Plazo fijo de octubre 2026: cuánto ganás con los principales bancos si depositás $1 millón a 30 días

Entre las distintas entidades puede haber hasta una diferencia de ocho puntos en la tasa de interés . Las más altas y las más bajas.

El plazo fijo se mantiene como una alternativa conservadora para aquellas personas que buscan proteger sus ahorros de la inflación . Sin embargo, el resultado dependerá mucho del banco que se elija para armarlo. De acuerdo a la información publicada por el Banco Central (BCRA), la tasa de interés puede variar en hasta ocho puntos según la entidad.

Entre los bancos relevados por el BCRA en octubre 2026 , el mayor rendimiento lo ofrece Reba Compañía Financiera , con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 24%. Lo siguen el Banco Meridian , con 23,75%, y Banco CMF y Banco de Comercio , ambos con 23,5%. Por el otro lado, entre los más bajos se ubican el Banco Patagonia , con una TNA de 16%, seguido por los bancos Santander y Ciudad , con 17%.

Una de las condiciones del plazo fijo es que los ahorros colocados quedan “congelados” por un determinado período de tiempo, que puede ir desde un mínimo de 30 días hasta un año. En ese contexto, la Tasa Nominal Anual que anuncia cada banco no equivale al retorno que recibe el ahorrista en un mes . Para estimar el rendimiento del período, se prorratea la tasa por la cantidad de días de la inversión sobre un año de 365 días. Por ejemplo, una TNA de 24% tendrá un rendimiento mensual cercano al 2%.

En octubre 2026, las tasas de interés van desde el 16 hasta el 24%. Archivo

Con este cálculo, un plazo fijo de $1.000.000 constituido a 30 días en Reba Compañía Financiera S.A –el banco con la TNA más alta- devolverá luego de un mes $1.019.726,03, es decir, un rendimiento de $19.726,03. En el Banco Patagonia, la entidad con la TNA más baja, el depósito llegaría a $1.013.150,68 al finalizar el período, con un rendimiento de $13.150,68.

Banco por banco, cuánto rinde un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días

Según los últimos datos informados por el BCRA, este es el rendimiento que otorga cada banco por un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días:

Reba Compañía Financiera S.A (24% TNA): $19.726,03

ICBC (18,1%) 1.014.876,71

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. (23%) $18.904,11

BiBank S.A. (21,5%) $17.671,23

Banco Voii S.A. (23%) $18.904,11

Banco Santander Argentina S.A. (17%): $13.972,6

Banco Provincia de Tierra del Fuego (19%): $15.616,44

Banco Patagonia S.A. (16%): $13.150,68

Banco Meridian S.A. (23,75%): $19.520,55

Banco Masventas S.A. (21%): $17.260,27

Banco Mariva S.A. (23%): $18.904,11

Banco Macro S.A. (21%): $17.260,27

Banco Julio Sociedad Anónima (19%): $15.616,44

Banco Hipotecario S.A. (22%): $18.082,19

Banco Dino S.A. (20%): $16.438,36

Banco del Sol S.A. (23%): $18.904,11

Banco del Chubut S.A. (20%): $16.438,36

Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (20,75%): $17.054,79

Banco de la Provincia de Buenos Aires (22%) $18.082,19

Banco de la Nación Argentina (19,25%): $15.821,92

Banco de la Ciudad de Buenos Aires (17%): $13.972,6

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (18,25%): $15.000

Banco de Formosa S.A. (18,5%): $15.205,48

Banco de Comercio S.A. (23,5%): $19.315,07

Banco Credicoop Cooperativo Limitado (18,5%): $15.205,48

Banco Comafi Sociedad Anónima (19%): $15.616,44

Banco CMF S.A. (23,5%): $19.315,07

Banco Bica S.A. (23%): $18.904,11

Banco BBVA Argentina S.A. (19%) $15.616,44

El Banco Central informa todos los días las tasas de interés de las distintas entidades.

Cómo ver las tasas de interés actualizadas de todos los bancos

Con el fin de clarificar la información, el Banco Central publica todos los días una tabla comparativa en la que se puede visualizar cuál es la tasa de interés que ofrece cada entidad. En el sitio web oficial del organismo, que es el que determina la política monetaria nacional, explican que el objetivo de esta publicación es que las personas puedan “elegir la propuesta que más te convenga”.

La tabla en cuestión, explican, “está conformada por los diez bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”.

“Si ya sos cliente/a del banco que te ofrece la mejor propuesta, usá el homebanking para constituir tu plazo fijo. Si no sos cliente/a, accedé al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web, donde aclaran que esta operación se puede concretar sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites”, precisa el BCRA.