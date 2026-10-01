Préstamos personales de $20.000.000: quiénes pueden acceder en octubre 2026 y qué tasas cobran los bancos

Algunas de las principales entidades bancarias del país establecen diferentes requisitos para acceder a los préstamos personales de $20.000.000. Asimismo, varían las tasas de interés.
Algunas de las principales instituciones bancarias ofrecen diversas opciones de préstamos personales. A la hora de evaluar la posibilidad de solicitar un crédito o préstamo personal ante un banco, es preciso conocer todos los detalles referidos a las características del mismo y los requisitos para acceder a él. ¿Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $20.000.000 y qué tasas cobran los bancos?
Un dato a considerar para gestionar un préstamo personal es que las diferencias entre las propuestas ofrecidas por los bancos difieren significativamente.
Así, mientras algunas líneas están dirigidas especialmente a quienes cobran sus haberes en la entidad, otras orientan su ofrecimiento a un segmento conformado por clientes bancarizados, profesionales independientes, comerciantes y trabajadores autónomos. Las tasas también varían de manera considerable.
Requisitos para un préstamo de $20.000.000 y las distintas tasas de interés de los bancos
Para solicitar un préstamo personal de $20.000.000, los bancos requieren que los interesados cumplan con requisitos específicos.
Asimismo, las entidades bancarias fijan variadas tasas de interés en octubre de 2026. A continuación, se detallan algunos ejemplos.
Banco Nación
Banco Nación: ofrece préstamos por hasta 100 millones de pesos. Para acceder a un préstamo personal de 20 millones de pesos, los requisitos son los siguientes:
- No superar la edad jubilatoria al finalizar el préstamo.
- Cobrar los haberes en Banco Nación o mediante el Sistema Nacional de Pagos.
- Autorizar el débito automático de las cuotas.
- El préstamo de hasta 20 millones de pesos puede devolverse en un plazo máximo de 72 cuotas mensuales.
Las tasas vigentes en octubre de 2026 son las siguientes:
- TNA: 49%.
- TEA (Tasa Efectiva Anual): 61,65%.
- CFT con TNA: 59,29%.
- CFT con TEA: 78,38%.
Banco Francés -BBVA-
El Banco Francés -BBVA- ofrece préstamos personales que permiten solicitar hasta $20.000.000, puesto que el monto máximo disponible llega a $60.000.000. El plazo de devolución puede pactarse entre 6 y 72 meses.
Requisitos:
- Edad: 18 y 74 años.
Antigüedad laboral:
- Empleados con acreditación de sueldo en BBVA: 3 meses.
- Empleados sin acreditación de sueldo en BBVA: 1 año.
- Profesionales independientes: 1 año de actividad.
- Comerciantes y trabajadores autónomos: 2 años de antigüedad.
Ingresos:
- Clientes Plan Sueldo, clientes del banco y bancarizados: ingresos mínimos de $308.200.
Las tasas vigentes en octubre de 2026:
- TNA: 99%.
- TEA: 158,9%.
Banco Galicia
A su vez, el Banco Galicia otorga un préstamo personal que permite solicitar hasta $30.400.000. Así, quienes precisen solicitar un préstamo por $20.000.000 pueden acceder a ese monto con cuotas fijas y plazos de hasta 72 meses.
Requisitos:
- Tener entre 18 y 80 años.
- Acreditar ingresos mensuales desde $310.000.
- Ser cliente del banco.
- Contar con el Token de seguridad habilitado.
Tasas según el perfil del cliente:
- Las condiciones varían de acuerdo con la evaluación crediticia y el segmento del cliente.
Clientes con servicio Éminent:
- TNA: del 39% al 79%.
- TEA: desde 46,78%.
- CFTEA con IVA: desde 58,86%.
Clientes Plus / Gold:
- TNA: entre 57% y 99%.
La tasa definitiva se informa antes de confirmar la operación y depende del análisis crediticio realizado por la entidad.
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