgos de identidad más fuertes de este éxito del entretenimiento digital: los lugares que incluye.

Desde su primera versión hasta la que se está por presentar, buena parte de las actualizaciones pasaron por cambiar la geografía ficticia que muestra el juego, aunque incluyendo elementos reconocibles del mundo real.

Tal como ahora hace la administración chubutense.

De Chubut a Leónida: el regreso del GTA

Grand Theft Auto es una de las franquicias más populares de la industria de los videojuegos y fue desarrollada por Rockstar Games.

El video de Chubut llega en un momento especial y de alta espectativa en torno a este exitoso producto: el estreno de una nueva versión.

La expectativa ante esta novedad volvió a ubicar a la saga en el centro de la conversación, más de diez años después del lanzamiento de GTA V, su última versión.

Y este regreso a lo grande del juego no sólo impacta en el video promocional de Chubut.

El GTA VI, su nueva versión, con una geografía inspirada en La Florida y Miami.

En otra campaña oficial, el municipio de la ciudad de Trelew organiza este jueves 19 de noviembre de 2026, de de 17 a 21 en el espacio Punto Digital, una jornada para que los fanáticos puedan probar el videojuego y recorrer la ciudad de Leónida.

Ese es el nombre del nuevo entorno del GTA, un estado ficticio inspirado en la Florida (Miami), así como en versiones anteriores se basó en California, Nueva York o unas edición especial dedicada a Londres.

La actividad será gratuita, para mayores de 18 años y para menores que asistan acompañados por un adulto responsable que se quede con ellos en el lugar.