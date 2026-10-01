"Los voy a estar viendo": el escalofriante video que publicó el femicida antes de matar a su exnovia y escapar

La víctima fue encontrada por su padre ahorcada y semidesnuda. Su expareja había salido de la cárcel dos meses atrás.

"Los voy a estar viendo": el escalofriante video que publicó el femicida antes de matar a su exnovia de 20 años.

Un escalofriante hallazgo ocurrió este miércoles en la localidad bonaerense de Tigre , cuando un hombre entró a su vivienda y encontró a su hija ahorcada y semidesnuda. Pese a los intentos por reanimarla, la joven ya se encontraba sin vida. La Justicia investiga un femicidio y tiene como principal acusado a la expareja de la joven, quien está prófugo.

Rápidamente su padre llamó al 911 y se hicieron presentes efectivos del Comando Patrullas de Tigre para resguardar la zona e iniciar los primeros peritajes junto a los equipos forenses. La víctima fue identificada como Aixa Dana de 20 años.

Aunque en una primera instancia no se descartó la hipótesis de un suicidio, las pericias preliminares orientaron la causa hacia un femicidio , con fuertes indicios de que la escena del crimen fue manipulada intencionalmente para fingir un suicidio.

El principal sospechoso por el femicidio es su expareja Alejandro Sofía de 26 años, quien tenía antecedentes por violencia de género. Según reveló Diario UNO, se comunicó con un conocido mediante mensajes de texto en los que hizo una reveladora confesión: admitió haberse "mandado una cagada".

El video que hizo el femicida antes de matar a su expareja

Incluso, el acusado publicó un video -previo al brutal femicidio - en sus estados de WhatsApp en el que manifestaba sus intenciones de quitarse la vida.

"Esto es un saludo para todos, los quiero a todos. Cuídense y los voy a estar viendo desde arriba seguro", lanzó. Tanto los mensajes como el video fueron incorporados a la causa.

"Aixa estaba asustada y tenía el botón antipánico"

El pasado 3 de diciembre de 2025, Sofía había sido imputado por lesiones leves y amenazas coactivas en una causa en la que Aixa era también la denunciante, y había estado preso por eso. Recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, 75 días antes del hecho por el que ahora está siendo buscado ya que se dio a la fuga.

Según allegados a la víctima, "fue denunciado por otras cuatro mujeres por violencia de género". Por razones que las fuentes cercanas a Aixa desconocen, Sofía volvió a contactarla. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, hay testigos que los vieron juntos en el barrio este martes, indicó TN.

Antonio el padre de Aixa, en diálogo con América TV, apuntó directamente contra Alejandro. "Es él, en diciembre hicimos la denuncia con Aixa porque la tenía amenazada cuando le dijo que no quería estar más con él y le insistía, que si Aixa lo dejaba él se iba a matar", contó.

"Siempre amenazándola, la perseguía, ella iba a vóley y la seguía todo el tiempo", sumó. "Estuvo preso seis meses y hace dos lo largaron. Aixa estaba asustada y tenía el botón antipánico", dijo respecto a lo que ocurrió luego de que Sofia haya sido puesto en libertad.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de la fiscal Mariela Miozzo.

Quién era Aixa, la víctima de femicidio en Tigre

La joven de 20 años era emprendedora y amaba la repostería. Tenía varios perfiles de redes sociales donde compartía sus distintos trabajos: en uno ofrecía maquillaje, en el otro indumentaria y artículos de bazar.

En sus redes sociales siempre se mostraba cercana a sus padres y con su sobrina. En el último tiempo, además, había sumado una nueva pasión: realizaba postres para los vecinos de la zona. "Delicias caseras hechas con amor", describía en su perfil.