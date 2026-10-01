Algunas de las principales entidades bancarias del país establecen diferentes requisitos para acceder a los préstamos personales de $20.000.000 . Asimismo, varían las tasas de interés.

Préstamos personales de $20.000.000: quiénes pueden acceder en octubre 2026 y qué tasas cobran los bancos

Algunas de las principales instituciones bancarias ofrecen diversas opciones de préstamos personales . A la hora de evaluar la posibilidad de solicitar un crédito o préstamo personal ante un banco , es preciso conocer todos los detalles referidos a las características del mismo y los requisitos para acceder a él. ¿Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $20.000.000 y qué tasas cobran los bancos ?

Un dato a considerar para gestionar un préstamo personal es que las diferencias entre las propuestas ofrecidas por los bancos difieren significativamente.

Así, mientras algunas líneas están dirigidas especialmente a quienes cobran sus haberes en la entidad , otras orientan su ofrecimiento a un segmento conformado por clientes bancarizados, profesionales independientes, comerciantes y trabajadores autónomos. Las tasas también varían de manera considerable.

Un dato a considerar para gestionar un préstamo personal es que las diferencias entre las propuestas de los bancos son importantes.

Requisitos para un préstamo de $20.000.000 y las distintas tasas de interés de los bancos

Para solicitar un préstamo personal de $20.000.000, los bancos requieren que los interesados cumplan con requisitos específicos.

Asimismo, las entidades bancarias fijan variadas tasas de interés en octubre de 2026. A continuación, se detallan algunos ejemplos.

Banco Nación

Banco Nación: ofrece préstamos por hasta 100 millones de pesos. Para acceder a un préstamo personal de 20 millones de pesos, los requisitos son los siguientes:

No superar la edad jubilatoria al finalizar el préstamo.

Cobrar los haberes en Banco Nación o mediante el Sistema Nacional de Pagos.

o mediante el Sistema Nacional de Pagos. Autorizar el débito automático de las cuotas.

El préstamo de hasta 20 millones de pesos puede devolverse en un plazo máximo de 72 cuotas mensuales.

Las tasas vigentes en octubre de 2026 son las siguientes:

TNA: 49%.

TEA (Tasa Efectiva Anual): 61,65%.

CFT con TNA: 59,29%.

CFT con TEA: 78,38%.

Banco Francés -BBVA-

El Banco Francés -BBVA- ofrece préstamos personales que permiten solicitar hasta $20.000.000, puesto que el monto máximo disponible llega a $60.000.000. El plazo de devolución puede pactarse entre 6 y 72 meses.

Requisitos:

Edad: 18 y 74 años.

Antigüedad laboral:

Empleados con acreditación de sueldo en BBVA : 3 meses.

: 3 meses. Empleados sin acreditación de sueldo en BBVA : 1 año.

: 1 año. Profesionales independientes: 1 año de actividad.

Comerciantes y trabajadores autónomos: 2 años de antigüedad.

Ingresos:

Clientes Plan Sueldo, clientes del banco y bancarizados: ingresos mínimos de $308.200.

Las tasas vigentes en octubre de 2026:

TNA: 99%.

TEA: 158,9%.

El Banco Nación ofrece préstamos por hasta 100 millones de pesos.

Banco Galicia

A su vez, el Banco Galicia otorga un préstamo personal que permite solicitar hasta $30.400.000. Así, quienes precisen solicitar un préstamo por $20.000.000 pueden acceder a ese monto con cuotas fijas y plazos de hasta 72 meses.

Requisitos:

Tener entre 18 y 80 años.

Acreditar ingresos mensuales desde $310.000.

Ser cliente del banco .

. Contar con el Token de seguridad habilitado.

Tasas según el perfil del cliente:

Las condiciones varían de acuerdo con la evaluación crediticia y el segmento del cliente.

Clientes con servicio Éminent:

TNA: del 39% al 79%.

TEA: desde 46,78%.

CFTEA con IVA: desde 58,86%.

Clientes Plus / Gold:

TNA: entre 57% y 99%.

La tasa definitiva se informa antes de confirmar la operación y depende del análisis crediticio realizado por la entidad.