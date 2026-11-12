Una herramienta que viene desplazando al plazo fijo tradicional permite seguir el avance de los precios, haciendo los ahorros no pierdan su poder adquisitivo.

Este es el mejor instrumento en pesos para protegerse de la inflación, según los expertos: de cuál se trata

Con la inflación estancada en un valor relativamente alto, que en los últimos seis meses rondó entre el 1,6 y el 2,1%, una misma pregunta recurrente vuelve a surgir entre los millones de ahorristas de la Argentina: ¿cómo proteger el dinero ante el avance de los precios? El mecanismo más simple es el plazo fijo tradicional.

Sin embargo, este instrumento, que paga una tasa de interés por congelar los fondos durante un período no inferior a los 30 días, no llega a compensar ante la inflación , por lo que el resultado terminan siendo pérdidas reales. Ante esta situación, crece una alternativa que no solo permite mantener el poder adquisitivo de los ahorros, sino que hasta genera una leve ganancia . Se trata de los plazos fijos UVA.

Su funcionamiento está vinculado directamente a la inflación . Por ese motivo, resulta atractivo para quienes no necesitan disponer del dinero inmediatamente. Y además de estar disponible en la mayoría de los bancos públicos y privados , algunas entidades le agregan una pequeña tasa adicional , de acuerdo con la modalidad del depósito.

Este instrumento permite proteger los ahorros ante el avance de la inflación.

Qué son los plazos fijos UVA

Los plazos fijos UVA son depósitos bancarios en pesos cuyo capital se expresa en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Esta unidad fue creada por el Banco Central (BCRA) y su valor se actualiza diariamente de acuerdo con la evolución del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un indicador que sigue los movimientos del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La principal diferencia con un plazo fijo tradicional está en la manera en que se calcula el rendimiento. En el depósito convencional, el ahorrista conoce desde el comienzo la tasa nominal anual que recibirá por dejar su dinero durante un período determinado. En cambio, en el plazo fijo UVA, el capital se transforma en unidades que aumentan de valor con el paso del tiempo.

Por lo tanto, al finalizar la colocación, el banco devuelve el equivalente en pesos de las UVA acumuladas, de acuerdo con la cotización correspondiente al momento de la liquidación. A ese resultado puede sumarse una tasa adicional. Este mecanismo permite que los ahorros acompañen la evolución de los precios, en lugar de depender exclusivamente de una tasa fija que puede quedar por debajo de la inflación.

El plazo fijo UVA se actualiza según la inflación y algunos bancos le suman una pequeña tasa de interés fija.

Cómo funcionan los plazos fijos UVA para proteger los ahorros de la inflación

La principal ventaja de este instrumento es que busca preservar el poder de compra del dinero. Para entender su funcionamiento, es importante saber que el valor de la UVA se modifica diariamente y que su evolución está relacionada con el CER.

Cuando una persona constituye un plazo fijo UVA, el banco convierte los pesos depositados en una determinada cantidad de unidades. Durante el tiempo que permanece vigente la inversión, esas unidades mantienen su cantidad, pero aumenta su valor en pesos conforme se actualiza el indicador.

Por ejemplo, si una persona deposita $1.000.000 y el valor de la UVA permite adquirir 1.000 unidades, al momento del vencimiento recibirá el equivalente en pesos de esas mismas 1.000 UVA, calculado según el valor actualizado. Si durante ese período hubo inflación, el monto final será superior al capital inicial. De esta manera, el instrumento ofrece una cobertura frente a la inflación acumulada durante el período de inversión.

En noviembre, el el stock de plazos fijos UVA alcanzó los $2 billones.

Las dos modalidades de plazos fijos UVA disponibles

Plazo fijo UVA tradicional: los fondos permanecen inmovilizados hasta la fecha de vencimiento. El cliente recibe el capital actualizado por UVA y los intereses adicionales que correspondan.

los fondos permanecen inmovilizados hasta la fecha de vencimiento. El cliente recibe el capital actualizado por UVA y los intereses adicionales que correspondan. Plazo fijo UVA precancelable: permite solicitar la cancelación anticipada después de un período mínimo establecido por el banco. Sin embargo, si se retira antes del vencimiento, generalmente se pierde el ajuste por inflación y se cobra una tasa fija de precancelación. Esta segunda alternativa ofrece cierta flexibilidad ante una emergencia, pero reduce considerablemente el rendimiento esperado.

El plazo mínimo, el mayor contrapunto de este instrumento

Una de las desventajas de los plazos fijo UVA es que requieren mantener el dinero depositado durante más tiempo que las colocaciones tradicionales, que suelen tener un piso mínimo de 30 días. En términos generales, el plazo mínimo de referencia para los plazos fijos UVA es de 90 días, aunque algunas entidades establecen condiciones más extensas, de 180 días o más.