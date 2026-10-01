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Préstamos personales de $20.000.000: quiénes pueden acceder en octubre 2026 y qué tasas cobran los bancos

Algunas de las principales entidades bancarias del país establecen diferentes requisitos para acceder a los préstamos personales de $20.000.000. Asimismo, varían las tasas de interés.

Préstamos personales de $20.000.000: quiénes pueden acceder en octubre 2026 y qué tasas cobran los bancos

Préstamos personales de $20.000.000: quiénes pueden acceder en octubre 2026 y qué tasas cobran los bancos

Algunas de las principales instituciones bancarias ofrecen diversas opciones de préstamos personales. A la hora de evaluar la posibilidad de solicitar un crédito o préstamo personal ante un banco, es preciso conocer todos los detalles referidos a las características del mismo y los requisitos para acceder a él. ¿Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $20.000.000 y qué tasas cobran los bancos?

Un dato a considerar para gestionar un préstamo personal es que las diferencias entre las propuestas ofrecidas por los bancos difieren significativamente.

Así, mientras algunas líneas están dirigidas especialmente a quienes cobran sus haberes en la entidad, otras orientan su ofrecimiento a un segmento conformado por clientes bancarizados, profesionales independientes, comerciantes y trabajadores autónomos. Las tasas también varían de manera considerable.

Un dato a considerar para gestionar un préstamo personal es que las diferencias entre las propuestas de los bancos son importantes.

Un dato a considerar para gestionar un préstamo personal es que las diferencias entre las propuestas de los bancos son importantes.

Requisitos para un préstamo de $20.000.000 y las distintas tasas de interés de los bancos

Para solicitar un préstamo personal de $20.000.000, los bancos requieren que los interesados cumplan con requisitos específicos.

Asimismo, las entidades bancarias fijan variadas tasas de interés en octubre de 2026. A continuación, se detallan algunos ejemplos.

Banco Nación

Banco Nación: ofrece préstamos por hasta 100 millones de pesos. Para acceder a un préstamo personal de 20 millones de pesos, los requisitos son los siguientes:

  • No superar la edad jubilatoria al finalizar el préstamo.
  • Cobrar los haberes en Banco Nación o mediante el Sistema Nacional de Pagos.
  • Autorizar el débito automático de las cuotas.
  • El préstamo de hasta 20 millones de pesos puede devolverse en un plazo máximo de 72 cuotas mensuales.

Las tasas vigentes en octubre de 2026 son las siguientes:

  • TNA: 49%.
  • TEA (Tasa Efectiva Anual): 61,65%.
  • CFT con TNA: 59,29%.
  • CFT con TEA: 78,38%.

Banco Francés -BBVA-

El Banco Francés -BBVA- ofrece préstamos personales que permiten solicitar hasta $20.000.000, puesto que el monto máximo disponible llega a $60.000.000. El plazo de devolución puede pactarse entre 6 y 72 meses.

Requisitos:

  • Edad: 18 y 74 años.

Antigüedad laboral:

  • Empleados con acreditación de sueldo en BBVA: 3 meses.
  • Empleados sin acreditación de sueldo en BBVA: 1 año.
  • Profesionales independientes: 1 año de actividad.
  • Comerciantes y trabajadores autónomos: 2 años de antigüedad.

Ingresos:

  • Clientes Plan Sueldo, clientes del banco y bancarizados: ingresos mínimos de $308.200.

Las tasas vigentes en octubre de 2026:

  • TNA: 99%.
  • TEA: 158,9%.
El Banco Nación ofrece préstamos por hasta 100 millones de pesos.

El Banco Nación ofrece préstamos por hasta 100 millones de pesos.

Banco Galicia

A su vez, el Banco Galicia otorga un préstamo personal que permite solicitar hasta $30.400.000. Así, quienes precisen solicitar un préstamo por $20.000.000 pueden acceder a ese monto con cuotas fijas y plazos de hasta 72 meses.

Requisitos:

  • Tener entre 18 y 80 años.
  • Acreditar ingresos mensuales desde $310.000.
  • Ser cliente del banco.
  • Contar con el Token de seguridad habilitado.

Tasas según el perfil del cliente:

  • Las condiciones varían de acuerdo con la evaluación crediticia y el segmento del cliente.

Clientes con servicio Éminent:

  • TNA: del 39% al 79%.
  • TEA: desde 46,78%.
  • CFTEA con IVA: desde 58,86%.

Clientes Plus / Gold:

  • TNA: entre 57% y 99%.

La tasa definitiva se informa antes de confirmar la operación y depende del análisis crediticio realizado por la entidad.

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