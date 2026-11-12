La inflación nacional de octubre del 2,2% sorprendió a los economistas y el mercado financiero

Los precios se resisten a la baja, Los precios de los productos estacionales saltaron 5,5%, Advierten que el actual programa de estabilización enfrenta dificultades para seguir conteniendo las expectativas.

La inflación de octubre se ubicó en el 2,2% mensual, registrando el valor más alto desde el mes de abril y superando las expectativas del mercado , según informó el economista de la Fundación Libertad, Joaquín Aránguiz.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaba un incremento del 1,8% — con un tope máximo de 2,1% entre sus 45 participantes—, mientras que el índice de la Ciudad de Buenos Aires se había situado en el 1,9%. Con este registro, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza el 26,3%, y la variación interanual descendió levemente del 33,4% al 33,1% debido a la base de comparación con octubre del año pasado (2,3%).

El incremento estuvo impulsado principalmente por el rubro de vivienda, agua, luz y gas (4,2%) , traccionado por la vigencia de nuevas tarifas, modificaciones en el tope de consumo con subsidio y el recorte del descuento de Zona Fría . A este sector se sumaron las verduras (con alzas de entre 7,7% y 14,5% según la región), los combustibles (entre 2,2% y 3,6%) y recreación y cultura (3,3%), en tanto que el rubro de carnes se mantuvo sin variaciones significativas. En conjunto, Alimentos y el bloque de Vivienda, agua, luz y gas explicaron casi la mitad de la inflación del mes.

Comportamiento de la inflación núcleo y regional

Por otro lado, la inflación núcleo se redujo al 1,5%, marcando su nivel más bajo desde julio de 2025. En contraste, los precios regulados avanzaron un 2,9% y los estacionales un 5,5%, aportando en conjunto poco más de un punto porcentual al índice general.

Este impacto heterogéneo se reflejó con mayor fuerza en las regiones con mayor peso del gas, como la Pampeana (2,6%), Patagonia (2,5%) y Cuyo (2,3%), mientras que en el Noreste el indicador se ubicó en el 1,5%. Según el análisis, el proceso de desinflación de fondo se mantiene respaldado por la dinámica de la núcleo, a pesar de las presiones estacionales y los ajustes en precios relativos, aunque la inercia inflacionaria persiste.

Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics: “la inflación de octubre fue mayor a la esperada y pone en evidencia las dificultades que enfrenta el esquema actual para que la desinflación continúe. Hoy, la desinflación está fuertemente condicionada por efectos estacionales y ajustes de precios regulados.

Diego Piccardo, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso: "Esta dinámica presiona sobre la pobreza y la indigencia, porque eleva los ingresos necesarios para superar ambos umbrales. Si los ingresos de los hogares acompañan al IPC, pero quedan por debajo del aumento de las canastas, podríamos observar un deterioro de estos indicadores en octubre. Su magnitud dependerá de cómo hayan evolucionado los ingresos, especialmente entre los hogares más vulnerables.”

Perspectivas para noviembre

De cara a noviembre, los analistas indican que las tarifas volverán a ejercer presión con incrementos del 3,57% en la luz para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del 2,17% en promedio para el gas, mientras que el REM proyecta una inflación mensual del 1,7%. En ese sentido, estiman que la evolución del índice dependerá de la normalización en los precios de las verdura tras dos meses de alzas marcadas, la estabilidad de la núcleo en torno al 1,5% y el impacto definitivo de las actualizaciones tarifarias.

La mirada del mercado

Por su lado, Balanz indicó que "la inflación de octubre se ubicó en el 2,2% mensual, superando la proyección del equipo de Research (2%) y el consenso del mercado reunido en el REM (1,8%) y Bloomberg (1,9%), lo que llevó la variación interanual al 33,1%".

De acuerdo con el informe, el comportamiento de los precios estuvo marcado por una suba del 1,9% mensual en los bienes, mientras que los servicios registraron un incremento mayor, del 2,7%.

Balanza indicó que "el componente que ejerció mayor presión sobre el nivel general fueron los precios estacionales, que treparon un 5,5% mensual". Por su parte, los precios regulados avanzaron un 2,9% mensual, también por encima de la media general. A nivel sectorial, los mayores incrementos se concentraron en: Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+4,2% m/m) y Recreación y cultura (+3,3% m/m)