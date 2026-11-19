Según las mediciones de la UNPSJB, en cinco de las siete ciudades relevada, una familia de cuatro integrantes necesita más de $2 millones por mes para no ser pobre.

El ránking de las ciudades de la Patagonia más caras en octubre de 2026.

Río Gallegos y Caleta Olivia , ambas en Santa Cruz , encabezan el relevamiento de octubre de 2026 sobre el costo de vida en la Patagonia Sur .

Según el último reporte, una familia de cuatro integrantes necesitó más de 2,14 millones de pesos en ambas ciudades para no caer bajo la línea de pobreza .

Además, son cinco de los siete grandes centros urbanos que se miden los que superaron los $2 millones como presupuesto mensual necesario para no ser pobre.

El informe fue difundido por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), que releva mes a mes los valores de la Canasta Básica Total (CBT) y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en estas ciudades, tomando como referencia un hogar tipo 2, de cuatro integrantes.

Canasta Básica Total y línea de pobreza

La Canasta Básica Alimentaria define la línea de indigencia: calcula el monto mínimo para cubrir solo los requerimientos nutricionales básicos.

La Canasta Básica Total amplía ese cálculo con bienes y servicios no alimentarios esenciales, como vestimenta, transporte, educación y salud, y marca el límite de la línea de pobreza.

El ránking de octubre de 2026 en la Patagonia

Río Gallegos, lidera la tabla con una CBT de $2.148.522 y una CBA de $972.182. Le sigue Caleta Olivia, también de Santa Cruz, donde una familia necesitó $2.144.344 para no caer bajo la línea de pobreza y $970.291 para superar la de indigencia.

El tercer puesto es para Comodoro Rivadavia, en Chubut, con una CBT de $2.134.959 y una CBA de $966.045. El valor por adulto equivalente fue de $439.111 y el aumento frente al mes anterior, cuando había ocupado el primer lugar, ascendió a un 2%.

En Río Gallegos, una familia de 4 integrantes necesitó $2.148.522 en octubre de 2026 para no caer en la pobreza.

En cuarto lugar aparece Trelew, con una CBT de $2.070.950 y una CBA de $937.081. Su adulto equivalente se ubicó en $425.945 y la suba intermensual fue de 1,9%.

Puerto Madryn ocupa el quinto puesto, con una CBT de $2.065.028 y una CBA de $937.081. Está a menos de $6.000 de Trelew en la canasta total.

Esquel quedó sexta, con una CBT de $1.999.534 y una CBA de $904.766. El adulto equivalente fue de $411.257 y la variación mensual, de 2%.

Ushuaia, en Tierra del Fuego, registró los valores más bajos entre las ciudades medidas: una CBT de $1.978.814 y una CBA de $891.357. El adulto equivalente fue de $405.162 y el ajuste frente a septiembre, de 1,9%.

Las dos ciudades santacruceñas desplazaron de la cima a la chubutense Comodoro Rivadavia, que en septiembre de 2026 había encabezado la CBT ($2.093.096) y la CBA ($947.102).

Santa Cruz, la provincia más cara del país

Santa Cruz también lidera otra medición, de naturaleza distinta.

La consultora Analytica publicó su informe Changuito Federal de octubre 2026, que compara cuánto cuesta una misma canasta de alimentos y bebidas en cada provincia.

A diferencia del relevamiento de la UNSPJB, que mide sólo su área de influencia, aquí se cubre todo el país, incluidas las también patagónicas Neuquén y Río Negro.

Toma el consumo mensual de una familia de dos adultos y dos menores, con las mismas marcas y cantidades por empaque en todas las jurisdicciones.

Caleta Olivia, en Santa Cruz.

Las tres provincias con los changuitos más caros son patagónicas. Santa Cruz encabeza con $1.079.160, seguida por Chubut ($1.075.832), Tierra del Fuego ($1.051.989).

Entre Santa Cruz y Chubut hay una diferencia de apenas $3.328.

Río Negro ($1.039.667) y Neuquén ($1.032.662) completan el top 5, ubicando a la región patagónica en lo más alto.

Las canastas más baratas: Cuyo y CABA

En el otro extremo, las más económicas se registraron en San Luis ($948.707), CABA ($948.729), Mendoza ($949.745) y San Juan ($960.404).

También quedaron por debajo del millón de pesos el conurbano bonaerense ($978.182), Córdoba ($980.575), el resto de la provincia de Buenos Aires ($982.864) y Santa Fe ($984.414).

La brecha entre Santa Cruz y San Luis es de $130.453, más de 13,7%. En octubre, el costo de la canasta bajó 0,3% en Chubut, 0,4% en Córdoba y 0,9% en Santa Cruz.

Por qué el Sur es más caro

Según el informe, la diferencia entre provincias se explica por la distancia a los centros de producción y distribución, que encarece la logística y el transporte hacia el sur.

También influye que la Patagonia tiene salarios promedio más altos, lo que permite trasladar parte de esos costos al precio final.

Al comparar el valor del changuito con los ingresos familiares, el panorama cambia: en las provincias del norte los productos son más baratos, pero pesan proporcionalmente mucho más en relación al salario de las personas.

En la comparación interanual, de octubre de 2025 contra octubre de 2026, las mayores subas fueron las de Misiones (32,4%), Formosa (32,1%) y Chaco (31,5%). En el otro extremo, Córdoba tuvo un incremento de 25,4%, Mendoza de 24,7% y San Luis de 23%.